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  • Dopušta bebinoj koži da diše
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  • Dopušta bebinoj koži da diše
  • Dopušta bebinoj koži da diše
  • Dopušta bebinoj koži da diše
  • Dopušta bebinoj koži da diše
  • Dopušta bebinoj koži da diše
  • Dopušta bebinoj koži da diše
  • Dopušta bebinoj koži da diše
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  • Dopušta bebinoj koži da diše
  • Dopušta bebinoj koži da diše
  • Dopušta bebinoj koži da diše
  • Dopušta bebinoj koži da diše
  • Dopušta bebinoj koži da diše
  • Dopušta bebinoj koži da diše

Philips Avent Pacifierultra air

SCF087/04

4.9
| (651) Recenzije | 99% osoba preporučuje ovaj proizvod
Dopušta bebinoj koži da diše
Umirujuće i prozračne zahvaljujući velikim otvorima za zrak. 9 od 10 roditelja slaže se: dude varalice Philips Avent ultra air ugodne su za moju bebu.** Umirivanje je uvijek nadohvat ruke, bez obzira na to tko brine o bebi. Sada s 80 % materijala na biljnoj bazi.*
Pogledajte sve prednosti
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preporučuju mame diljem svijeta1

Izuzetno veliki otvori za ugodnije umirivanje

Dopušta bebinoj koži da diše

  • Neka koža vaše bebe diše

  • Ne sadrži BPA

  • pakiranje s 2 dude, 80 % materijala na biljnoj bazi*

  • 0 – 6 mjeseci

Izuzetno veliki otvori za zrak omogućuju da bebina koža diše

Izuzetno veliki otvori za zrak omogućuju da bebina koža diše

Otvori u štitniku omogućuju da bebina koža diše, održavajući je sušom radi osiguravanja vrhunski umirujuće udobnosti.

Ortodontska duda dizajnirana za prirodni oralni razvoj

Ortodontska duda dizajnirana za prirodni oralni razvoj

Naše ortodontske dude dizajnirane su s mekim silikonom koji podržava prirodne pokrete mišića usta i smanjuje rizik od malokluzije. Duda uskog vrata dizajnirana je za smanjenje pritiska između jezika i nepca. Dude varalice Philips Avent ultra neovisno je akreditirala Fondacija za oralno zdravlje (Oral Health Foundation). Napravljene od 100 % prehrambenog silikona, izdržljivije su i dugotrajnije od duda od gume (lateksa) te ne sadrže BPA, BPS, ftalate, PVC i policikličke aromatske ugljikovodike.

98 % beba voli i prihvaća dudu***

98 % beba voli i prihvaća dudu***

Naše teksturirane silikonske dude dizajnirane su da oponašaju osjećaj majčine dojke. Kada smo roditelje upitali kako su njihove bebe reagirale na njih, u prosjeku 98 % izjavilo je da su njihove bebe prihvatile dude varalice Philips Avent ultra.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

4.9

od 5

651

Recenzije

99%

osoba preporučuje ovaj proizvod

20/04/2022

Slovensko

Slovensko

Malemu uplne vyhovuje. A v noci ho lahko nájdem.

Cumlik splnil nase ocakavania, dieťaťu vyhovuje, co je pre nas dôležité.

Prednosti

Ľahký

Mane

Žiadne

Ova recenzija je napravljena za SCF344/20 Cumlík ultra air

Date of Use 2021-12-20

Ova recenzija je napravljena za SCF344/20 Cumlík ultra air

Date of Use 2021-12-20

04/01/2026

Česká republika

Česká republika

Poprve s ultra air.

Dudlik testujeme u druheho ditete a poprve mame verzi ultra air na ktere dite reaguje skvele,hezky drzi v pusince,uklidnuje,nevyskutuje se zadna vyrazka v obdobi pouzivani. Verime produktu diky doporuceni ortodontistu. Diky sterilizacnimu pouzdru,ktere je soucasti baleni dudliky muzeme pravidelne a ihned sterilizovat. Celkovy desing produktu je vhodny jak pro holcicku tak chlapecka. Maminkam vrele doporucuji.

Prednosti

Znama a overena znacka,doporuceni od ortodontistu, sterilizacni pouzdro

Mane

Typ/tvar tohoto dudliku nemusi vsechny deti akcepotvat

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Dudlík SCF087/17 ultra air

Date of Use 2025-12-04

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Dudlík SCF087/17 ultra air

Date of Use 2025-12-04

03/01/2026

Česká republika

Česká republika

Kvalitní dudlík

S dudlíkem jsme velmi spokojeni, vzhledově je velmi hezký, materiál je kvalitní. Nejvíce cením zpracování, protože je krásně vzdušný okolo pusinky, tudíž není důvod se bát otlaků a podráždění.

Prednosti

Vzdušnost, vzhled, cena.

Mane

Asi nic

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Dudlík SCF087/17 ultra air

Date of Use 2024-12-03

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Dudlík SCF087/17 ultra air

Date of Use 2024-12-03

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Upozorenja

  1. Na osnovu online ankete zadovoljstva provedenoj globalno na 8.139 korisnika marki i proizvoda za njegu majke i djeteta 2024. godine 

  1. Tvrdi plastični dijelovi, isključujući silikonsku dudu (pristup masene ravnoteže).

  2. Na temelju rezultata ispitivanja potrošača u SAD-u (2023., n=201).

  3. Ispitivanje potrošača u SAD-u iz 2023. potvrđuje 98-postotno prihvaćanje teksturirane Philips Avent dude na dudama varalicama ultra (n=201).

  4. U usporedbi s tradicionalnim metodama sterilizacije duda (prokuhavanje).

  5. Iz higijenskih razloga dude mijenjajte svaka 4 tjedna.