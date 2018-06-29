2 godine jamstva
Obustavljeno
SCD610/00
Kompatibilan s 4 kamere
Ostanite povezani s bebom u cijeloj kući uz domet od 150 m
Nadzirite bebu danju i noću. Puna boja danju i infracrveni crno-bijeli prikaz noću
Slušajte samo bebu i ništa više. Vaš monitor istovremeno prebacuje između 120 kanala kako bi veza bila bez smetnji
4.2
od 5
6
Recenzije
Rovena19
29/06/2018
România
"Recenzie din campania Philips Avent"
Am cumparat acest set de monitorizare acum mult timp in urma si inca il mai folosesc.Este un produs extraordinar si il recomand tuturor mamicilor care vor sa se asigure ca bebelusul lor doarme sau se joaca in siguranta!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCD610/00 Monitor video digital pentru copii
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCD610/00 Monitor video digital pentru copii
mariuszko17
05/01/2016
Polska
zdecydowanie polecam
Niania u nas bardzo dobrze się sprawdza, użytkuję ją od ponad 2 lat i nie zamierzam zaprzestać ;) co prawda bateria już trochę "wysiadła" ale nianię mam włączoną całą noc więc się nie dziwię... i zamówiłam nową baterię ;) największy plus to możliwość wyłączenia ekranu na noc ( przy włączonej niani) - ekran sam się włącza gdy dziecko się porusza:) ogólnie sama niania w sobie jest bardzo przydatna, nie trzeba latać do dziecka i sprawdzać czy jest ok, wszystko widać na monitorku :)
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCD610/00 Wideoniania cyfrowa
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCD610/00 Wideoniania cyfrowa
weronika87
05/01/2016
Polska
zdecydowanie polecam
Niania u nas bardzo dobrze się sprawdza, użytkuję ją od ponad 2 lat i nie zamierzam zaprzestać ;) co prawda bateria już trochę "wysiadła" ale nianię mam włączoną całą noc więc się nie dziwię... i zamówiłam nową baterię ;) największy plus to możliwość wyłączenia ekranu na noc ( przy włączonej niani) - ekran sam się włącza gdy dziecko się porusza:) ogólnie sama niania w sobie jest bardzo przydatna, nie trzeba latać do dziecka i sprawdzać czy jest ok, wszystko widać na monitorku :)
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCD610/00 Wideoniania cyfrowa
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCD610/00 Wideoniania cyfrowa
Na temelju internetske ankete o zadovoljstvu provedenoj širom svijeta s 10.109 korisnika brendova i proizvoda za njegu majki i djece u 2023. godini