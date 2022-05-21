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  • Umirivanje bebe s bilo kojeg mjesta
  • Umirivanje bebe s bilo kojeg mjesta
  • Umirivanje bebe s bilo kojeg mjesta
  • Umirivanje bebe s bilo kojeg mjesta
  • Umirivanje bebe s bilo kojeg mjesta
  • Umirivanje bebe s bilo kojeg mjesta
  • Umirivanje bebe s bilo kojeg mjesta
  • Umirivanje bebe s bilo kojeg mjesta
  • Umirivanje bebe s bilo kojeg mjesta
  • Umirivanje bebe s bilo kojeg mjesta
  • Umirivanje bebe s bilo kojeg mjesta
  • Umirivanje bebe s bilo kojeg mjesta
  • Umirivanje bebe s bilo kojeg mjesta

Philips Avent ConnectedPovezani monitor za bebe

SCD923/26

4.6
| (255) Recenzije | 92% osoba preporučuje ovaj proizvod
Umirivanje bebe s bilo kojeg mjesta
Pratite svoju bebu sigurno i s bilo kojeg mjesta uz povezani monitor za bebe Philips Avent. Naš sustav za sigurno povezivanje omogućuje vam praćenje bebe u cijelom domu. A uz aplikaciju Baby Monitor+ možete se prijaviti s bilo kojeg mjesta.
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Brend br. 1 koji preporučuju mame diljem svijeta1

Praćenje bebe, kod kuće i izvan nje

Umirivanje bebe s bilo kojeg mjesta

  • Full HD kamera

  • Roditeljska jedinica s 12 h rada

  • Sustav Secure Connect

  • Povezivanje putem aplikacije: Baby Monitor+

Dizajniran da vam uvijek pruža vezu s bebom

Naš sustav za sigurno povezivanje upotrebljava više šifriranih veza od jedinice za bebu do roditeljske jedinice i aplikacije. Za pouzdanu izdržljivu i privatnu vezu.

Full HD kamera s noćnim prikazom i digitalnim zumiranjem

Gledajte i slušajte svoju bebu kod kuće i izvan nje uz aplikaciju Philips Avent Baby Monitor+. Pomoću Wi-Fi veze ili mobilnog interneta možete pratiti i umiriti bebu s bilo kojeg mjesta.

Gledajte svako migoljenje, slušajte svako smijuljenje

Jedinica za bebu upotrebljava Full HD kameru s noćnim prikazom i digitalnim zumiranjem, pružajući jasnu sliku bebine sobe danju i noću.

Tehničke specifikacije

Pronađite podršku za ovaj proizvod

Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete

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Dijelovi i dodatni pribor

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

4.6

od 5

255

Recenzije

92%

osoba preporučuje ovaj proizvod

21/05/2022

Hrvatska

Hrvatska

Top

Obozavam ovaj proizvod! Must have kad stigne beba :)

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Connected SCD923/26 Povezani monitor za bebe

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Connected SCD923/26 Povezani monitor za bebe

21/05/2022

Hrvatska

Hrvatska

Sjajno

Jako zadovoljna! Sve sto ti treba kad stigne beba :)

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Connected SCD923/26 Povezani monitor za bebe

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Connected SCD923/26 Povezani monitor za bebe

20/05/2022

Hrvatska

Hrvatska

Super stvar

Odlican proizvod! Nedavno sam rodila i uzeli smo ovaj proizvod za bebu, i koristimo ga svaki dan! Toplo preporucujem!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Connected SCD923/26 Povezani monitor za bebe

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Connected SCD923/26 Povezani monitor za bebe

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Upozorenja

  1. Na temelju internetske ankete o zadovoljstvu provedenoj širom svijeta s 10.109 korisnika brendova i proizvoda za njegu majki i djece u 2023. godini 

  1. Do 400 m na otvorenom prostoru i 50 m u zatvorenom prostoru

  2. U ekološkom načinu rada nakon potpunog punjenja