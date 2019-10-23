Obustavljeno
Lako kombiniranje s dojenjem
Elephant komplet za djevojčice idealan je dar za mame i njihovu dragu novorođenčad. Praktična kolekcija uključuje jednu bočicu Natural, dvije dude i kopču za dudu.
1 Natural
9 oz / 260 ml
Duda sa sporim protokom
Široka duda oblika dojke potiče prirodno zahvaćanje poput zahvaćanja dojke i olakšava kombiniranje dojenja i hranjenja na bočicu.
Latice unutar dude povećavaju mekoću i elastičnost bez savijanja dude. Vaša beba uživat će u ugodnijem i zadovoljnijem hranjenju.
Inovativni dizajn s dvostrukim ventilom smanjuje pojavu kolika i nelagode propuštajući zrak u bočicu, a ne bebin trbuh.
Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete
5.0
od 5
8
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Niki12345
23/10/2019
Magyarország
Szép motívum.
Csak Aventes termékeket használok. Ez a cumisüveg a kisfiam kedvence az elefántok miatt.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCD627/01 Ajándékcsomag
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCD627/01 Ajándékcsomag
Lloss
21/06/2019
Україна
Отличный стартовый набор для маленькой принцессы
Отличный стартовый набор для маленькой принцессы. Яркий,но при этом не навязчивый дизайн и очень удобный функционал. Пересмотрела множество моделей и брендов но в итоге остановилась на этом наборе.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCD628/01 Design gift set
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCD628/01 Design gift set
Nicoleta30
10/06/2019
România
Recenzie din campania Philips Avent
Recenzie din campania Philips Avent Folosesc acest tip de biberon pentru fetita mea si l-a acceptat cu mare usurinta, nu curge cum am intalnit la alte tipuri de biberoane (cand il puneatm in geanta imi uda geanta ), merge spalat in masina de spalat vase. Si sezetele le-a acceptat cu mare usurinta si ma salveaza de multe ori.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCD628/01 Set cadou Design
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCD628/01 Set cadou Design