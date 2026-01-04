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  • Umiruje novorođenčad od samog početka
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  • Umiruje novorođenčad od samog početka
  • Umiruje novorođenčad od samog početka
  • Umiruje novorođenčad od samog početka
  • Umiruje novorođenčad od samog početka
  • Umiruje novorođenčad od samog početka
  • Umiruje novorođenčad od samog početka
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  • Umiruje novorođenčad od samog početka
  • Umiruje novorođenčad od samog početka
  • Umiruje novorođenčad od samog početka
  • Umiruje novorođenčad od samog početka
  • Umiruje novorođenčad od samog početka

Philips Avent Pacifierultra start

SCF075/11

4.9
| (173) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod
Umiruje novorođenčad od samog početka
Bezbrižnost od samog početka. Dude varalice Philips Avent ultra start napravljene su da odgovaraju ustima novorođenčeta i sigurno se mogu upotrebljavati do 6 mjeseci. Osjećaj ugode i umirivanje uvijek su nadohvat ruke, bez obzira na to tko brine o bebi. Sada od 80 % materijala na biljnoj bazi.*
Pogledajte sve prednosti
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preporučuju mame diljem svijeta1

Malena i lagana, savršena za bebina usta

Umiruje novorođenčad od samog početka

  • Dizajnirana za novorođenčad

  • Ne sadrži BPA

  • pakiranje s 2 dude, 80 % materijala na biljnoj bazi*

  • 0 – 2 mjeseca

Savršena za mala usta

Savršena za mala usta

Naša duda varalica za novorođenčad posebno je dizajnirana da odgovara sićušnim ustima i licu. Njezin lagani dizajn bez prstena čini je idealnom prvom dudom varalicom, a prikladan je za bebe do 6 mjeseci. Oblik i veličina dude pomažu bebi lako prijeći na dude varalice Philips Avent ultra air i ultra soft, tako da su bebine prirodne potrebe sisanja uvijek zadovoljene.

Optimalne za zdrav oralni razvoj

Optimalne za zdrav oralni razvoj

Naši ortodontski, simetrični mekani silikonski sisači dizajnirani su za prirodni oralni razvoj.

98 % beba voli i prihvaća dude**

98 % beba voli i prihvaća dude**

Naše teksturirane silikonske dude dizajnirane su da oponašaju osjećaj majčine dojke. Kada smo roditelje upitali kako su njihove bebe reagirale na njih, u prosjeku 98 % izjavilo je da su njihove bebe prihvatile dude varalice Philips Avent ultra.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.9

od 5

173

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

3
1

04/01/2026

Česká republika

Česká republika

Super dudlík

Určitě doporučuji všem maminkám. Dudlík je měkký a pružný. Svítí v noci což je super když v noci hledáte dudlík ve tmě.

Prednosti

Měkký, pružný, svítící

Mane

Nic

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Dudlík SCF075/14 ultra start

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Dudlík SCF075/14 ultra start

04/01/2026

Česká republika

Česká republika

Dudlik ultra start nighttime

Dudlik ultra start nightime pouzivame hlavne v noci,kdy ho snadno najdeme v postylce,kdyz diteti vypadne z ust,diky tomu,ze sviti ve tme! Libi se nam take design a nase miminko ho prijmulo a dokaze ho uklidnit,je 0% BPA a je vyhovujici pro miminko 0-2mesice (i dale).

Prednosti

Sviti ve tme,0 % BPA, znama a overena znacka

Mane

Jiny typ savicky

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Dudlík SCF075/14 ultra start

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Dudlík SCF075/14 ultra start

02/01/2026

Česká republika

Česká republika

Lehkost a ještě svítí :)

Dudlík je velmi lehký, prodyšný, bez BPA a ortodontický (důležité, jelikož máme problém se zuby v rodině). Perfektní je, že svítí v noci, takže nemusíte rozsvítit a ihned jej najdete, starší vnímavější miminko si jej najde samo. Design bych trošku zjednodušila, ale to nemá vliv na funkci :)

Prednosti

Svítí, je lehký, bez BPA, ortodontický

Mane

vyšší cena, ocením čistší design

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Dudlík SCF075/14 ultra start

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Dudlík SCF075/14 ultra start

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Upozorenja

  1. Na osnovu online ankete zadovoljstva provedenoj globalno na 8.139 korisnika marki i proizvoda za njegu majke i djeteta 2024. godine 

  1. Tvrdi plastični dijelovi, isključujući silikonsku dudu (pristup masene ravnoteže).

  2. Ispitivanje potrošača u SAD-u iz 2023. potvrđuje 98-postotno prihvaćanje teksturirane Philips Avent dude na dudama varalicama ultra (n=201).

  3. U usporedbi s tradicionalnim metodama sterilizacije duda (prokuhavanje).

  4. Iz higijenskih razloga dude varalice mijenjajte svaka 4 tjedna.