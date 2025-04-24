ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Posjeti Philips online shop

2 godine jamstva

Sve serije

  • Teče poput dojke, pomaže u smanjenju problema s hranjenjem
  • Teče poput dojke, pomaže u smanjenju problema s hranjenjem
  • Teče poput dojke, pomaže u smanjenju problema s hranjenjem
  • Teče poput dojke, pomaže u smanjenju problema s hranjenjem
  • Teče poput dojke, pomaže u smanjenju problema s hranjenjem
  • Teče poput dojke, pomaže u smanjenju problema s hranjenjem
  • Teče poput dojke, pomaže u smanjenju problema s hranjenjem
  • Teče poput dojke, pomaže u smanjenju problema s hranjenjem
  • Teče poput dojke, pomaže u smanjenju problema s hranjenjem
  • Teče poput dojke, pomaže u smanjenju problema s hranjenjem
  • Teče poput dojke, pomaže u smanjenju problema s hranjenjem
  • Teče poput dojke, pomaže u smanjenju problema s hranjenjem
  • Teče poput dojke, pomaže u smanjenju problema s hranjenjem
  • Teče poput dojke, pomaže u smanjenju problema s hranjenjem
  • Teče poput dojke, pomaže u smanjenju problema s hranjenjem
  • Teče poput dojke, pomaže u smanjenju problema s hranjenjem
  • Teče poput dojke, pomaže u smanjenju problema s hranjenjem
  • Teče poput dojke, pomaže u smanjenju problema s hranjenjem
  • Teče poput dojke, pomaže u smanjenju problema s hranjenjem
  • Teče poput dojke, pomaže u smanjenju problema s hranjenjem
  • Teče poput dojke, pomaže u smanjenju problema s hranjenjem
  • Teče poput dojke, pomaže u smanjenju problema s hranjenjem

Philips Avent Natural ResponseDarovni paket za bebu

SCD657/11

5
| (187) Recenzije | 99% osoba preporučuje ovaj proizvod
Teče poput dojke, pomaže u smanjenju problema s hranjenjem
Osigurava mirno, udobno hranjenje. Sisač Natural Response podržava bebin jedinstveni ritam pijenja, dok je ventilski umetak AirFree osmišljen za dodatnu zaštitu od kolika, nadutosti i refluksa. Važno je pronaći odgovarajući sisač. Dodatne informacije pogledajte u nastavku.
Pogledajte sve prednosti

Sisač koji funkcionira poput dojke*

Teče poput dojke, pomaže u smanjenju problema s hranjenjem

  • 4 bočice

  • Četka za bočicu

  • Duda Ultra soft

Sisač Natural Response ispušta mlijeko kada beba aktivno pije

Sisač Natural Response ispušta mlijeko kada beba aktivno pije

Sisač Natural Response prati bebin prirodni ritam hranjenja i omogućuje jednostavno kombiniranje dojenja i hranjenja na bočicu. Sisač ima jedinstven otvor koji ispušta mlijeko samo kada beba aktivno pije. Kada zastane da proguta i udahne, protok mlijeka se pauzira.

Odaberite odgovarajuću brzinu protoka sisača za vašu bebu

Odaberite odgovarajuću brzinu protoka sisača za vašu bebu

Svaka se beba drugačije hrani i razvija vlastitim tempom. Osmislili smo niz brzina protoka tako da možete pronaći onu koja savršeno odgovara vašoj bebi i personalizirati svoju bočicu. Svi sisači Natural Response izrađeni su od mekanog silikona.

Isti proizvodi, nova navigacija

Isti proizvodi, nova navigacija

Prešli smo na navigacijski sustav utemeljen na brzini protoka. Započnite sa sisačem koji se isporučuje s bočicom. Pokušajte primijeniti manju brzinu protoka ako mlijeko curi iz bebinih usta ili ako se beba zagrcava. Pokušajte primijeniti veću brzinu ako se beba igra sa sisačem umjesto da pije ili ako djeluje frustrirano. Dok provodimo ovu nadogradnju, možete dobiti bilo koji model pakiranja.

Tehničke specifikacije

Pronađite podršku za ovaj proizvod

Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

5.0

od 5

187

Recenzije

99%

osoba preporučuje ovaj proizvod

3
2

24/04/2025

Polska

Polska

Najlepsze butelki na rynku

Świetne butelki. Mają idealny kształt co ułatwia trzymanie . Bardzo nam się sprawdziły przy dokarmianiu Malutkiej, zaakceptowała od razu smoczek, co mnie bardzo cieszy! Mleko nie leci bardzo szybko, co zdecydowanie pomaga nam przy pojawiających się kolkach. Z całego serca polecam .

Prednosti

Kształt butelki i smoczka przepływ mleka

Mane

Brak

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Responsywna butelka Natural SCD657 Zestaw butelek dla noworodka

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Responsywna butelka Natural SCD657 Zestaw butelek dla noworodka

22/04/2025

Polska

Polska

Idealny zestaw na start dla maluszka

Jest to idealny zestaw na początek przygody z macierzyństwem. Butelka antykolkowa bardzo dobrze się sprawdza, widzę duża różnicę przy bolącym brzuszku maluszka.

Prednosti

Super działanie antykolkowe

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Responsywna butelka Natural SCD657 Zestaw butelek dla noworodka

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Responsywna butelka Natural SCD657 Zestaw butelek dla noworodka

21/04/2025

Polska

Polska

Najlepsze butelki na rynku!

Butelek Philips Avent używałam już przy starszej córeczce, i zawsze sprawdzały nam się idealnie. Dzięki właśnie tym butelkom córką przestała mieć problemy brzuszkowe a ja mogłam być spokojna. Teraz przy synku również ich używam i uważam że nie ma lepszych. Zdecydowanie kupiłabym je przyszłej mamie.

Prednosti

Dostępność, cena, łatwość w myciu

Mane

Brak.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Responsywna butelka Natural SCD657 Zestaw butelek dla noworodka

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Responsywna butelka Natural SCD657 Zestaw butelek dla noworodka

Prijavite se na naš newsletter i prvi pristupite ekskluzivnim ponudama

  • Posebne ponude
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Savjeti i trikovi

Želim primati promotivne obavijesti – na temelju svojih preferencija i ponašanja – o Philips proizvodima, uslugama, događajima i promocijama. Mogu se jednostavno odjaviti u bilo kojem trenutku!

  • Posebne ponude
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Savjeti i trikovi
Upozorenja

  1. Sisač Natural Response ispušta mlijeko samo kada beba aktivno pije. Bebe mogu piti, gutati i disati svojim prirodnim ritmom, kao na dojci