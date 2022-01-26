2 godine jamstva
Obustavljeno
1 bočica
9 oz / 260 ml
Sisač sa sporim protokom
1 m+
Široki sisač oblika dojke potiče prirodno zahvaćanje poput zahvaćanja dojke i olakšava kombiniranje dojenja i hranjenja bebe na bočicu.
Sisač ima izuzetno meku teksturu i dizajniran je da oponaša dojku
Fleksibilni spiralni dizajn u kombinaciji s našim jedinstvenim udobnim laticama daje fleksibilni sisač koji omogućuje prirodnije hranjenje bez savijanja sisača.
4.8
od 5
370
Recenzije
97%
osoba preporučuje ovaj proizvod
LeaK
26/01/2022
Česká republika
Dio promocije
Provjereni kupac
Láhev na mléko
pro druhého syna, roky používáme u prvorozeného..Umýváno v myčce
Prednosti
Synovi vyhovuje
Mane
Omyly se číslice označující ml u předchozího výrobku, uvidíme co tato láhev
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF070/22 Dětská lahev Natural
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF070/22 Dětská lahev Natural
Niki.barty
25/01/2022
Česká republika
Dio promocije
Provjereni kupac
Dětská lahev Natural
Milujeme lahvičky natural, jsou lehké, dobře se myjí, občas i nějaký tvrdý pád přežijí :) roztomilé obrázky už jsou bonusem :)
Prednosti
Lehkost, tvar dudlíku i lahvičky
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF070/24 Dětská lahev Natural
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF070/24 Dětská lahev Natural
Syčák
15/05/2021
Česká republika
Skvělá lahev
Máme odsávačku Avent, a už nestačila lahvička 125ml, vše na sebe krásně pasuje. Líbil se nám hrošík, tak už je doma. Dobře se vymývá.
Prednosti
Kompatibilita se všemi produkty Avent
Mane
Žádné
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF070/22 Dětská lahev Natural
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF070/22 Dětská lahev Natural
0 % BPA – sukladno EU regulativi 10/2011
Što su kolike i kako utječu na bebe? Kolike jednim dijelom uzrokuje gutanje zraka tijekom hranjenja, čime se stvara osjećaj nelagode u bebinom probavnom sustavu. Među simptomima su plač i uznemirenost.