2 godine jamstva
3 bočice
"ultra soft" duda varalica
Sisač Natural Response prati bebin prirodni ritam hranjenja i omogućuje jednostavno kombiniranje dojenja i hranjenja na bočicu. Sisač ima jedinstven otvor koji ispušta mlijeko samo kada beba aktivno pije. Kada zastane da proguta i udahne, protok mlijeka se pauzira.
Širok, mekan i fleksibilan sisač oponaša oblik i osjećaj dojke, pomažući bebi da sisa i udobno jede.
Ako vaše novorođenče ne uzima dovoljno mlijeka tijekom hranjenja ili ima poteškoća s uzimanjem mlijeka, prebacite se na sisač s većim protokom. Ako se problemi s hranjenjem nastave, obratite se zdravstvenom stručnjaku.
4.8
od 5
36
Recenzije
94%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Syllka
22/05/2025
Polska
Nasz aktualny must have
Szukając butelek dla swojego malucha wybierałam miedzy tymi z plastiku a zestawem szklanych od Philipsa. To nasze pierwsze szklane butelki i już wiem, że zostaną z nami na długo. Butelki są bardzo higieniczne, łatwo sie je myje i wyparza. Dziecko z łatwością ją chwyta i bardzo szybko ją zaakceptowało. Specjalny responsywny smoczek nie zaburza odruchu ssania i zmniejsza ryzyko wystąpienia kolek. My jesteśmy na tak 🤍
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Responsywna butelka Natural SCD878/11 Zestaw szklanych butelek dla noworodka
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Responsywna butelka Natural SCD878/11 Zestaw szklanych butelek dla noworodka
Moniczka2
19/05/2025
Polska
Dio promocije
Polecam dla każdej mamy !
Wybrałam tę ocenę, ponieważ butelki naprawdę spełniły nasze oczekiwania – są wygodne, funkcjonalne i dobrze tolerowane przez dziecko. Podobało mi się przede wszystkim naturalne dopasowanie smoczka i system antykolkowy, który rzeczywiście działa. Zdecydowanie polecam ten produkt innym rodzicom – to praktyczne, wysokiej jakości butelki, które ułatwiają codzienne karmienie.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Responsywna butelka Natural SCD878/11 Zestaw szklanych butelek dla noworodka
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Responsywna butelka Natural SCD878/11 Zestaw szklanych butelek dla noworodka
Mama K.
19/05/2025
Polska
Polubiliśmy te butelki od razu :)
Bardzo polubiliśmy butelki. Dla mnie najważniejsze, że są szklane i łatwe w czyszczeniu. Dziecko zaakceptowało od razu :)
Prednosti
Szklane i łatwe w myciu
Mane
Cięższe niż plastikowe
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Responsywna butelka Natural SCD878/11 Zestaw szklanych butelek dla noworodka
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Responsywna butelka Natural SCD878/11 Zestaw szklanych butelek dla noworodka
0 % BPA – sukladno EU regulativi 10/2011