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  • Budite uvijek blizu svojoj bebi
  • Budite uvijek blizu svojoj bebi
  • Budite uvijek blizu svojoj bebi
  • Budite uvijek blizu svojoj bebi
  • Budite uvijek blizu svojoj bebi
  • Budite uvijek blizu svojoj bebi
  • Budite uvijek blizu svojoj bebi
  • Budite uvijek blizu svojoj bebi
  • Budite uvijek blizu svojoj bebi
  • Budite uvijek blizu svojoj bebi
  • Budite uvijek blizu svojoj bebi
  • Budite uvijek blizu svojoj bebi

Obustavljeno

Philips AventDigitalni video monitor za bebe

SCD600/00

4
| (6) Recenzije | 83% osoba preporučuje ovaj proizvod
Budite uvijek blizu svojoj bebi
Gledajte i slušajte svoju bebu zahvaljujući najnovijoj tehnologiji video nadzora bebe
Pogledajte sve prednosti
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Brend br. 1 koji preporučuju mame diljem svijeta1

Monitor za bebe s kristalno čistom slikom

Budite uvijek blizu svojoj bebi

Automatski odabir kanala za privatnu vezu

Automatski odabir kanala za privatnu vezu

Uz tehnologiju za digitalni video nadzor koja se lako koristi bit ćete bezbrižni jer ćete uvijek imati sigurnu vezu sa svojom bebom

Infracrveno svjetlo za noćnu vidljivost omogućava stalni nadzor

Infracrveno svjetlo za noćnu vidljivost omogućava stalni nadzor

Infracrveno svjetlo za noćnu vidljivost omogućava vam da bebu stalno vidite

Bežična i prijenosna roditeljska jedinica

Bežična i prijenosna roditeljska jedinica

Roditeljska jedinica koja se može puniti omogućava vam da se krećete po kući i istovremeno budete blizu svoje bebe.

Tehničke specifikacije

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Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.0

od 5

6

Recenzije

83%

osoba preporučuje ovaj proizvod

1

25/08/2013

Česká republika

Česká republika

spokojenost

s touto chůvičkou jsem byla spokojená, sice jsem měla menší problémy se signálem okolo domu, ale to se vychytalo a chůvička se osvědčila. Pohybování po domku bylo OK. Velice dobrá vychytávka je i možnost připevnit na stativ. Ukolébavky jsem moc nepoužívala, ale malé minus bylo, že se nedala ovládat hlasitost. Bohužel jsem ji po roce a 3/4 reklamovala - začala vynechávat a nenabíjela se mi. Reklamace byla vyřízena a peníze se mi vrátili.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCD600/00 Digitální elektronická videochůva

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCD600/00 Digitální elektronická videochůva

28/11/2013

Polska

Polska

świetny produkt nie znam lepszego a na codzień od 10 lat sprzedaje sprzęt elektroniczy i troche kamer widziałem

Potwierdzam zalety produktu o których pisali moi przedmówcy . Produkt ma wszystko . Zasięg jak dobre Wifi domowe u mnie łapie z parteru II piętro dzieki korytarzowi którym piętra są połaczone , na drodze jest tylko 1 para drzwi . Ktoś narzekał na brak mocowań w łózeczku , racja . Lecz sądze że to celowe , myśle że to celowe ponieważ nie powinno sie stawiać takich urządzeń blisko malutkich dzieci ,to szkodzi !!! Te 2-3 metry oddalenie są akurat , jakoś obrazu jest wystarczająca nawet w nocy , a i tak jest świetnie zbierający mikrofon ( na kamerce jest potencjonometr którym możemy ustawić czułość mikrofonu )

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCD600/00 Digital Video Baby Monitor

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCD600/00 Digital Video Baby Monitor

31/08/2012

Polska

Polska

Dla mnie - produkt idealny

Uważam że to urządzenie nie ma konkurenta - zarówno pod względem jakości wykonania jak i pod względem parametrów technicznych. Przed zakupem przetestowałem kilka wideo-niań i Philips avent zostawia konkurencję daleko w tyle . Jakośc obrazu i dźwięku jest bez porównania lepsza od konkurencji, nie słychać uciążliwych szumów wynikających z bezprzewodowego przesyłania dźwięku, zasięg jest bardzo duży - dziecko śpi na pietrze w domu, a zasięg jest w ogródku po drugiej stronie domu . Rewelacyjnie spisuje się funkcja noktowizji - kilkanaście emiterów IR umieszczonych wokół obiektywu, w zupełnych ciemnościach równomiernie i skutecznie oświetla dziecko . Bardzo przydatne sa dodatkowe funkcje - lampka nocna, choć nie świeci najmocniej, to daje lekką poświatę która pomaga w ciemnościach, trzy przyjemne melodyjki, które działają uspokajająco na dziecko ( przetestowane - moja córeczka bardzo je lubi) , ponadto świetną funkcją jest aktywacja odbiornika głosem, która pozwala na oszczędzanie baterii. Odbiornik posiada praktyczny uchwyt który służy jako podstawka, a po odwróceniu go o 180 stopni, jako zaczep do paska . Sama kamerka - nadajnik, posiada fajną magnetyczną podstawkę, która w wielu przypadkach wystarcza do odpowiedniego ustawienia kamery. W przypadku kiedy chcemy zamontować kamerę na łóżeczku - przydatny jest gwint który posiada standardowy wymiar pod statywy. Ja zakupiłem statyw za 20 zł w jednym z elektromarketów, z trzema giętkimi nóżkami który idzie idealnie wyprofilować tak, żeby zawiesić go na łóżeczku . Polecam !

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCD600/00 Digital Video Baby Monitor

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCD600/00 Digital Video Baby Monitor

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Upozorenja

  1. Na temelju internetske ankete o zadovoljstvu provedenoj širom svijeta s 10.109 korisnika brendova i proizvoda za njegu majki i djece u 2023. godini 