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  • Podržava bebin individualni ritam pijenja
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  • Podržava bebin individualni ritam pijenja
  • Podržava bebin individualni ritam pijenja
  • Podržava bebin individualni ritam pijenja
  • Podržava bebin individualni ritam pijenja
  • Podržava bebin individualni ritam pijenja
  • Podržava bebin individualni ritam pijenja
  • Podržava bebin individualni ritam pijenja
  • Podržava bebin individualni ritam pijenja
  • Podržava bebin individualni ritam pijenja
  • Podržava bebin individualni ritam pijenja
  • Podržava bebin individualni ritam pijenja
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  • Podržava bebin individualni ritam pijenja
  • Podržava bebin individualni ritam pijenja
  • Podržava bebin individualni ritam pijenja
  • Podržava bebin individualni ritam pijenja
  • Podržava bebin individualni ritam pijenja
  • Podržava bebin individualni ritam pijenja
  • Podržava bebin individualni ritam pijenja
  • Podržava bebin individualni ritam pijenja
  • Podržava bebin individualni ritam pijenja
  • Podržava bebin individualni ritam pijenja

Philips Avent Natural ResponseDarovni komplet za novorođenče

SCD838/11

4.9
| (105) Recenzije | 99% osoba preporučuje ovaj proizvod
Podržava bebin individualni ritam pijenja
Ovaj darovni paket za novorođenče idealan je za početak hranjenja i umirivanje. Uz sisač Natural Response bebe mogu piti vlastitim ritmom kao kod dojenja, pa lako možete kombinirati dojenje i hranjenje bočicom. Važno je pronaći pravi sisač. Pogledajte u nastavku.
Pogledajte sve prednosti

Sisač koji funkcionira poput dojke

Podržava bebin individualni ritam pijenja

  • 4 bočice

  • "ultra soft" duda varalica

  • Četka za bočicu

Sisač Natural Response ispušta mlijeko kada beba aktivno pije

Sisač Natural Response ispušta mlijeko kada beba aktivno pije

Sisač Natural Response prati bebin prirodni ritam hranjenja i omogućuje jednostavno kombiniranje dojenja i hranjenja na bočicu. Sisač ima jedinstven otvor koji ispušta mlijeko samo kada beba aktivno pije. Kada zastane da proguta i udahne, protok mlijeka se pauzira.

Prirodno pijenje sa sisačem u obliku dojke

Prirodno pijenje sa sisačem u obliku dojke

Širok, mekan i fleksibilan sisač oponaša oblik i osjećaj dojke, pomažući bebi da sisa i udobno jede.

Pronalaženje pravog sisača je važno

Pronalaženje pravog sisača je važno

Ako vaše novorođenče ne uzima dovoljno mlijeka tijekom hranjenja ili ima poteškoća s uzimanjem mlijeka, prebacite se na sisač s većim protokom. Ako se problemi s hranjenjem nastave, obratite se zdravstvenom stručnjaku.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

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4.9

od 5

105

Recenzije

99%

osoba preporučuje ovaj proizvod

2

30/07/2025

Slovensko

Slovensko

Najlepšia sada

Je tam všetko čo potrebujete. A cumle sú lepšie než od konkurencie drahých značiek. Malý má 8 mesiacov a jedine sme dokupovali väčšie cumle na fľaše.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Natural Response SCD838 Darčeková súprava pre novorodenca

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Natural Response SCD838 Darčeková súprava pre novorodenca

20/03/2026

Česká republika

Česká republika

Praktická sada

Noční sada od Philips Avent se u nás fakt osvědčila a byla to pro nás skvělá příležitost k vyzkoušení. Malý si tyhle lahvičky hodně oblíbil někdy se v noci probudí na mlíčko, jindy ho stačí jen uklidnit dudlíkem. Velkým pomocníkem je hlavně lahev se světelným kroužkem, díky kterému nemusím v noci rozsvěcet a úplně v pohodě se trefím malému do pusinky. Stejně tak dudlík rychle najdu a snadno ho vrátím zpátky, takže noční vstávání je hned o dost jednodušší.

Ova recenzija je napravljena za Noční sada Natural Response SCD838/17 Dárková sada pro miminko

Ova recenzija je napravljena za Noční sada Natural Response SCD838/17 Dárková sada pro miminko

12/03/2026

Česká republika

Česká republika

Skvělý výrobek

Se savičkou na flasce sem velice spokojena i miminko. Design je neutrální barvy takže pokud bude pořizovat jako dárek někomu kdo neví co ještě čeká je to ideální a maminka bude určitě vděčná. Dudlík je taky skvělí kdyby miminku vypadl nemusíte nic všude v postýlce hledat protože svítí a v noci se nepřehledné

Prednosti

Design , Savická

Mane

Nic

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Noční sada Natural Response SCD838/17 Dárková sada pro miminko

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Noční sada Natural Response SCD838/17 Dárková sada pro miminko

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Upozorenja

  1. 0 % BPA – sukladno EU regulativi 10/2011

  2. Boja četke može se razlikovati, slika služi samo za referencu