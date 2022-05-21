2 godine jamstva
Full HD kamera
Roditeljska jedinica s 12 h rada
Sustav Secure Connect
Povezivanje putem aplikacije: Baby Monitor+
Naš sustav za sigurno povezivanje upotrebljava više šifriranih veza od jedinice za bebu do roditeljske jedinice i aplikacije. Za pouzdanu izdržljivu i privatnu vezu.
Gledajte i slušajte svoju bebu kod kuće i izvan nje uz aplikaciju Philips Avent Baby Monitor+. Pomoću Wi-Fi veze ili mobilnog interneta možete pratiti i umiriti bebu s bilo kojeg mjesta.
Jedinica za bebu upotrebljava Full HD kameru s noćnim prikazom i digitalnim zumiranjem, pružajući jasnu sliku bebine sobe danju i noću.
4.6
od 5
255
Recenzije
92%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Mama nadimak
21/05/2022
Hrvatska
Top
Obozavam ovaj proizvod! Must have kad stigne beba :)
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Connected SCD923/26 Povezani monitor za bebe
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Connected SCD923/26 Povezani monitor za bebe
Taratara
21/05/2022
Hrvatska
Sjajno
Jako zadovoljna! Sve sto ti treba kad stigne beba :)
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Connected SCD923/26 Povezani monitor za bebe
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Connected SCD923/26 Povezani monitor za bebe
Tara123
20/05/2022
Hrvatska
Super stvar
Odlican proizvod! Nedavno sam rodila i uzeli smo ovaj proizvod za bebu, i koristimo ga svaki dan! Toplo preporucujem!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Connected SCD923/26 Povezani monitor za bebe
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Connected SCD923/26 Povezani monitor za bebe
Na temelju internetske ankete o zadovoljstvu provedenoj širom svijeta s 10.109 korisnika brendova i proizvoda za njegu majki i djece u 2023. godini
Do 400 m na otvorenom prostoru i 50 m u zatvorenom prostoru
U ekološkom načinu rada nakon potpunog punjenja