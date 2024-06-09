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  • Naša najmekša duda za osjetljivu kožu vaše bebe
  • Naša najmekša duda za osjetljivu kožu vaše bebe
  • Naša najmekša duda za osjetljivu kožu vaše bebe
  • Naša najmekša duda za osjetljivu kožu vaše bebe
  • Naša najmekša duda za osjetljivu kožu vaše bebe
  • Naša najmekša duda za osjetljivu kožu vaše bebe
  • Naša najmekša duda za osjetljivu kožu vaše bebe
  • Naša najmekša duda za osjetljivu kožu vaše bebe
  • Naša najmekša duda za osjetljivu kožu vaše bebe
  • Naša najmekša duda za osjetljivu kožu vaše bebe

Philips Avent ultra softDuda varalica

SCF091/07

4.9
| (345) Recenzije | 99% osoba preporučuje ovaj proizvod
Naša najmekša duda za osjetljivu kožu vaše bebe
Duda varalica Avent ultra soft tvrtke Philips pazi na osjetljivu kožu vaše bebe. Izuzetno meki i fleksibilni štitnik prati oblik bebinih obraza, ostavljajući manje tragova i uzrokujući manje iritacija kože.
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preporučuju mame diljem svijeta1

Za manje tragova na koži i manje iritacije kože

Naša najmekša duda za osjetljivu kožu vaše bebe

  • Ultra soft i fleksibilna

  • Ortodontske, ne sadrže BPA

  • 2 u pakiranju

  • 0-6 mjeseci

Meki i fleksibilni štitnik

Meki i fleksibilni štitnik

Koža bebe treba dodatnu njegu. Tehnologija štitnika omogućuje dudi praćenje prirodnog oblika bebinog lica. Na bebinoj koži bit će manje tragova i iritacija.

98 % prihvaćanje sisača*

98 % prihvaćanje sisača*

Kad smo pitali mame kako su njihove bebe reagirale na naše silikonske dude posebne teksture, 98 % izjavilo je da njihova beba prihvaća dude varalice posebne strukture Avent ultra soft i ultra air tvrtke Philips.

Zaobljeni štitnik

Zaobljeni štitnik

Naš zaobljeni štitnik smanjuje pritisak na bebine obraze za dodatnu nježnost prema koži.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.9

od 5

345

Recenzije

99%

osoba preporučuje ovaj proizvod

09/06/2024

Hrvatska

Hrvatska

Odlične dude varalice!

Sve preporuke za ovaj proizvod,koristimo ga od prvoga dana.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za ultra soft SCF091/09 Duda varalica

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za ultra soft SCF091/09 Duda varalica

09/06/2024

Hrvatska

Hrvatska

Super

Prezadovoljna sam kvalitetom i preporučujem svakom roditelje. Jako je dobro za djecu i sigurno je

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za ultra soft SCF091/09 Duda varalica

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za ultra soft SCF091/09 Duda varalica

09/06/2024

Hrvatska

Hrvatska

Odličan

Jako sam zadovoljna kvalitetom i preporučujem svakom roditelju koji ima novorođenče

Ova recenzija je napravljena za ultra soft SCF091/18 Duda varalica

Ova recenzija je napravljena za ultra soft SCF091/18 Duda varalica

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Upozorenja

  1. Na osnovu online ankete zadovoljstva provedenoj globalno na 8.139 korisnika marki i proizvoda za njegu majke i djeteta 2024. godine 

  1. Istraživanja potrošača u SAD-u 2016. – 2017. pokazala su da 98 % beba prihvaća sisače duda varalica posebne teksture Avent ultra air i ultra soft tvrtke Philips.

  2. Iz higijenskih razloga dude mijenjajte svaka 4 tjedna.