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  • Snimka jednog proizvoda
  • Glavna fotografija proizvoda u upotrebi
  • Fotografija proizvoda s prednje strane
  • Fotografija alternativnog proizvoda
  • Fotografija alternativnog proizvoda
  • Fotografija alternativnog proizvoda
  • Fotografija alternativnog proizvoda
  • Fotografija alternativnog proizvoda
  • Fotografija alternativnog proizvoda
  • Fotografija proizvoda u upotrebi
  • Lifestyle proizvod

Philips Avent SoothieSoothie

SCF099/27

4.5

| (43) Recenzije | 97% osoba preporučuje ovaj proizvod

Udobno pristaje prirodnom obliku bebina lica.

Meke i fleksibilne, dude varalice Philips Avent Soothie Heart neće udarati u bebin nos. Jednodijelni dizajn od silikona medicinske klase s kutijom koja se može ponovo upotrebljavati napravljenom od 90 % materijala na biljnoj bazi.*

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preporučuju mame diljem svijeta1

Duda varalica od fleksibilnog silikona medicinske klase

Udobno pristaje prirodnom obliku bebina lica.

  • Jednodijelni silikonski dizajn

  • Ne sadrži BPA

  • 2 u pakiranju

  • 0 – 6 mjeseci

Prati konture lica kako bi se beba osjećala ugodnije

Prati konture lica kako bi se beba osjećala ugodnije

Poseban štitnik u obliku srca dizajniran je tako da prati prirodan oblik bebina lica i pruža maksimalnu udobnost bez udaranja u nosić.

Jednodijelni dizajn napravljen od 100 % silikona medicinske klase

Jednodijelni dizajn napravljen od 100 % silikona medicinske klase

Izdržljivi jednodijelni dizajn u potpunosti je napravljen od fleksibilnog silikona medicinske klase. Naš tim stručnjaka posebno ga je kreirao za novorođenčad od 0 do 6 mjeseci.

Simetrični zaobljeni sisač

Simetrični zaobljeni sisač

Duda varalica Soothie ima simetrični zaobljeni sisač dizajniran da anatomski odgovara bebinim ustima te pomaže u smanjenju pritiska između jezika i nepca. Philips Avent Soothie neovisno je akreditirala Fondacija za oralno zdravlje (Oral Health Foundation).

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.5

od 5

43

Recenzije

97%

osoba preporučuje ovaj proizvod

01/05/2023

Hrvatska

Hrvatska

Odlična dudica

Jako dobro se uklapa uz dojenje. Svakako preporučam, prezadovoljna mama i beba.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Soothie SCF099/22 Soothie

Datum upotrebe 2022-04-01

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Soothie SCF099/22 Soothie

Datum upotrebe 2022-04-01

16/05/2022

Hrvatska

Hrvatska

Odlična duda!

Jedina duda koju moja beba prihvaca! Nema brige oko kompenzacije ili ulaska sapunice u dudu!

Prednosti

Same pohvale

Mane

Nemam nista protiv

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Soothie SCF099/22 Soothie

Datum upotrebe 2022-04-16

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Soothie SCF099/22 Soothie

Datum upotrebe 2022-04-16

01/09/2024

Polska

Polska

Smoczek jest 100/100

Smoczek jest doskonały. Ale co zrobić po 6 miesiącach? Córka nie chce innych modeli.

Mane

Żadnych wad

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Soothie SCF099/22 Smoczek uspokajający

Datum upotrebe 2024-05-01

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Soothie SCF099/22 Smoczek uspokajający

Datum upotrebe 2024-05-01

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Upozorenja

  1. Na osnovu online ankete zadovoljstva provedenoj globalno na 8.139 korisnika marki i proizvoda za njegu majke i djeteta 2024. godine 

  1. Pristup masene ravnoteže.

  2. Sve naše dude varalice Soothie imaju isti oblik sisača i jednodijelni dizajn, a dostupne su s raznim oblicima štitnika, uključujući one koje se distribuiraju u bolnicama u SAD-u.

  3. U usporedbi s tradicionalnim metodama sterilizacije duda (prokuhavanje).

  4. Iz higijenskih razloga dude varalice mijenjajte svaka 4 tjedna.