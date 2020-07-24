2 godine jamstva
Obustavljeno
1 bočica
11 oz/330 ml
Sisač s brzim protokom
6+ mjeseci
Široki sisač oblika dojke potiče prirodno zahvaćanje poput zahvaćanja dojke i olakšava kombiniranje dojenja i hranjenja bebe na bočicu.
Glatki dizajn sisača otporan na zagriz dizajniran je za promjenjive potrebe bebe.
Latice i rubovi unutar sisača omogućuju fleksibilnost bez savijanja kako bi hranjenje bilo neometano.
4.9
od 5
113
Recenzije
98%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Sabi750
24/07/2020
Hrvatska
Bočice i dojenje
Bočice su u našem slučaju korištene od prvog dana. Naš suputnik evo sad već godinu i pol. Pošto smo imali dosta problema u početku s dojenjem (riječ je o blizancima), kombinirali smo dojku i izdojeno mlijeko. Ni jedna beba nije razvila averziju prema dojci niti suprotno. Dapače, papali su jednako dobro i jedno i drugo. Nikad grčiće nismo dobili, a u kombinaciji a Avent sterilizatorom ovo je dobitna kombinacija. ❤️
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF036/17 Bočica za bebe Natural
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF036/17 Bočica za bebe Natural
denaaa
30/07/2020
Slovenija
Odlična flaška
To flaško sem kupila hčerki po tem, ko smo kar nekaj flašk zamenjali, ker jih ni hotela. Sedaj brez nje ne gre spat, vsepovsod jo nese s seboj tako da je top!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF036/17 Otroška steklenička Natural
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF036/17 Otroška steklenička Natural
Pupika1997
27/07/2020
Slovenija
Izdelek je več kot odličen
To oceno sem izbrala, ker sem zelo zadovoljna s tem izdelkom oz. Z vsemi izdelki, ki jih imate. Priporočila bi pa vsem prijateljicam.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF036/17 Otroška steklenička Natural
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF036/17 Otroška steklenička Natural
0 % BPA – sukladno EU regulativi 10/2011