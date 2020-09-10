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  • Lako kombiniranje s dojenjem
  • Lako kombiniranje s dojenjem
  • Lako kombiniranje s dojenjem
  • Lako kombiniranje s dojenjem
  • Lako kombiniranje s dojenjem
  • Lako kombiniranje s dojenjem

Philips AventStaklena bočica za bebe Natural

SCF051/17

4.8
| (95) Recenzije | 96% osoba preporučuje ovaj proizvod
Lako kombiniranje s dojenjem
Naša bočica Natural s izuzetno mekim sisačem sličnija je dojci. Široki sisač oblika dojke i fleksibilnog spiralnog dizajna s udobnim laticama omogućuje prirodno zahvaćanje te omogućuje kombiniranje dojenja i hranjenja iz bočice.
Pogledajte sve prednosti

Prirodno zahvaćanje

Lako kombiniranje s dojenjem

  • 1 bočica

  • 4 oz/120 ml

  • Sisač s protokom za novorođenče

  • 0 m+

Izuzetno meki sisač dizajniran da oponaša dojku

Izuzetno meki sisač dizajniran da oponaša dojku

Sisač ima izuzetno meku teksturu i dizajniran je da oponaša dojku

Prirodno zahvaćanje zahvaljujući širokom sisaču oblika dojke

Prirodno zahvaćanje zahvaljujući širokom sisaču oblika dojke

Široki sisač oblika dojke potiče prirodno zahvaćanje poput zahvaćanja dojke i olakšava kombiniranje dojenja i hranjenja bebe na bočicu.

Fleksibilni spiralni dizajn u kombinaciji s udobnim laticama

Fleksibilni spiralni dizajn u kombinaciji s udobnim laticama

Fleksibilni spiralni dizajn u kombinaciji s našim jedinstvenim udobnim laticama daje fleksibilni sisač koji omogućuje prirodnije hranjenje bez savijanja sisača.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.8

od 5

95

Recenzije

96%

osoba preporučuje ovaj proizvod

3

10/09/2020

Česká republika

Česká republika

Provjereni kupac

Skleněná lahvička Avent

Nejvíce se mi na lahvičce líbí to, že se dobře drží a je skleněná. Sklo mi přijde mnohem lepší než plast. A hlavně se lépe udržuje a není tak mastná od mléka. Chtěla bych, aby Philips dělal všechny lahvičky skleněné a hlavně ty anticolokové

Prednosti

sklo, dobře se drží

Mane

není anticoloc

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF051/17 Dětská skleněná lahev Natural

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF051/17 Dětská skleněná lahev Natural

09/09/2020

Česká republika

Česká republika

Nejlepší volba

Sklo neuvolňuje žádné škodlivé látky a vydrží mnohem déle než plast. Savička připomíná matčino prso a proto nevznikl problém s přisátím.

Prednosti

Lahvička je malá, skladná, skvěle se drží

Mane

hmotnost

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF051/17 Dětská skleněná lahev Natural

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF051/17 Dětská skleněná lahev Natural

06/09/2020

Česká republika

Česká republika

Skvělá lahvička

Borosilikát patří k mým oblíbeným materiálům a tak byla lahvička v tomto ohledu ideální volbou. Je příjemná na omak a dobře padne do ruky. Naše malá si jí také s radostí hned ohmatávala a nechtěla mi ji vrátit. Naše dítě je primárně kojené, takže preferujeme dudlíky, které mají minimální riziko narušení kojení, což verze Natural aspoň v našem případě splnila, a tedy úspěšně supluje v případech nouze či když dítě nabídneme čaj/vodu. Co mohu posoudit, tak náš potomek mé kladné hodnocení sdílí.

Prednosti

Výborný materiál, dudlík ideální k doplnění kojení

Mane

Sklo rychleji předává teplo, je těžší, ale to je mnohdy spíše výhodou

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF051/17 Dětská skleněná lahev Natural

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF051/17 Dětská skleněná lahev Natural

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Upozorenja

  1. 0 % BPA – sukladno EU regulativi 10/2011

  2. Što su kolike i kako utječu na bebe? Kolike jednim dijelom uzrokuje gutanje zraka tijekom hranjenja, čime se stvara osjećaj nelagode u bebinom probavnom sustavu. Među simptomima su plač i uznemirenost.