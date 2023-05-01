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  • Udobno pristaje prirodnom obliku bebina lica.
  • Udobno pristaje prirodnom obliku bebina lica.
  • Udobno pristaje prirodnom obliku bebina lica.
  • Udobno pristaje prirodnom obliku bebina lica.
  • Udobno pristaje prirodnom obliku bebina lica.
  • Udobno pristaje prirodnom obliku bebina lica.
  • Udobno pristaje prirodnom obliku bebina lica.
  • Udobno pristaje prirodnom obliku bebina lica.
  • Udobno pristaje prirodnom obliku bebina lica.
  • Udobno pristaje prirodnom obliku bebina lica.
  • Udobno pristaje prirodnom obliku bebina lica.
  • Udobno pristaje prirodnom obliku bebina lica.
  • Udobno pristaje prirodnom obliku bebina lica.
  • Udobno pristaje prirodnom obliku bebina lica.
  • Udobno pristaje prirodnom obliku bebina lica.
  • Udobno pristaje prirodnom obliku bebina lica.
  • Udobno pristaje prirodnom obliku bebina lica.
  • Udobno pristaje prirodnom obliku bebina lica.
  • Udobno pristaje prirodnom obliku bebina lica.
  • Udobno pristaje prirodnom obliku bebina lica.
  • Udobno pristaje prirodnom obliku bebina lica.
  • Udobno pristaje prirodnom obliku bebina lica.
  • Udobno pristaje prirodnom obliku bebina lica.
  • Udobno pristaje prirodnom obliku bebina lica.

Philips Avent SoothieSoothie

SCF099/22

4.5
| (43) Recenzije | 97% osoba preporučuje ovaj proizvod
Udobno pristaje prirodnom obliku bebina lica.
Philips Avent duda varalica Soothie dizajnirana je prema prirodnom obliku bebina lica. Njezin zakrivljeni štitnik u obliku srca neće udarati u njegov ili njezin maleni nos. Izrađena od silikona medicinske klase, duda Soothie distribuira se u bolnicama diljem Europe*
Pogledajte sve prednosti
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preporučuju mame diljem svijeta1

Fleksibilni silikon medicinske klase

Udobno pristaje prirodnom obliku bebina lica.

  • Jednodijelni silikonski dizajn

  • 0-6 mjeseci

  • Ne sadrži BPA

  • 2 u pakiranju

Slijedi oblik bebina lica za poboljšanu udobnost

Slijedi oblik bebina lica za poboljšanu udobnost

Poseban zakrivljeni štitnik u obliku srca dizajniran je tako da slijedi prirodan oblik bebina lica tako da pruža maksimalnu udobnost bez udaranja u njegov ili njezin maleni nos.

Jednodijelni dizajn, 100 % izrađena od silikona medicinske klase.

Jednodijelni dizajn, 100 % izrađena od silikona medicinske klase.

Duda Soothie trajnog je jednodijelnog dizajna, izrađena u potpunosti od fleksibilnog silikona medicinske klase. Naš tim stručnjaka posebno ju je izradio za vaše novorođenče starosti od 0 do 6 mjeseci.

Distribuira se u bolnicama diljem Europe*

Distribuira se u bolnicama diljem Europe*

Asortiman Philips Avent duda Soothie distribuira se diljem Europe. Doktori i medicinske sestre smatraju da umiruje novorođenčad.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.5

od 5

43

Recenzije

97%

osoba preporučuje ovaj proizvod

01/05/2023

Hrvatska

Hrvatska

Odlična dudica

Jako dobro se uklapa uz dojenje. Svakako preporučam, prezadovoljna mama i beba.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Soothie SCF099/22 Soothie

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Soothie SCF099/22 Soothie

16/05/2022

Hrvatska

Hrvatska

Odlična duda!

Jedina duda koju moja beba prihvaca! Nema brige oko kompenzacije ili ulaska sapunice u dudu!

Prednosti

Same pohvale

Mane

Nemam nista protiv

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Soothie SCF099/22 Soothie

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Soothie SCF099/22 Soothie

01/09/2024

Polska

Polska

Smoczek jest 100/100

Smoczek jest doskonały. Ale co zrobić po 6 miesiącach? Córka nie chce innych modeli.

Mane

Żadnych wad

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Soothie SCF099/22 Smoczek uspokajający

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Soothie SCF099/22 Smoczek uspokajający

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Upozorenja

  1. Na osnovu online ankete zadovoljstva provedenoj globalno na 8.139 korisnika marki i proizvoda za njegu majke i djeteta 2024. godine 

  1. Sve naše dude Soothies imaju isti oblik dude, jednodijelnog su dizajna i od istog materijala te se isporučuju s raznim oblicima štitnika, uključujući one koje se distribuiraju diljem Europe.

  2. Iz higijenskih razloga dude mijenjajte svaka 4 tjedna