Dudlík si moje dítě oblíbilo hned, krásně ho uklidňuje a drží v pusince i při usínání. Oceňuju, že je opravdu šetrný k pokožce — žádné otlaky ani zarudnutí kolem úst, což se nám u jiných dudlíků stávalo. Silikon je měkký a příjemný, dudlík je lehký a dobře sedí. Design je jednoduchý, ale hezký. Čištění je rychlé, dá se snadno sterilizovat a materiál je kvalitní a odolný. Za nás spolehlivý dudlík, ke kterému se rádi vracíme.