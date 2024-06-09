2 godine jamstva
"Ultra soft" i fleksibilna
Ortodontske, ne sadrže BPA
2 u pakiranju
0-6 mjeseci
Koža bebe treba dodatnu njegu. Tehnologija štitnika omogućuje dudi praćenje prirodnog oblika bebinog lica. Na bebinoj koži bit će manje tragova i iritacija.
Kad smo pitali mame kako su njihove bebe reagirale na naše silikonske dude posebne teksture, 98 % izjavilo je da njihova beba prihvaća dude varalice posebne strukture Avent ultra soft i ultra air tvrtke Philips.
Naš zaobljeni štitnik smanjuje pritisak na bebine obraze za dodatnu nježnost prema koži.
4.9
od 5
345
Recenzije
99%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Kata97
09/06/2024
Hrvatska
Odlične dude varalice!
Sve preporuke za ovaj proizvod,koristimo ga od prvoga dana.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za ultra soft SCF091/09 Duda varalica
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za ultra soft SCF091/09 Duda varalica
Buz22
09/06/2024
Hrvatska
Super
Prezadovoljna sam kvalitetom i preporučujem svakom roditelje. Jako je dobro za djecu i sigurno je
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za ultra soft SCF091/09 Duda varalica
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za ultra soft SCF091/09 Duda varalica
Zz22
09/06/2024
Hrvatska
Odličan
Jako sam zadovoljna kvalitetom i preporučujem svakom roditelju koji ima novorođenče
Ova recenzija je napravljena za ultra soft SCF091/18 Duda varalica
Ova recenzija je napravljena za ultra soft SCF091/18 Duda varalica
Na osnovu online ankete zadovoljstva provedenoj globalno na 8.139 korisnika marki i proizvoda za njegu majke i djeteta 2024. godine
Istraživanja potrošača u SAD-u 2016. – 2017. pokazala su da 98 % beba prihvaća sisače duda varalica posebne teksture Avent ultra air i ultra soft tvrtke Philips.
Iz higijenskih razloga dude mijenjajte svaka 4 tjedna.