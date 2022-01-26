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  • Lako kombiniranje s dojenjem
  • Lako kombiniranje s dojenjem
  • Lako kombiniranje s dojenjem
  • Lako kombiniranje s dojenjem
  • Lako kombiniranje s dojenjem
  • Lako kombiniranje s dojenjem

Obustavljeno

Philips AventBočica za bebe Natural

SCF070/25

4.8
| (370) Recenzije | 97% osoba preporučuje ovaj proizvod
Lako kombiniranje s dojenjem
Naša bočica Natural s izuzetno mekim sisačem sličnija je dojci. Široki sisač oblika dojke i fleksibilnog spiralnog dizajna s udobnim laticama omogućuje prirodno zahvaćanje te omogućuje kombiniranje dojenja i hranjenja iz bočice.
Pogledajte sve prednosti

Prirodno zahvaćanje

Lako kombiniranje s dojenjem

  • 1 bočica

  • 9 oz / 260 ml

  • Sisač sa sporim protokom

  • 1 m+

Prirodno zahvaćanje zahvaljujući širokom sisaču oblika dojke

Prirodno zahvaćanje zahvaljujući širokom sisaču oblika dojke

Široki sisač oblika dojke potiče prirodno zahvaćanje poput zahvaćanja dojke i olakšava kombiniranje dojenja i hranjenja bebe na bočicu.

Izuzetno meki sisač dizajniran da oponaša dojku

Izuzetno meki sisač dizajniran da oponaša dojku

Sisač ima izuzetno meku teksturu i dizajniran je da oponaša dojku

Fleksibilni spiralni dizajn u kombinaciji s udobnim laticama

Fleksibilni spiralni dizajn u kombinaciji s udobnim laticama

Fleksibilni spiralni dizajn u kombinaciji s našim jedinstvenim udobnim laticama daje fleksibilni sisač koji omogućuje prirodnije hranjenje bez savijanja sisača.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.8

od 5

370

Recenzije

97%

osoba preporučuje ovaj proizvod

26/01/2022

Česká republika

Česká republika

Provjereni kupac

Láhev na mléko

pro druhého syna, roky používáme u prvorozeného..Umýváno v myčce

Prednosti

Synovi vyhovuje

Mane

Omyly se číslice označující ml u předchozího výrobku, uvidíme co tato láhev

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF070/22 Dětská lahev Natural

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF070/22 Dětská lahev Natural

25/01/2022

Česká republika

Česká republika

Provjereni kupac

Dětská lahev Natural

Milujeme lahvičky natural, jsou lehké, dobře se myjí, občas i nějaký tvrdý pád přežijí :) roztomilé obrázky už jsou bonusem :)

Prednosti

Lehkost, tvar dudlíku i lahvičky

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF070/24 Dětská lahev Natural

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF070/24 Dětská lahev Natural

15/05/2021

Česká republika

Česká republika

Skvělá lahev

Máme odsávačku Avent, a už nestačila lahvička 125ml, vše na sebe krásně pasuje. Líbil se nám hrošík, tak už je doma. Dobře se vymývá.

Prednosti

Kompatibilita se všemi produkty Avent

Mane

Žádné

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF070/22 Dětská lahev Natural

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF070/22 Dětská lahev Natural

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Upozorenja

  1. 0 % BPA – sukladno EU regulativi 10/2011

  2. Što su kolike i kako utječu na bebe? Kolike jednim dijelom uzrokuje gutanje zraka tijekom hranjenja, čime se stvara osjećaj nelagode u bebinom probavnom sustavu. Među simptomima su plač i uznemirenost.