2 godine jamstva
Dizajnirana za novorođenčad
Ne sadrži BPA
pakiranje s 2 dude, 80 % materijala na biljnoj bazi*
0 – 2 mjeseca
Naša duda varalica za novorođenčad posebno je dizajnirana da odgovara sićušnim ustima i licu. Njezin lagani dizajn bez prstena čini je idealnom prvom dudom varalicom, a prikladan je za bebe do 6 mjeseci. Oblik i veličina dude pomažu bebi lako prijeći na dude varalice Philips Avent ultra air i ultra soft, tako da su bebine prirodne potrebe sisanja uvijek zadovoljene.
Naši ortodontski, simetrični mekani silikonski sisači dizajnirani su za prirodni oralni razvoj.
Naše teksturirane silikonske dude dizajnirane su da oponašaju osjećaj majčine dojke. Kada smo roditelje upitali kako su njihove bebe reagirale na njih, u prosjeku 98 % izjavilo je da su njihove bebe prihvatile dude varalice Philips Avent ultra.
4.9
od 5
173
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Radushka
04/01/2026
Česká republika
Dio promocije
Super dudlík
Určitě doporučuji všem maminkám. Dudlík je měkký a pružný. Svítí v noci což je super když v noci hledáte dudlík ve tmě.
Prednosti
Měkký, pružný, svítící
Mane
Nic
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Dudlík SCF075/14 ultra start
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Dudlík SCF075/14 ultra start
Sanyyy ku
04/01/2026
Česká republika
Dio promocije
Dudlik ultra start nighttime
Dudlik ultra start nightime pouzivame hlavne v noci,kdy ho snadno najdeme v postylce,kdyz diteti vypadne z ust,diky tomu,ze sviti ve tme! Libi se nam take design a nase miminko ho prijmulo a dokaze ho uklidnit,je 0% BPA a je vyhovujici pro miminko 0-2mesice (i dale).
Prednosti
Sviti ve tme,0 % BPA, znama a overena znacka
Mane
Jiny typ savicky
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Dudlík SCF075/14 ultra start
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Dudlík SCF075/14 ultra start
NikolaV.
02/01/2026
Česká republika
Dio promocije
Lehkost a ještě svítí :)
Dudlík je velmi lehký, prodyšný, bez BPA a ortodontický (důležité, jelikož máme problém se zuby v rodině). Perfektní je, že svítí v noci, takže nemusíte rozsvítit a ihned jej najdete, starší vnímavější miminko si jej najde samo. Design bych trošku zjednodušila, ale to nemá vliv na funkci :)
Prednosti
Svítí, je lehký, bez BPA, ortodontický
Mane
vyšší cena, ocením čistší design
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Dudlík SCF075/14 ultra start
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Dudlík SCF075/14 ultra start
Na osnovu online ankete zadovoljstva provedenoj globalno na 8.139 korisnika marki i proizvoda za njegu majke i djeteta 2024. godine
Tvrdi plastični dijelovi, isključujući silikonsku dudu (pristup masene ravnoteže).
Ispitivanje potrošača u SAD-u iz 2023. potvrđuje 98-postotno prihvaćanje teksturirane Philips Avent dude na dudama varalicama ultra (n=201).
U usporedbi s tradicionalnim metodama sterilizacije duda (prokuhavanje).
Iz higijenskih razloga dude varalice mijenjajte svaka 4 tjedna.