2 godine jamstva
1 bočica
4 oz/120 ml
Sisač s protokom za novorođenče
0 m+
Sisač ima izuzetno meku teksturu i dizajniran je da oponaša dojku
Široki sisač oblika dojke potiče prirodno zahvaćanje poput zahvaćanja dojke i olakšava kombiniranje dojenja i hranjenja bebe na bočicu.
Fleksibilni spiralni dizajn u kombinaciji s našim jedinstvenim udobnim laticama daje fleksibilni sisač koji omogućuje prirodnije hranjenje bez savijanja sisača.
4.8
od 5
95
Recenzije
96%
osoba preporučuje ovaj proizvod
GabbyDC
10/09/2020
Česká republika
Provjereni kupac
Skleněná lahvička Avent
Nejvíce se mi na lahvičce líbí to, že se dobře drží a je skleněná. Sklo mi přijde mnohem lepší než plast. A hlavně se lépe udržuje a není tak mastná od mléka. Chtěla bych, aby Philips dělal všechny lahvičky skleněné a hlavně ty anticolokové
Prednosti
sklo, dobře se drží
Mane
není anticoloc
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF051/17 Dětská skleněná lahev Natural
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF051/17 Dětská skleněná lahev Natural
Evelína91
09/09/2020
Česká republika
Dio promocije
Nejlepší volba
Sklo neuvolňuje žádné škodlivé látky a vydrží mnohem déle než plast. Savička připomíná matčino prso a proto nevznikl problém s přisátím.
Prednosti
Lahvička je malá, skladná, skvěle se drží
Mane
hmotnost
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF051/17 Dětská skleněná lahev Natural
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF051/17 Dětská skleněná lahev Natural
06/09/2020
Česká republika
Dio promocije
Skvělá lahvička
Borosilikát patří k mým oblíbeným materiálům a tak byla lahvička v tomto ohledu ideální volbou. Je příjemná na omak a dobře padne do ruky. Naše malá si jí také s radostí hned ohmatávala a nechtěla mi ji vrátit. Naše dítě je primárně kojené, takže preferujeme dudlíky, které mají minimální riziko narušení kojení, což verze Natural aspoň v našem případě splnila, a tedy úspěšně supluje v případech nouze či když dítě nabídneme čaj/vodu. Co mohu posoudit, tak náš potomek mé kladné hodnocení sdílí.
Prednosti
Výborný materiál, dudlík ideální k doplnění kojení
Mane
Sklo rychleji předává teplo, je těžší, ale to je mnohdy spíše výhodou
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF051/17 Dětská skleněná lahev Natural
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF051/17 Dětská skleněná lahev Natural
0 % BPA – sukladno EU regulativi 10/2011
Što su kolike i kako utječu na bebe? Kolike jednim dijelom uzrokuje gutanje zraka tijekom hranjenja, čime se stvara osjećaj nelagode u bebinom probavnom sustavu. Među simptomima su plač i uznemirenost.