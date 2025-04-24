2 godine jamstva
4 bočice
Četka za bočicu
Duda Ultra soft
Sisač Natural Response prati bebin prirodni ritam hranjenja i omogućuje jednostavno kombiniranje dojenja i hranjenja na bočicu. Sisač ima jedinstven otvor koji ispušta mlijeko samo kada beba aktivno pije. Kada zastane da proguta i udahne, protok mlijeka se pauzira.
Svaka se beba drugačije hrani i razvija vlastitim tempom. Osmislili smo niz brzina protoka tako da možete pronaći onu koja savršeno odgovara vašoj bebi i personalizirati svoju bočicu. Svi sisači Natural Response izrađeni su od mekanog silikona.
Prešli smo na navigacijski sustav utemeljen na brzini protoka. Započnite sa sisačem koji se isporučuje s bočicom. Pokušajte primijeniti manju brzinu protoka ako mlijeko curi iz bebinih usta ili ako se beba zagrcava. Pokušajte primijeniti veću brzinu ako se beba igra sa sisačem umjesto da pije ili ako djeluje frustrirano. Dok provodimo ovu nadogradnju, možete dobiti bilo koji model pakiranja.
5.0
od 5
187
Recenzije
99%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Kejti.landia
24/04/2025
Polska
Dio promocije
Najlepsze butelki na rynku
Świetne butelki. Mają idealny kształt co ułatwia trzymanie . Bardzo nam się sprawdziły przy dokarmianiu Malutkiej, zaakceptowała od razu smoczek, co mnie bardzo cieszy! Mleko nie leci bardzo szybko, co zdecydowanie pomaga nam przy pojawiających się kolkach. Z całego serca polecam .
Prednosti
Kształt butelki i smoczka przepływ mleka
Mane
Brak
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Responsywna butelka Natural SCD657 Zestaw butelek dla noworodka
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Responsywna butelka Natural SCD657 Zestaw butelek dla noworodka
Marcela.mommy
22/04/2025
Polska
Dio promocije
Idealny zestaw na start dla maluszka
Jest to idealny zestaw na początek przygody z macierzyństwem. Butelka antykolkowa bardzo dobrze się sprawdza, widzę duża różnicę przy bolącym brzuszku maluszka.
Prednosti
Super działanie antykolkowe
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Responsywna butelka Natural SCD657 Zestaw butelek dla noworodka
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Responsywna butelka Natural SCD657 Zestaw butelek dla noworodka
Weronika i Carmen
21/04/2025
Polska
Dio promocije
Najlepsze butelki na rynku!
Butelek Philips Avent używałam już przy starszej córeczce, i zawsze sprawdzały nam się idealnie. Dzięki właśnie tym butelkom córką przestała mieć problemy brzuszkowe a ja mogłam być spokojna. Teraz przy synku również ich używam i uważam że nie ma lepszych. Zdecydowanie kupiłabym je przyszłej mamie.
Prednosti
Dostępność, cena, łatwość w myciu
Mane
Brak.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Responsywna butelka Natural SCD657 Zestaw butelek dla noworodka
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Responsywna butelka Natural SCD657 Zestaw butelek dla noworodka
Sisač Natural Response ispušta mlijeko samo kada beba aktivno pije. Bebe mogu piti, gutati i disati svojim prirodnim ritmom, kao na dojci