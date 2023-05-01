2 godine jamstva
Jednodijelni silikonski dizajn
0-6 mjeseci
Ne sadrži BPA
2 u pakiranju
Poseban zakrivljeni štitnik u obliku srca dizajniran je tako da slijedi prirodan oblik bebina lica tako da pruža maksimalnu udobnost bez udaranja u njegov ili njezin maleni nos.
Duda Soothie trajnog je jednodijelnog dizajna, izrađena u potpunosti od fleksibilnog silikona medicinske klase. Naš tim stručnjaka posebno ju je izradio za vaše novorođenče starosti od 0 do 6 mjeseci.
Asortiman Philips Avent duda Soothie distribuira se diljem Europe. Doktori i medicinske sestre smatraju da umiruje novorođenčad.
4.5
od 5
43
Recenzije
97%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Mara41
01/05/2023
Hrvatska
Odlična dudica
Jako dobro se uklapa uz dojenje. Svakako preporučam, prezadovoljna mama i beba.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Soothie SCF099/22 Soothie
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Soothie SCF099/22 Soothie
Bebaroza
16/05/2022
Hrvatska
Odlična duda!
Jedina duda koju moja beba prihvaca! Nema brige oko kompenzacije ili ulaska sapunice u dudu!
Prednosti
Same pohvale
Mane
Nemam nista protiv
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Soothie SCF099/22 Soothie
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Soothie SCF099/22 Soothie
Viktoriia Lehenko
01/09/2024
Polska
Smoczek jest 100/100
Smoczek jest doskonały. Ale co zrobić po 6 miesiącach? Córka nie chce innych modeli.
Mane
Żadnych wad
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Soothie SCF099/22 Smoczek uspokajający
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Soothie SCF099/22 Smoczek uspokajający
Na osnovu online ankete zadovoljstva provedenoj globalno na 8.139 korisnika marki i proizvoda za njegu majke i djeteta 2024. godine
Sve naše dude Soothies imaju isti oblik dude, jednodijelnog su dizajna i od istog materijala te se isporučuju s raznim oblicima štitnika, uključujući one koje se distribuiraju diljem Europe.
Iz higijenskih razloga dude mijenjajte svaka 4 tjedna