2 godine jamstva
Neka koža vaše bebe diše
Ortodontske, ne sadrže BPA
2 u pakiranju
6 – 18 mjeseci
Iznimno veliki otvori za zrak prozračuju kožu vaše bebe, čineći je suhom i istovremeno ju umiruju.
Kada smo pitali mame kako su njihove bebe reagirale na naše silikonske dude posebne teksture, 98 % izjavilo je da njihova beba prihvaća dude varalice Philips Avent ultra soft i ultra air.
Svjesno biramo silikonski materijal za naše dude ultra soft i ultra air, budući da je to siguran i inertan materijal koji ima široke medicinske primjene, bez opasnih kemikalija, endokrinih aktivnih tvari (npr. BPA) i alergena.
Shvatite recenzije proizvoda
4.9
od 5
651
Recenzije
99%
osoba preporučuje ovaj proizvod
MaxAngie
20/04/2022
Slovensko
Malemu uplne vyhovuje. A v noci ho lahko nájdem.
Cumlik splnil nase ocakavania, dieťaťu vyhovuje, co je pre nas dôležité.
Prednosti
Ľahký
Mane
Žiadne
Ova recenzija je napravljena za SCF344/20 Cumlík ultra air
Ova recenzija je napravljena za SCF344/20 Cumlík ultra air
Sany K.
04/01/2026
Česká republika
Dio promocije
Poprve s ultra air.
Dudlik testujeme u druheho ditete a poprve mame verzi ultra air na ktere dite reaguje skvele,hezky drzi v pusince,uklidnuje,nevyskutuje se zadna vyrazka v obdobi pouzivani. Verime produktu diky doporuceni ortodontistu. Diky sterilizacnimu pouzdru,ktere je soucasti baleni dudliky muzeme pravidelne a ihned sterilizovat. Celkovy desing produktu je vhodny jak pro holcicku tak chlapecka. Maminkam vrele doporucuji.
Prednosti
Znama a overena znacka,doporuceni od ortodontistu, sterilizacni pouzdro
Mane
Typ/tvar tohoto dudliku nemusi vsechny deti akcepotvat
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Dudlík SCF087/17 ultra air
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Dudlík SCF087/17 ultra air
Motášek 97
03/01/2026
Česká republika
Dio promocije
Kvalitní dudlík
S dudlíkem jsme velmi spokojeni, vzhledově je velmi hezký, materiál je kvalitní. Nejvíce cením zpracování, protože je krásně vzdušný okolo pusinky, tudíž není důvod se bát otlaků a podráždění.
Prednosti
Vzdušnost, vzhled, cena.
Mane
Asi nic
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Dudlík SCF087/17 ultra air
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Dudlík SCF087/17 ultra air
Na osnovu online ankete zadovoljstva provedenoj globalno na 8.139 korisnika marki i proizvoda za njegu majke i djeteta 2024. godine
Istraživanja potrošača u SAD-u 2016. – 2017. pokazala su da 98 % beba prihvaća sisače duda varalica posebne teksture Avent ultra air i ultra soft tvrtke Philips.
Iz higijenskih razloga dude mijenjajte svaka 4 tjedna.
Globalna robna marka br. 1 za dude varalice