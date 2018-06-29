ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Posjeti Philips online shop

2 godine jamstva

Sve serije

  • Prijenosna veza s vašom bebom
  • Prijenosna veza s vašom bebom
  • Prijenosna veza s vašom bebom
  • Prijenosna veza s vašom bebom
  • Prijenosna veza s vašom bebom
  • Prijenosna veza s vašom bebom
  • Prijenosna veza s vašom bebom
  • Prijenosna veza s vašom bebom
  • Prijenosna veza s vašom bebom
  • Prijenosna veza s vašom bebom
  • Prijenosna veza s vašom bebom
  • Prijenosna veza s vašom bebom

Obustavljeno

Philips AventDigitalni video monitor za bebe

SCD610/00

4.2
| (6) Recenzije
Prijenosna veza s vašom bebom
Naša tehnologija digitalnog video monitora za bebe omogućava vam uspostavu sigurne i privatne veze s vašom bebom u svakom trenutku.
Pogledajte sve prednosti
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Brend br. 1 koji preporučuju mame diljem svijeta1

Vidljivost danju i noću, u bilo kojem dijelu kuće

Prijenosna veza s vašom bebom

  • Kompatibilan s 4 kamere

Domet 150 m

Domet 150 m

Ostanite povezani s bebom u cijeloj kući uz domet od 150 m

2,4-inčni LCD zaslon s dnevnim i noćnim prikazom

2,4-inčni LCD zaslon s dnevnim i noćnim prikazom

Nadzirite bebu danju i noću. Puna boja danju i infracrveni crno-bijeli prikaz noću

Automatski odabir kanala

Automatski odabir kanala

Slušajte samo bebu i ništa više. Vaš monitor istovremeno prebacuje između 120 kanala kako bi veza bila bez smetnji

Tehničke specifikacije

Pronađite podršku za ovaj proizvod

Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete

Pronađite rezervni dio ili dodatnu opremu

Idi na dijelove i dodatnu opremu

Dijelovi i dodatni pribor

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

4.2

od 5

6

Recenzije

4
1

29/06/2018

România

România

"Recenzie din campania Philips Avent"

Am cumparat acest set de monitorizare acum mult timp in urma si inca il mai folosesc.Este un produs extraordinar si il recomand tuturor mamicilor care vor sa se asigure ca bebelusul lor doarme sau se joaca in siguranta!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCD610/00 Monitor video digital pentru copii

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCD610/00 Monitor video digital pentru copii

05/01/2016

Polska

Polska

zdecydowanie polecam

Niania u nas bardzo dobrze się sprawdza, użytkuję ją od ponad 2 lat i nie zamierzam zaprzestać ;) co prawda bateria już trochę "wysiadła" ale nianię mam włączoną całą noc więc się nie dziwię... i zamówiłam nową baterię ;) największy plus to możliwość wyłączenia ekranu na noc ( przy włączonej niani) - ekran sam się włącza gdy dziecko się porusza:) ogólnie sama niania w sobie jest bardzo przydatna, nie trzeba latać do dziecka i sprawdzać czy jest ok, wszystko widać na monitorku :)

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCD610/00 Wideoniania cyfrowa

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCD610/00 Wideoniania cyfrowa

05/01/2016

Polska

Polska

zdecydowanie polecam

Niania u nas bardzo dobrze się sprawdza, użytkuję ją od ponad 2 lat i nie zamierzam zaprzestać ;) co prawda bateria już trochę "wysiadła" ale nianię mam włączoną całą noc więc się nie dziwię... i zamówiłam nową baterię ;) największy plus to możliwość wyłączenia ekranu na noc ( przy włączonej niani) - ekran sam się włącza gdy dziecko się porusza:) ogólnie sama niania w sobie jest bardzo przydatna, nie trzeba latać do dziecka i sprawdzać czy jest ok, wszystko widać na monitorku :)

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCD610/00 Wideoniania cyfrowa

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCD610/00 Wideoniania cyfrowa

Prijavite se na naš newsletter i prvi pristupite ekskluzivnim ponudama

  • Posebne ponude
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Savjeti i trikovi

Želim primati promotivne obavijesti – na temelju svojih preferencija i ponašanja – o Philips proizvodima, uslugama, događajima i promocijama. Mogu se jednostavno odjaviti u bilo kojem trenutku!

  • Posebne ponude
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Savjeti i trikovi
Upozorenja

  1. Na temelju internetske ankete o zadovoljstvu provedenoj širom svijeta s 10.109 korisnika brendova i proizvoda za njegu majki i djece u 2023. godini 