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  • Praktično umirivanje u vrijeme spavanja
  • Praktično umirivanje u vrijeme spavanja
  • Praktično umirivanje u vrijeme spavanja
  • Praktično umirivanje u vrijeme spavanja
  • Praktično umirivanje u vrijeme spavanja
  • Praktično umirivanje u vrijeme spavanja
  • Praktično umirivanje u vrijeme spavanja

Obustavljeno

Philips AventDuda varalica za noć

SCF176/22

4.1
| (17) Recenzije | 80% osoba preporučuje ovaj proizvod
Praktično umirivanje u vrijeme spavanja
Umirite bebu prije spavanja uz dudu varalicu Philips Avent Classic Night Time: naš prsten koji svijetli u mraku olakšava pronalaženje dude noću. Dok bebe spavaju, naša ortodontska sklopiva duda prati prirodan razvoj bebine oralne šupljine.
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preporučuju mame diljem svijeta1

Jedinstveni prsten koji svijetli u mraku

Praktično umirivanje u vrijeme spavanja

  • S prstenom koji svijetli u mraku

  • 6-18 mjeseci

  • Ortodontske, ne sadrže BPA

  • 2 u pakiranju

Svijetleći prsten lakše ćete pronaći u vrijeme spavanja

Svijetleći prsten lakše ćete pronaći u vrijeme spavanja

Znamo da je ponovno uspavljivanje bebe važno. Naš jedinstveni prsten koji svijetli u mraku pomaže vam da pronađete dudu varalicu bez uključivanja svjetla.*

Dizajnirana za prirodni oralni razvoj

Dizajnirana za prirodni oralni razvoj

Naš sklopivi silikonski sisač ima simetričan oblik koji prati razvoj bebinog nepca, zuba i desni.

Napravljeno u našem nagrađivanom pogonu u Ujedinjenom Kraljevstvu

Napravljeno u našem nagrađivanom pogonu u Ujedinjenom Kraljevstvu

Možete biti sigurni da je udobnost vaše bebe u dobrim rukama. Ova duda varalica napravljena je u našem nagrađivanom pogonu u Ujedinjenom Kraljevstvu.*

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.1

od 5

17

Recenzije

80%

osoba preporučuje ovaj proizvod

2

17/05/2019

Česká republika

Česká republika

Super nápad

Kupuji je velice ráda, malá vždy hned najde a spinká se dál.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF176/22 Šidítko Noční čas

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF176/22 Šidítko Noční čas

27/02/2019

Česká republika

Česká republika

spokojenost s výrobkem

Spokojenost s výrobkem.meli ho všichni 3 synové.sviti ve tmě.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF176/22 Šidítko Noční čas

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF176/22 Šidítko Noční čas

21/11/2018

Česká republika

Česká republika

Skvělý

Tak dobrý,že náš malej je ani nechce pustit z pusy :-D Přijatelná cena,obal a dokonce i vanička k "vyvaření"..

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF176/22 Šidítko Noční čas

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF176/22 Šidítko Noční čas

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Upozorenja

  1. Na osnovu online ankete zadovoljstva provedenoj globalno na 8.139 korisnika marki i proizvoda za njegu majke i djeteta 2024. godine 

  1. Prstenove koji svijetle u mraku izložite svjetlu prije uporabe.

  2. Globalna robna marka br. 1 za dude varalice

  3. Iz higijenskih razloga dude mijenjajte svaka 4 tjedna

  4. Naš asortiman podržava majke i bebe u svakoj fazi razvoja

  5. Proizvođač godine 2014.