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  • Dopušta bebinoj koži da diše
  • Dopušta bebinoj koži da diše
  • Dopušta bebinoj koži da diše
  • Dopušta bebinoj koži da diše
  • Dopušta bebinoj koži da diše
  • Dopušta bebinoj koži da diše
  • Dopušta bebinoj koži da diše
  • Dopušta bebinoj koži da diše
  • Dopušta bebinoj koži da diše
  • Dopušta bebinoj koži da diše
  • Dopušta bebinoj koži da diše
  • Dopušta bebinoj koži da diše
  • Dopušta bebinoj koži da diše
  • Dopušta bebinoj koži da diše

Philips Avent ultra airduda

SCF080/08

4.9
| (651) Recenzije | 99% osoba preporučuje ovaj proizvod
Dopušta bebinoj koži da diše
Umirivanje uz ugodu koju pruža zrak. Duda varalica Avent ultra air tvrtke Philips ima izuzetno velike otvore za zrak kako bi koža ostala suha. Dostupna je u raznim bojama i uzorcima.
Pogledajte sve prednosti
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preporučuju mame diljem svijeta1

Izuzetno veliki otvori za ugodnije umirivanje

Dopušta bebinoj koži da diše

  • Neka koža vaše bebe diše

  • Ortodontske, ne sadrže BPA

  • 2 u pakiranju

  • 6 – 18 mjeseci

Omogućuje bebinoj koži da diše

Omogućuje bebinoj koži da diše

Iznimno veliki otvori za zrak prozračuju kožu vaše bebe, čineći je suhom i istovremeno ju umiruju.

Obožavaju je bebe diljem svijeta*

Obožavaju je bebe diljem svijeta*

Kada smo pitali mame kako su njihove bebe reagirale na naše silikonske dude posebne teksture, 98 % izjavilo je da njihova beba prihvaća dude varalice Philips Avent ultra soft i ultra air.

Duda napravljena od 100 % prehrambenog silikona

Duda napravljena od 100 % prehrambenog silikona

Svjesno biramo silikonski materijal za naše dude ultra soft i ultra air, budući da je to siguran i inertan materijal koji ima široke medicinske primjene, bez opasnih kemikalija, endokrinih aktivnih tvari (npr. BPA) i alergena.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

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4.9

od 5

651

Recenzije

99%

osoba preporučuje ovaj proizvod

5
4
3
2
1

MaxAngie

20/04/2022

Slovensko

Malemu uplne vyhovuje. A v noci ho lahko nájdem.

Cumlik splnil nase ocakavania, dieťaťu vyhovuje, co je pre nas dôležité.

Prednosti

Ľahký

Mane

Žiadne

Ova recenzija je napravljena za SCF344/20 Cumlík ultra air

Ova recenzija je napravljena za SCF344/20 Cumlík ultra air

Sany K.

04/01/2026

Česká republika

Dio promocije

Poprve s ultra air.

Dudlik testujeme u druheho ditete a poprve mame verzi ultra air na ktere dite reaguje skvele,hezky drzi v pusince,uklidnuje,nevyskutuje se zadna vyrazka v obdobi pouzivani. Verime produktu diky doporuceni ortodontistu. Diky sterilizacnimu pouzdru,ktere je soucasti baleni dudliky muzeme pravidelne a ihned sterilizovat. Celkovy desing produktu je vhodny jak pro holcicku tak chlapecka. Maminkam vrele doporucuji.

Prednosti

Znama a overena znacka,doporuceni od ortodontistu, sterilizacni pouzdro

Mane

Typ/tvar tohoto dudliku nemusi vsechny deti akcepotvat

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Dudlík SCF087/17 ultra air

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Dudlík SCF087/17 ultra air

Motášek 97

03/01/2026

Česká republika

Dio promocije

Kvalitní dudlík

S dudlíkem jsme velmi spokojeni, vzhledově je velmi hezký, materiál je kvalitní. Nejvíce cením zpracování, protože je krásně vzdušný okolo pusinky, tudíž není důvod se bát otlaků a podráždění.

Prednosti

Vzdušnost, vzhled, cena.

Mane

Asi nic

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Dudlík SCF087/17 ultra air

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Dudlík SCF087/17 ultra air

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Upozorenja

  1. Na osnovu online ankete zadovoljstva provedenoj globalno na 8.139 korisnika marki i proizvoda za njegu majke i djeteta 2024. godine 

  1. Istraživanja potrošača u SAD-u 2016. – 2017. pokazala su da 98 % beba prihvaća sisače duda varalica posebne teksture Avent ultra air i ultra soft tvrtke Philips.

  2. Iz higijenskih razloga dude mijenjajte svaka 4 tjedna.

  3. Globalna robna marka br. 1 za dude varalice