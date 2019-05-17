2 godine jamstva
Obustavljeno
S prstenom koji svijetli u mraku
6-18 mjeseci
Ortodontske, ne sadrže BPA
2 u pakiranju
Znamo da je ponovno uspavljivanje bebe važno. Naš jedinstveni prsten koji svijetli u mraku pomaže vam da pronađete dudu varalicu bez uključivanja svjetla.*
Naš sklopivi silikonski sisač ima simetričan oblik koji prati razvoj bebinog nepca, zuba i desni.
Možete biti sigurni da je udobnost vaše bebe u dobrim rukama. Ova duda varalica napravljena je u našem nagrađivanom pogonu u Ujedinjenom Kraljevstvu.*
4.1
od 5
17
Recenzije
80%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Ajka23
17/05/2019
Česká republika
Super nápad
Kupuji je velice ráda, malá vždy hned najde a spinká se dál.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF176/22 Šidítko Noční čas
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF176/22 Šidítko Noční čas
asma
27/02/2019
Česká republika
spokojenost s výrobkem
Spokojenost s výrobkem.meli ho všichni 3 synové.sviti ve tmě.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF176/22 Šidítko Noční čas
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF176/22 Šidítko Noční čas
Mirec
21/11/2018
Česká republika
Skvělý
Tak dobrý,že náš malej je ani nechce pustit z pusy :-D Přijatelná cena,obal a dokonce i vanička k "vyvaření"..
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF176/22 Šidítko Noční čas
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF176/22 Šidítko Noční čas
Na osnovu online ankete zadovoljstva provedenoj globalno na 8.139 korisnika marki i proizvoda za njegu majke i djeteta 2024. godine
Prstenove koji svijetle u mraku izložite svjetlu prije uporabe.
Globalna robna marka br. 1 za dude varalice
Iz higijenskih razloga dude mijenjajte svaka 4 tjedna
Naš asortiman podržava majke i bebe u svakoj fazi razvoja
Proizvođač godine 2014.