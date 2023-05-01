Udobno pristaje prirodnom obliku bebina lica.
Meke i fleksibilne, dude varalice Philips Avent Soothie Heart neće udarati u bebin nos. Jednodijelni dizajn od silikona medicinske klase s kutijom koja se može ponovo upotrebljavati napravljenom od 90 % materijala na biljnoj bazi.*
Jednodijelni silikonski dizajn
Ne sadrži BPA
2 u pakiranju
0 – 6 mjeseci
Poseban štitnik u obliku srca dizajniran je tako da prati prirodan oblik bebina lica i pruža maksimalnu udobnost bez udaranja u nosić.
Izdržljivi jednodijelni dizajn u potpunosti je napravljen od fleksibilnog silikona medicinske klase. Naš tim stručnjaka posebno ga je kreirao za novorođenčad od 0 do 6 mjeseci.
Duda varalica Soothie ima simetrični zaobljeni sisač dizajniran da anatomski odgovara bebinim ustima te pomaže u smanjenju pritiska između jezika i nepca. Philips Avent Soothie neovisno je akreditirala Fondacija za oralno zdravlje (Oral Health Foundation).
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4.5
od 5
43
Recenzije
97%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Mara41
01/05/2023
Hrvatska
Odlična dudica
Jako dobro se uklapa uz dojenje. Svakako preporučam, prezadovoljna mama i beba.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Soothie SCF099/22 Soothie
Datum upotrebe 2022-04-01
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Soothie SCF099/22 Soothie
Datum upotrebe 2022-04-01
Bebaroza
16/05/2022
Hrvatska
Odlična duda!
Jedina duda koju moja beba prihvaca! Nema brige oko kompenzacije ili ulaska sapunice u dudu!
Prednosti
Same pohvale
Mane
Nemam nista protiv
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Soothie SCF099/22 Soothie
Datum upotrebe 2022-04-16
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Soothie SCF099/22 Soothie
Datum upotrebe 2022-04-16
Viktoriia Lehenko
01/09/2024
Polska
Smoczek jest 100/100
Smoczek jest doskonały. Ale co zrobić po 6 miesiącach? Córka nie chce innych modeli.
Mane
Żadnych wad
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Soothie SCF099/22 Smoczek uspokajający
Datum upotrebe 2024-05-01
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Soothie SCF099/22 Smoczek uspokajający
Datum upotrebe 2024-05-01
Na osnovu online ankete zadovoljstva provedenoj globalno na 8.139 korisnika marki i proizvoda za njegu majke i djeteta 2024. godine
Pristup masene ravnoteže.
Sve naše dude varalice Soothie imaju isti oblik sisača i jednodijelni dizajn, a dostupne su s raznim oblicima štitnika, uključujući one koje se distribuiraju u bolnicama u SAD-u.
U usporedbi s tradicionalnim metodama sterilizacije duda (prokuhavanje).
Iz higijenskih razloga dude varalice mijenjajte svaka 4 tjedna.