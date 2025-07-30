2 godine jamstva
4 bočice
"ultra soft" duda varalica
Četka za bočicu
Sisač Natural Response prati bebin prirodni ritam hranjenja i omogućuje jednostavno kombiniranje dojenja i hranjenja na bočicu. Sisač ima jedinstven otvor koji ispušta mlijeko samo kada beba aktivno pije. Kada zastane da proguta i udahne, protok mlijeka se pauzira.
Širok, mekan i fleksibilan sisač oponaša oblik i osjećaj dojke, pomažući bebi da sisa i udobno jede.
Ako vaše novorođenče ne uzima dovoljno mlijeka tijekom hranjenja ili ima poteškoća s uzimanjem mlijeka, prebacite se na sisač s većim protokom. Ako se problemi s hranjenjem nastave, obratite se zdravstvenom stručnjaku.
4.9
od 5
105
Recenzije
99%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Sonielka
30/07/2025
Slovensko
Najlepšia sada
Je tam všetko čo potrebujete. A cumle sú lepšie než od konkurencie drahých značiek. Malý má 8 mesiacov a jedine sme dokupovali väčšie cumle na fľaše.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Natural Response SCD838 Darčeková súprava pre novorodenca
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Natural Response SCD838 Darčeková súprava pre novorodenca
Angil986
20/03/2026
Česká republika
Praktická sada
Noční sada od Philips Avent se u nás fakt osvědčila a byla to pro nás skvělá příležitost k vyzkoušení. Malý si tyhle lahvičky hodně oblíbil někdy se v noci probudí na mlíčko, jindy ho stačí jen uklidnit dudlíkem. Velkým pomocníkem je hlavně lahev se světelným kroužkem, díky kterému nemusím v noci rozsvěcet a úplně v pohodě se trefím malému do pusinky. Stejně tak dudlík rychle najdu a snadno ho vrátím zpátky, takže noční vstávání je hned o dost jednodušší.
Ova recenzija je napravljena za Noční sada Natural Response SCD838/17 Dárková sada pro miminko
Ova recenzija je napravljena za Noční sada Natural Response SCD838/17 Dárková sada pro miminko
Žirafa 0
12/03/2026
Česká republika
Dio promocije
Skvělý výrobek
Se savičkou na flasce sem velice spokojena i miminko. Design je neutrální barvy takže pokud bude pořizovat jako dárek někomu kdo neví co ještě čeká je to ideální a maminka bude určitě vděčná. Dudlík je taky skvělí kdyby miminku vypadl nemusíte nic všude v postýlce hledat protože svítí a v noci se nepřehledné
Prednosti
Design , Savická
Mane
Nic
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Noční sada Natural Response SCD838/17 Dárková sada pro miminko
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Noční sada Natural Response SCD838/17 Dárková sada pro miminko
0 % BPA – sukladno EU regulativi 10/2011
Boja četke može se razlikovati, slika služi samo za referencu