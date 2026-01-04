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  • Umiruje novorođenčad od prvog dana
  • Umiruje novorođenčad od prvog dana
  • Umiruje novorođenčad od prvog dana
  • Umiruje novorođenčad od prvog dana
  • Umiruje novorođenčad od prvog dana
  • Umiruje novorođenčad od prvog dana
  • Umiruje novorođenčad od prvog dana
  • Umiruje novorođenčad od prvog dana
  • Umiruje novorođenčad od prvog dana
  • Umiruje novorođenčad od prvog dana
  • Umiruje novorođenčad od prvog dana
  • Umiruje novorođenčad od prvog dana

Philips Avent Sootherultra start Nighttime

SCF075/08

4.9
| (173) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod
Umiruje novorođenčad od prvog dana
Budite bezbrižni uz umirivanje od prvog dana. Duda Philips Avent ultra start Nighttime napravljena je tako da može stati u mala usta novorođenčeta i može se sigurno upotrebljavati dok ne napuni šest mjeseci. Zahvaljujući kapici koja svijetli u mraku, dudu je lako pronaći u mraku
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preporučuju mame diljem svijeta1

Pravi izbor, čak i noću

Umiruje novorođenčad od prvog dana

  • S prstenom koji svijetli u mraku

  • Ortodontske, ne sadrže BPA

  • 2 u pakiranju

  • 0 – 2 mjeseca

Savršena za mala usta

Savršena za mala usta

Naša duda za novorođenčad osmišljena je u dizajnu koji pristaje ustima i licima onih najmanjih. Iznimno je mala i lagana, što je čini njihovom idealnom prvom dudom koja će od prvog dana ispuniti njihove prirodne potrebe za sisanjem.

98 % prihvaćanje sisača*

98 % prihvaćanje sisača*

Kad smo pitali roditelje kako su njihove bebe reagirale na naše teksturirane, silikonske sisače, 98 % izjavilo je da njihova beba prihvaća dude Philips Avent ultra.

Optimalne za zdrav oralni razvoj

Optimalne za zdrav oralni razvoj

Naši ortodontski, simetrični mekani silikonski sisači dizajnirani su za prirodni oralni razvoj.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

4.9

od 5

173

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

3
1

04/01/2026

Česká republika

Česká republika

Super dudlík

Určitě doporučuji všem maminkám. Dudlík je měkký a pružný. Svítí v noci což je super když v noci hledáte dudlík ve tmě.

Prednosti

Měkký, pružný, svítící

Mane

Nic

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Dudlík SCF075/14 ultra start

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Dudlík SCF075/14 ultra start

04/01/2026

Česká republika

Česká republika

Dudlik ultra start nighttime

Dudlik ultra start nightime pouzivame hlavne v noci,kdy ho snadno najdeme v postylce,kdyz diteti vypadne z ust,diky tomu,ze sviti ve tme! Libi se nam take design a nase miminko ho prijmulo a dokaze ho uklidnit,je 0% BPA a je vyhovujici pro miminko 0-2mesice (i dale).

Prednosti

Sviti ve tme,0 % BPA, znama a overena znacka

Mane

Jiny typ savicky

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Dudlík SCF075/14 ultra start

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Dudlík SCF075/14 ultra start

02/01/2026

Česká republika

Česká republika

Lehkost a ještě svítí :)

Dudlík je velmi lehký, prodyšný, bez BPA a ortodontický (důležité, jelikož máme problém se zuby v rodině). Perfektní je, že svítí v noci, takže nemusíte rozsvítit a ihned jej najdete, starší vnímavější miminko si jej najde samo. Design bych trošku zjednodušila, ale to nemá vliv na funkci :)

Prednosti

Svítí, je lehký, bez BPA, ortodontický

Mane

vyšší cena, ocením čistší design

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Dudlík SCF075/14 ultra start

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Dudlík SCF075/14 ultra start

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Upozorenja

  1. Na osnovu online ankete zadovoljstva provedenoj globalno na 8.139 korisnika marki i proizvoda za njegu majke i djeteta 2024. godine 

  1. Ispitivanje potrošača u SAD-u iz 2023. potvrđuje 98-postotno prihvaćanje teksturiranog Philips Avent sisača na ultra dudicama (n=201).

  2. Na temelju rezultata ispitivanja potrošača u SAD-u (2023., n=201).

  3. Iz higijenskih razloga dude mijenjajte svaka 4 tjedna.