2 godine jamstva
Obustavljeno
Savršeno odgovara novorođenčetu
0 – 2 mjeseca
Ortodontske, ne sadrže BPA
1 u pakiranju
Štitnik mini dude varalice izuzetno je malen i lagan za sićušne bebe stare do 2 mjeseca.
Naš sklopivi silikonski sisač ima simetričan oblik koji prati razvoj bebinog nepca, zuba i desni.
Možete biti sigurni da je udobnost vaše bebe u dobrim rukama. Ova duda varalica napravljena je u našem nagrađivanom pogonu u Ujedinjenom Kraljevstvu.*
4.7
od 5
38
Recenzije
97%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Zuz1
25/03/2019
Česká republika
Dio promocije
Super malý a měkký dudlík pro novorozence.
Dudlík má malý příjemný tvar s jednoduchým designem. Je měkký a vhodný i pro malé miminka.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF151/01 Mini šidítko
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF151/01 Mini šidítko
xantule
12/03/2019
Česká republika
Dio promocije
Super dudlík pro novorozence
Dcera ho přijala velice rychle, i když byla zvyklá na jiný tvar dudlíku. Skvěle funguje na uklidnění. Nemá otlačené tváře od okrajů dudlíku.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF151/01 Mini šidítko
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF151/01 Mini šidítko
MagdalenaM
09/03/2019
Česká republika
Dio promocije
Spokojené miminko
Stejně tak jako u prvního syna, tak i u druhého zvítězil tento dudlík mezi všemi ostatními. U druhého miminka se nám osvědčil už od prvních dnů života a moc nám pomohl v boji s usínáním.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF151/01 Mini šidítko
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF151/01 Mini šidítko
Na osnovu online ankete zadovoljstva provedenoj globalno na 8.139 korisnika marki i proizvoda za njegu majke i djeteta 2024. godine
Proizvođač godine 2014.
Iz higijenskih razloga dude mijenjajte svaka 4 tjedna
Globalna robna marka br. 1 za dude varalice
Naš asortiman podržava majke i bebe u svakoj fazi razvoja
Testiranje provedeno online na 100 majki, Ujedinjeno Kraljevstvo 2012.