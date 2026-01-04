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  • Umiruje novorođenčad od prvog dana
  • Umiruje novorođenčad od prvog dana
  • Umiruje novorođenčad od prvog dana
  • Umiruje novorođenčad od prvog dana
  • Umiruje novorođenčad od prvog dana
  • Umiruje novorođenčad od prvog dana
  • Umiruje novorođenčad od prvog dana
  • Umiruje novorođenčad od prvog dana
  • Umiruje novorođenčad od prvog dana
  • Umiruje novorođenčad od prvog dana
  • Umiruje novorođenčad od prvog dana
  • Umiruje novorođenčad od prvog dana
  • Umiruje novorođenčad od prvog dana

Philips Avent Pacifierultra start Nighttime

SCF075/17

4.9

| (173) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod

Umiruje novorođenčad od prvog dana

Bezbrižnost od samog početka. Philips Avent ultra start Nighttime napravljena je da odgovara ustima novorođenčeta i sigurno se može upotrebljavati do 6 mjeseci. Svijetli u mraku pa ju je lako pronaći nakon isključivanja svjetla. Sada od 80 % materijala na biljnoj bazi.*

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preporučuju mame diljem svijeta1

Pravi izbor, čak i noću

Umiruje novorođenčad od prvog dana

  • Poklopac koji svijetli u mraku

  • Ne sadrži BPA

  • pakiranje s 2 dude, 80 % materijala na biljnoj bazi*

  • 0 – 2 mjeseca

Savršena za mala usta

Savršena za mala usta

Naša duda varalica za novorođenčad posebno je dizajnirana da odgovara sićušnim ustima i licu. Njezin lagani dizajn bez prstena čini je idealnom prvom dudom varalicom, a prikladan je za bebe do 6 mjeseci. Oblik i veličina dude pomažu bebi lako prijeći na dude varalice Philips Avent ultra air i ultra soft, tako da su bebine prirodne potrebe sisanja uvijek zadovoljene.

Ortodontska duda dizajnirana za prirodni oralni razvoj

Ortodontska duda dizajnirana za prirodni oralni razvoj

Naše ortodontske dude dizajnirane su s mekim silikonom koji podržava prirodne pokrete mišića usta i smanjuje rizik od malokluzije. Duda uskog vrata dizajnirana je za smanjenje pritiska između jezika i nepca. Dude varalice Philips Avent ultra neovisno je akreditirala Fondacija za oralno zdravlje (Oral Health Foundation). Napravljene od 100 % silikona koji se može upotrebljavati za hranu, izdržljivije su i dugotrajnije od duda od gume (lateksa) te ne sadrže BPA, BPS, ftalate, PVC i policikličke aromatske ugljikovodike.

98 % beba voli i prihvaća dude**

98 % beba voli i prihvaća dude**

Naše teksturirane silikonske dude dizajnirane su da oponašaju osjećaj majčine dojke. Kada smo roditelje upitali kako su njihove bebe reagirale na njih, u prosjeku 98 % izjavilo je da su njihove bebe prihvatile dude varalice Philips Avent ultra.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.9

od 5

173

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

3
1

04/01/2026

Česká republika

Česká republika

Super dudlík

Určitě doporučuji všem maminkám. Dudlík je měkký a pružný. Svítí v noci což je super když v noci hledáte dudlík ve tmě.

Prednosti

Měkký, pružný, svítící

Mane

Nic

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Dudlík SCF075/14 ultra start

Date of Use 2025-12-04

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Dudlík SCF075/14 ultra start

Date of Use 2025-12-04

04/01/2026

Česká republika

Česká republika

Dudlik ultra start nighttime

Dudlik ultra start nightime pouzivame hlavne v noci,kdy ho snadno najdeme v postylce,kdyz diteti vypadne z ust,diky tomu,ze sviti ve tme! Libi se nam take design a nase miminko ho prijmulo a dokaze ho uklidnit,je 0% BPA a je vyhovujici pro miminko 0-2mesice (i dale).

Prednosti

Sviti ve tme,0 % BPA, znama a overena znacka

Mane

Jiny typ savicky

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Dudlík SCF075/14 ultra start

Date of Use 2025-12-04

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Dudlík SCF075/14 ultra start

Date of Use 2025-12-04

02/01/2026

Česká republika

Česká republika

Lehkost a ještě svítí :)

Dudlík je velmi lehký, prodyšný, bez BPA a ortodontický (důležité, jelikož máme problém se zuby v rodině). Perfektní je, že svítí v noci, takže nemusíte rozsvítit a ihned jej najdete, starší vnímavější miminko si jej najde samo. Design bych trošku zjednodušila, ale to nemá vliv na funkci :)

Prednosti

Svítí, je lehký, bez BPA, ortodontický

Mane

vyšší cena, ocením čistší design

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Dudlík SCF075/14 ultra start

Date of Use 2024-12-02

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Dudlík SCF075/14 ultra start

Date of Use 2024-12-02

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Upozorenja

  1. Na osnovu online ankete zadovoljstva provedenoj globalno na 8.139 korisnika marki i proizvoda za njegu majke i djeteta 2024. godine 

  1. Tvrdi plastični dijelovi, isključujući silikonsku dudu (pristup masene ravnoteže).

  2. Ispitivanje potrošača u SAD-u iz 2023. potvrđuje 98-postotno prihvaćanje teksturirane Philips Avent dude na dudama varalicama ultra (n=201).

  3. Na temelju rezultata ispitivanja potrošača u SAD-u (2023., n=201).

  4. U usporedbi s tradicionalnim metodama sterilizacije duda (prokuhavanje).

  5. Iz higijenskih razloga dude mijenjajte svaka 4 tjedna.