2 godine jamstva
S prstenom koji svijetli u mraku
Ortodontske, ne sadrže BPA
2 u pakiranju
0 – 2 mjeseca
Naša duda za novorođenčad osmišljena je u dizajnu koji pristaje ustima i licima onih najmanjih. Iznimno je mala i lagana, što je čini njihovom idealnom prvom dudom koja će od prvog dana ispuniti njihove prirodne potrebe za sisanjem.
Kad smo pitali roditelje kako su njihove bebe reagirale na naše teksturirane, silikonske sisače, 98 % izjavilo je da njihova beba prihvaća dude Philips Avent ultra.
Naši ortodontski, simetrični mekani silikonski sisači dizajnirani su za prirodni oralni razvoj.
4.9
od 5
173
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Radushka
04/01/2026
Česká republika
Dio promocije
Super dudlík
Určitě doporučuji všem maminkám. Dudlík je měkký a pružný. Svítí v noci což je super když v noci hledáte dudlík ve tmě.
Prednosti
Měkký, pružný, svítící
Mane
Nic
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Dudlík SCF075/14 ultra start
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Dudlík SCF075/14 ultra start
Sanyyy ku
04/01/2026
Česká republika
Dio promocije
Dudlik ultra start nighttime
Dudlik ultra start nightime pouzivame hlavne v noci,kdy ho snadno najdeme v postylce,kdyz diteti vypadne z ust,diky tomu,ze sviti ve tme! Libi se nam take design a nase miminko ho prijmulo a dokaze ho uklidnit,je 0% BPA a je vyhovujici pro miminko 0-2mesice (i dale).
Prednosti
Sviti ve tme,0 % BPA, znama a overena znacka
Mane
Jiny typ savicky
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Dudlík SCF075/14 ultra start
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Dudlík SCF075/14 ultra start
NikolaV.
02/01/2026
Česká republika
Dio promocije
Lehkost a ještě svítí :)
Dudlík je velmi lehký, prodyšný, bez BPA a ortodontický (důležité, jelikož máme problém se zuby v rodině). Perfektní je, že svítí v noci, takže nemusíte rozsvítit a ihned jej najdete, starší vnímavější miminko si jej najde samo. Design bych trošku zjednodušila, ale to nemá vliv na funkci :)
Prednosti
Svítí, je lehký, bez BPA, ortodontický
Mane
vyšší cena, ocením čistší design
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Dudlík SCF075/14 ultra start
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Dudlík SCF075/14 ultra start
Na osnovu online ankete zadovoljstva provedenoj globalno na 8.139 korisnika marki i proizvoda za njegu majke i djeteta 2024. godine
Ispitivanje potrošača u SAD-u iz 2023. potvrđuje 98-postotno prihvaćanje teksturiranog Philips Avent sisača na ultra dudicama (n=201).
Na temelju rezultata ispitivanja potrošača u SAD-u (2023., n=201).
Iz higijenskih razloga dude mijenjajte svaka 4 tjedna.