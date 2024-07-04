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  • Dopušta bebinoj koži da diše
  • Dopušta bebinoj koži da diše
  • Dopušta bebinoj koži da diše
  • Dopušta bebinoj koži da diše
  • Dopušta bebinoj koži da diše
  • Dopušta bebinoj koži da diše
  • Dopušta bebinoj koži da diše
  • Dopušta bebinoj koži da diše
  • Dopušta bebinoj koži da diše
  • Dopušta bebinoj koži da diše
  • Dopušta bebinoj koži da diše
  • Dopušta bebinoj koži da diše
  • Dopušta bebinoj koži da diše
  • Dopušta bebinoj koži da diše

Philips Avent Pacifierultra air

SCF087/02

4.9
| (651) Recenzije | 99% osoba preporučuje ovaj proizvod
Dopušta bebinoj koži da diše
Umirujuće i prozračne zahvaljujući velikim otvorima za zrak. 9 od 10 roditelja slaže se: dude Philips Avent ultra air ugodne su za moju bebu.** Umirivanje je uvijek nadohvat ruke, bez obzira na to tko brine o bebi. Sada s 80 % materijala na biljnoj bazi.*
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preporučuju mame diljem svijeta1

Izuzetno veliki otvori za ugodnije umirivanje

Dopušta bebinoj koži da diše

  • Neka koža vaše bebe diše

  • Ortodontske, ne sadrže BPA

  • pakiranje s 2 dude, 80 % materijala na biljnoj bazi*

  • 0 – 6 mjeseci

Izuzetno veliki otvori za zrak omogućuju da bebina koža diše

Izuzetno veliki otvori za zrak omogućuju da bebina koža diše

Otvori u štitniku omogućuju da bebina koža diše, održavajući je sušom radi vrhunski umirujuće udobnosti.

Ortodontska duda dizajnirana za prirodni oralni razvoj

Ortodontska duda dizajnirana za prirodni oralni razvoj

Naše ortodontske dude dizajnirane su s mekim silikonom koji podržava prirodne pokrete mišića usta i smanjuje rizik od malokluzije. Duda uskog vrata dizajnirana je za smanjenje pritiska između jezika i nepca. Dude varalice Philips Avent ultra neovisno je akreditirala Fondacija za oralno zdravlje (Oral Health Foundation). Napravljene od 100 % silikona koji se može upotrebljavati za hranu, izdržljivije su i dugotrajnije od duda od gume (lateksa) te ne sadrže BPA, BPS, ftalate, PVC i policikličke aromatske ugljikovodike.

98 % beba voli i prihvaća dude***

98 % beba voli i prihvaća dude***

Naše teksturirane silikonske dude dizajnirane su da oponašaju osjećaj majčine dojke. Kada smo roditelje upitali kako su njihove bebe reagirale na njih, u prosjeku 98 % izjavilo je da su njihove bebe prihvatile dude varalice Philips Avent ultra.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

4.9

od 5

651

Recenzije

99%

osoba preporučuje ovaj proizvod

04/07/2024

Hrvatska

Hrvatska

Odlicna

Bebica prihvatila od prvog dana dudicu... kupujemo opet

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF343/20 ultra air duda varalica

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF343/20 ultra air duda varalica

20/05/2023

Hrvatska

Hrvatska

Zadovoljni

Dude vrijede novaca... prvo sam kupila jedne od jednog drugog proizvođača ali te su mu se urezivale u obraze... ove aventove se ne zarezuju i nekako su baš dobre. Super je što imaju vise protoka zraka kod usta tako da se bebica ne znoji ispod dude... također lako se čiste - ako uđe voda u unutrašnjost dude samo se istisne... zadovoljni smo... hvala!

Prednosti

Lako se čisti, može se i naopačke cuclati, ne zarezuje se u obraze, mekana, lijepi dizajn

Mane

Jedino što su malo skupe, neko ko baš nema love si možda nebi mogao priuštiti, iako vrijede novaca

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF344/20 ultra air duda varalica

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF344/20 ultra air duda varalica

05/05/2023

Hrvatska

Hrvatska

Duda

Svijetli u mraku tako je kjepe boje beba je obozava

Prednosti

Dudu

Mane

Desni

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za ultra air SCF085/03 duda

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za ultra air SCF085/03 duda

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Upozorenja

  1. Na osnovu online ankete zadovoljstva provedenoj globalno na 8.139 korisnika marki i proizvoda za njegu majke i djeteta 2024. godine 

  1. Tvrdi plastični dijelovi, isključujući silikonsku dudu (pristup masene ravnoteže).

  2. Na temelju rezultata ispitivanja potrošača u SAD-u (2023., n=201).

  3. Ispitivanje potrošača u SAD-u iz 2023. potvrđuje 98-postotno prihvaćanje teksturirane Philips Avent dude na dudama ultra (n=201).

  4. U usporedbi s tradicionalnim metodama sterilizacije duda (prokuhavanje).

  5. Iz higijenskih razloga dude mijenjajte svaka 4 tjedna.