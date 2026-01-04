2 godine jamstva
Poklopac koji svijetli u mraku
Ne sadrži BPA
pakiranje s 2 dude, 80 % materijala na biljnoj bazi*
0 – 2 mjeseca
Naša duda za novorođenčad posebno je dizajnirana da odgovara sićušnim ustima i licu. Njezin lagani dizajn bez prstena čini je idealnom prvom dudom, a prikladan je za bebe do 6 mjeseci. Oblik i veličina dude pomažu bebi lako prijeći na dude Philips Avent ultra air i ultra soft, tako da su bebine prirodne potrebe sisanja uvijek zadovoljene.
Naše ortodontske dude dizajnirane su s mekim silikonom koji podržava prirodne pokrete mišića usta i smanjuje rizik od malokluzije. Duda uskog vrata dizajnirana je za smanjenje pritiska između jezika i nepca. Dude Philips Avent ultra neovisno je akreditirala Fondacija za oralno zdravlje (Oral Health Foundation). Napravljene od 100 % prehrambenog silikona, izdržljivije su i dugotrajnije od duda od gume (lateksa) te ne sadrže BPA, BPS, ftalate, PVC i policikličke aromatske ugljikovodike.
Naše teksturirane silikonske dude dizajnirane su da oponašaju osjećaj majčine dojke. Kada smo roditelje upitali kako su njihove bebe reagirale na njih, u prosjeku 98 % izjavilo je da su njihove bebe prihvatile dude varalice Philips Avent ultra.
4.9
od 5
173
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Radushka
04/01/2026
Česká republika
Dio promocije
Super dudlík
Určitě doporučuji všem maminkám. Dudlík je měkký a pružný. Svítí v noci což je super když v noci hledáte dudlík ve tmě.
Prednosti
Měkký, pružný, svítící
Mane
Nic
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Dudlík SCF075/14 ultra start
Date of Use 2025-12-04
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Dudlík SCF075/14 ultra start
Date of Use 2025-12-04
Sanyyy ku
04/01/2026
Česká republika
Dio promocije
Dudlik ultra start nighttime
Dudlik ultra start nightime pouzivame hlavne v noci,kdy ho snadno najdeme v postylce,kdyz diteti vypadne z ust,diky tomu,ze sviti ve tme! Libi se nam take design a nase miminko ho prijmulo a dokaze ho uklidnit,je 0% BPA a je vyhovujici pro miminko 0-2mesice (i dale).
Prednosti
Sviti ve tme,0 % BPA, znama a overena znacka
Mane
Jiny typ savicky
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Dudlík SCF075/14 ultra start
Date of Use 2025-12-04
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Dudlík SCF075/14 ultra start
Date of Use 2025-12-04
NikolaV.
02/01/2026
Česká republika
Dio promocije
Lehkost a ještě svítí :)
Dudlík je velmi lehký, prodyšný, bez BPA a ortodontický (důležité, jelikož máme problém se zuby v rodině). Perfektní je, že svítí v noci, takže nemusíte rozsvítit a ihned jej najdete, starší vnímavější miminko si jej najde samo. Design bych trošku zjednodušila, ale to nemá vliv na funkci :)
Prednosti
Svítí, je lehký, bez BPA, ortodontický
Mane
vyšší cena, ocením čistší design
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Dudlík SCF075/14 ultra start
Date of Use 2024-12-02
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Dudlík SCF075/14 ultra start
Date of Use 2024-12-02
Na osnovu online ankete zadovoljstva provedenoj globalno na 8.139 korisnika marki i proizvoda za njegu majke i djeteta 2024. godine
Tvrdi plastični dijelovi, isključujući silikonsku dudu (pristup masene ravnoteže).
Ispitivanje potrošača u SAD-u iz 2023. potvrđuje 98-postotno prihvaćanje teksturirane Philips Avent dude na dudama varalicama ultra (n=201).
Na temelju rezultata ispitivanja potrošača u SAD-u (2023., n=201).
U usporedbi s tradicionalnim metodama sterilizacije duda (prokuhavanje).
Iz higijenskih razloga dude mijenjajte svaka 4 tjedna.