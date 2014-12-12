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Obustavljeno

Philips AventDrške za pomoć pri prelasku na čašicu

SCF142/00

3.2
| (11) Recenzije
Za samostalno pijenje
Ručke za pomoć pri prelasku na čašicu odgovaraju Philips Avent bočicama za hranjenje i čašicama te pomažu djeci u svakoj fazi dok uče samostalno piti. Ručke se mogu lako postaviti i skinuti, tako da se čašice mogu koristiti s njima ili bez njih. Dostupne boje su zelena i narančasta.
Pogledajte sve prednosti

Ručke za čašicu koje se lako skidaju

Za samostalno pijenje

Dizajn prati oblik ruke

Oblik koji male ruke mogu udobno držati

Jednostavno se pričvršćuju i skidaju

Čašice se mogu držati pomoću drški ili bez njih

Kompatibilnost s Philips Avent bočicama i čašicama

Sve su Philips Avent bočice i čašice kompatibilne, osim staklenih bočica i čašica Grown-up/My First Big Kid Cups. To znači da možete kombinirati i usklađivati kako biste dobili savršenu čašicu koja odgovara individualnim potrebama razvoja djeteta.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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3.2

od 5

11

Recenzije

2

12/12/2014

Polska

Polska

Wygodne i praktyczne

Bardzo wygodne uchwyty do butelek. Córka nie miała żadnych problemów z utrzymaniem kubka w prawidłowej pozycji.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF142/00 Uchwyty do kubka do nauki picia

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF142/00 Uchwyty do kubka do nauki picia

12/12/2014

Polska

Polska

Wygodne i praktyczne

Bardzo wygodne uchwyty do butelek. Córka nie miała żadnych problemów z utrzymaniem kubka w prawidłowej pozycji.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF142/00 Uchwyty do kubka do nauki picia

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF142/00 Uchwyty do kubka do nauki picia

17/12/2013

Polska

Polska

100% funkcjonalności

100% funkcjonalności, a nawet więcej, ponieważ w czasie ząbkowania służyły też jak gryzak. Łatwo do zamontowania, a mimo ciężkiego życia, czyli wyciąganie, upadanie nie popękały. Polecam

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF142/00 Uchwyty do kubka do nauki picia

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF142/00 Uchwyty do kubka do nauki picia

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