2 godine jamstva
Obustavljeno
SCF142/00
Oblik koji male ruke mogu udobno držati
Čašice se mogu držati pomoću drški ili bez njih
Sve su Philips Avent bočice i čašice kompatibilne, osim staklenih bočica i čašica Grown-up/My First Big Kid Cups. To znači da možete kombinirati i usklađivati kako biste dobili savršenu čašicu koja odgovara individualnim potrebama razvoja djeteta.
3.2
od 5
11
Recenzije
koguska
12/12/2014
Polska
Wygodne i praktyczne
Bardzo wygodne uchwyty do butelek. Córka nie miała żadnych problemów z utrzymaniem kubka w prawidłowej pozycji.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF142/00 Uchwyty do kubka do nauki picia
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF142/00 Uchwyty do kubka do nauki picia
jpic
12/12/2014
Polska
Wygodne i praktyczne
Bardzo wygodne uchwyty do butelek. Córka nie miała żadnych problemów z utrzymaniem kubka w prawidłowej pozycji.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF142/00 Uchwyty do kubka do nauki picia
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF142/00 Uchwyty do kubka do nauki picia
Wiśniawisnia
17/12/2013
Polska
100% funkcjonalności
100% funkcjonalności, a nawet więcej, ponieważ w czasie ząbkowania służyły też jak gryzak. Łatwo do zamontowania, a mimo ciężkiego życia, czyli wyciąganie, upadanie nie popękały. Polecam
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF142/00 Uchwyty do kubka do nauki picia
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF142/00 Uchwyty do kubka do nauki picia