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  • Izuzetno mala i lagana za vaše maleno
  • Izuzetno mala i lagana za vaše maleno
  • Izuzetno mala i lagana za vaše maleno
  • Izuzetno mala i lagana za vaše maleno
  • Izuzetno mala i lagana za vaše maleno
  • Izuzetno mala i lagana za vaše maleno
  • Izuzetno mala i lagana za vaše maleno
  • Izuzetno mala i lagana za vaše maleno
  • Izuzetno mala i lagana za vaše maleno

Obustavljeno

Philips AventMini duda varalica

SCF151/02

4.7
| (38) Recenzije | 97% osoba preporučuje ovaj proizvod
Izuzetno mala i lagana za vaše maleno
Philips Avent mini duda varalica umiruje male bebe stare do 2 mjeseca. Mali, lagani štitnik udobno pristaje novorođenčetu, a da mu pritom ne dodiruje nos. Ortodontska sklopiva duda ne ometa razvoj bebine oralne šupljine.
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preporučuju mame diljem svijeta1

Udobno će pristajati vašem novorođenčetu

Izuzetno mala i lagana za vaše maleno

  • Savršeno odgovara novorođenčetu

  • 0 – 2 mjeseca

  • Ortodontske, ne sadrže BPA

  • 2 u pakiranju

Izuzetno mala i lagana za sićušne bebe

Izuzetno mala i lagana za sićušne bebe

Štitnik mini dude varalice izuzetno je malen i lagan za sićušne bebe stare do 2 mjeseca.

Dizajnirana za prirodni oralni razvoj

Dizajnirana za prirodni oralni razvoj

Naš sklopivi silikonski sisač ima simetričan oblik koji prati razvoj bebinog nepca, zuba i desni.

Napravljeno u našem nagrađivanom pogonu u Ujedinjenom Kraljevstvu

Napravljeno u našem nagrađivanom pogonu u Ujedinjenom Kraljevstvu

Možete biti sigurni da je udobnost vaše bebe u dobrim rukama. Ova duda varalica napravljena je u našem nagrađivanom pogonu u Ujedinjenom Kraljevstvu.*

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

4.7

od 5

38

Recenzije

97%

osoba preporučuje ovaj proizvod

3
2

25/03/2019

Česká republika

Česká republika

Super malý a měkký dudlík pro novorozence.

Dudlík má malý příjemný tvar s jednoduchým designem. Je měkký a vhodný i pro malé miminka.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF151/01 Mini šidítko

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF151/01 Mini šidítko

12/03/2019

Česká republika

Česká republika

Super dudlík pro novorozence

Dcera ho přijala velice rychle, i když byla zvyklá na jiný tvar dudlíku. Skvěle funguje na uklidnění. Nemá otlačené tváře od okrajů dudlíku.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF151/01 Mini šidítko

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF151/01 Mini šidítko

09/03/2019

Česká republika

Česká republika

Spokojené miminko

Stejně tak jako u prvního syna, tak i u druhého zvítězil tento dudlík mezi všemi ostatními. U druhého miminka se nám osvědčil už od prvních dnů života a moc nám pomohl v boji s usínáním.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF151/01 Mini šidítko

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF151/01 Mini šidítko

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Upozorenja

  1. Na osnovu online ankete zadovoljstva provedenoj globalno na 8.139 korisnika marki i proizvoda za njegu majke i djeteta 2024. godine 

  1. Proizvođač godine 2014.

  2. Iz higijenskih razloga dude mijenjajte svaka 4 tjedna

  3. Globalna robna marka br. 1 za dude varalice

  4. Naš asortiman podržava majke i bebe u svakoj fazi razvoja

  5. Testiranje provedeno online na 100 majki, Ujedinjeno Kraljevstvo 2012.