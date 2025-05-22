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  • Podržava bebin individualni ritam pijenja
  • Podržava bebin individualni ritam pijenja
  • Podržava bebin individualni ritam pijenja
  • Podržava bebin individualni ritam pijenja
  • Podržava bebin individualni ritam pijenja
  • Podržava bebin individualni ritam pijenja
  • Podržava bebin individualni ritam pijenja
  • Podržava bebin individualni ritam pijenja

Philips Avent Natural ResponseDarovni komplet staklenih bočica za novorođenče

SCD878/11

4.8
| (36) Recenzije | 94% osoba preporučuje ovaj proizvod
Podržava bebin individualni ritam pijenja
Sisač Natural Response mlijeko otpušta samo dok beba aktivno pije. Bebe ga mogu piti u svojem ritmu, kao da su na dojci, što omogućuje jednostavno kombiniranje dojenja i hranjenja na bočicu. Važno je pronaći odgovarajući sisač. Dodatne informacije pogledajte u nastavku.
Pogledajte sve prednosti

Sisač koji funkcionira poput dojke

Podržava bebin individualni ritam pijenja

  • 3 bočice

  • "ultra soft" duda varalica

Sisač Natural Response ispušta mlijeko kada beba aktivno pije

Sisač Natural Response ispušta mlijeko kada beba aktivno pije

Sisač Natural Response prati bebin prirodni ritam hranjenja i omogućuje jednostavno kombiniranje dojenja i hranjenja na bočicu. Sisač ima jedinstven otvor koji ispušta mlijeko samo kada beba aktivno pije. Kada zastane da proguta i udahne, protok mlijeka se pauzira.

Prirodno pijenje sa sisačem u obliku dojke

Prirodno pijenje sa sisačem u obliku dojke

Širok, mekan i fleksibilan sisač oponaša oblik i osjećaj dojke, pomažući bebi da sisa i udobno jede.

Pronalaženje pravog sisača je važno

Pronalaženje pravog sisača je važno

Ako vaše novorođenče ne uzima dovoljno mlijeka tijekom hranjenja ili ima poteškoća s uzimanjem mlijeka, prebacite se na sisač s većim protokom. Ako se problemi s hranjenjem nastave, obratite se zdravstvenom stručnjaku.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.8

od 5

36

Recenzije

94%

osoba preporučuje ovaj proizvod

3

22/05/2025

Polska

Polska

Nasz aktualny must have

Szukając butelek dla swojego malucha wybierałam miedzy tymi z plastiku a zestawem szklanych od Philipsa. To nasze pierwsze szklane butelki i już wiem, że zostaną z nami na długo. Butelki są bardzo higieniczne, łatwo sie je myje i wyparza. Dziecko z łatwością ją chwyta i bardzo szybko ją zaakceptowało. Specjalny responsywny smoczek nie zaburza odruchu ssania i zmniejsza ryzyko wystąpienia kolek. My jesteśmy na tak 🤍

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Responsywna butelka Natural SCD878/11 Zestaw szklanych butelek dla noworodka

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Responsywna butelka Natural SCD878/11 Zestaw szklanych butelek dla noworodka

19/05/2025

Polska

Polska

Polecam dla każdej mamy !

Wybrałam tę ocenę, ponieważ butelki naprawdę spełniły nasze oczekiwania – są wygodne, funkcjonalne i dobrze tolerowane przez dziecko. Podobało mi się przede wszystkim naturalne dopasowanie smoczka i system antykolkowy, który rzeczywiście działa. Zdecydowanie polecam ten produkt innym rodzicom – to praktyczne, wysokiej jakości butelki, które ułatwiają codzienne karmienie.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Responsywna butelka Natural SCD878/11 Zestaw szklanych butelek dla noworodka

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Responsywna butelka Natural SCD878/11 Zestaw szklanych butelek dla noworodka

19/05/2025

Polska

Polska

Polubiliśmy te butelki od razu :)

Bardzo polubiliśmy butelki. Dla mnie najważniejsze, że są szklane i łatwe w czyszczeniu. Dziecko zaakceptowało od razu :)

Prednosti

Szklane i łatwe w myciu

Mane

Cięższe niż plastikowe

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Responsywna butelka Natural SCD878/11 Zestaw szklanych butelek dla noworodka

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Responsywna butelka Natural SCD878/11 Zestaw szklanych butelek dla noworodka

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