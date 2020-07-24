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  • Lako kombiniranje s dojenjem
  • Lako kombiniranje s dojenjem
  • Lako kombiniranje s dojenjem

Obustavljeno

Philips AventBočica za bebe Natural

SCF036/17

4.9
| (113) Recenzije | 98% osoba preporučuje ovaj proizvod
Lako kombiniranje s dojenjem
Naša bočica Natural s mekim rebrastim sisačem bez mogućnosti savijanja dizajnirali smo za bebe u razvoju. Udobne latice i prirodan oblik sisača omogućuju prirodno zahvaćanje te kombiniranje dojenja i hranjenja iz bočice.
Pogledajte sve prednosti

Prirodno zahvaćanje

Lako kombiniranje s dojenjem

  • 1 bočica

  • 11 oz/330 ml

  • Sisač s brzim protokom

  • 6+ mjeseci

Prirodno zahvaćanje zahvaljujući širokom sisaču oblika dojke

Prirodno zahvaćanje zahvaljujući širokom sisaču oblika dojke

Široki sisač oblika dojke potiče prirodno zahvaćanje poput zahvaćanja dojke i olakšava kombiniranje dojenja i hranjenja bebe na bočicu.

Meki i glatki silikon za promjenjive potrebe bebe

Glatki dizajn sisača otporan na zagriz dizajniran je za promjenjive potrebe bebe.

Fleksibilni rebrasti dizajn sisača otporan na savijanje

Fleksibilni rebrasti dizajn sisača otporan na savijanje

Latice i rubovi unutar sisača omogućuju fleksibilnost bez savijanja kako bi hranjenje bilo neometano.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

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4.9

od 5

113

Recenzije

98%

osoba preporučuje ovaj proizvod

4

24/07/2020

Hrvatska

Hrvatska

Bočice i dojenje

Bočice su u našem slučaju korištene od prvog dana. Naš suputnik evo sad već godinu i pol. Pošto smo imali dosta problema u početku s dojenjem (riječ je o blizancima), kombinirali smo dojku i izdojeno mlijeko. Ni jedna beba nije razvila averziju prema dojci niti suprotno. Dapače, papali su jednako dobro i jedno i drugo. Nikad grčiće nismo dobili, a u kombinaciji a Avent sterilizatorom ovo je dobitna kombinacija. ❤️

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF036/17 Bočica za bebe Natural

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF036/17 Bočica za bebe Natural

30/07/2020

Slovenija

Slovenija

Odlična flaška

To flaško sem kupila hčerki po tem, ko smo kar nekaj flašk zamenjali, ker jih ni hotela. Sedaj brez nje ne gre spat, vsepovsod jo nese s seboj tako da je top!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF036/17 Otroška steklenička Natural

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF036/17 Otroška steklenička Natural

27/07/2020

Slovenija

Slovenija

Izdelek je več kot odličen

To oceno sem izbrala, ker sem zelo zadovoljna s tem izdelkom oz. Z vsemi izdelki, ki jih imate. Priporočila bi pa vsem prijateljicam.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF036/17 Otroška steklenička Natural

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF036/17 Otroška steklenička Natural

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