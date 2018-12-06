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  • Najpouzdanija veza s vašom bebom
  • Najpouzdanija veza s vašom bebom
  • Najpouzdanija veza s vašom bebom
  • Najpouzdanija veza s vašom bebom
  • Najpouzdanija veza s vašom bebom
  • Najpouzdanija veza s vašom bebom
  • Najpouzdanija veza s vašom bebom
  • Najpouzdanija veza s vašom bebom
  • Najpouzdanija veza s vašom bebom
  • Najpouzdanija veza s vašom bebom
  • Najpouzdanija veza s vašom bebom
  • Najpouzdanija veza s vašom bebom
  • Najpouzdanija veza s vašom bebom
  • Najpouzdanija veza s vašom bebom
  • Najpouzdanija veza s vašom bebom
  • Najpouzdanija veza s vašom bebom
  • Najpouzdanija veza s vašom bebom

Obustavljeno

Philips Avent Audio MonitorsDECT monitor za bebe

SCD580/00

4.9
| (40) Recenzije | 97% osoba preporučuje ovaj proizvod
Najpouzdanija veza s vašom bebom
Naš monitor za bebe SCD580/00 tvrtke Philips Avent nudi potpunu udobnost i sigurnost za vas i vašu bebu. Pruža najpouzdaniju vezu u kombinaciji s raznim značajkama za umirivanje. Vaša će beba uživati u projektoru noćnog svjetla!
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Brend br. 1 koji preporučuju mame diljem svijeta1

Sigurnost i dobrobit za vas i vašu bebu

Najpouzdanija veza s vašom bebom

  • 100 % privatna veza

  • Projektor zvjezdanog neba

  • Mogućnost odgovora i MP3 uspavanke

  • Upozorenje vibracijom

Umirite bebu pomoću projektora zvjezdanog neba

Beba i dalje može biti nemirna neposredno nakon što je stavite na spavanje. Umirite i uspavajte bebu projekcijom zvjezdanog noćnog svjetla koja se može aktivirati s roditeljske jedinice ili jedinice za bebu. (Daljinska aktivacija nije dostupna u SAD-u i Kanadi).

Noćno svjetlo + MP3 plug and play

Nježno umirite bebu vlastitom odabranom pjesmom i toplim umirujućim sjajem noćnog svjetla. MP3 "plug and play" omogućava vam reprodukciju vlastitih odabranih pjesama. Vaša glazba u bebinoj sobi pomoći će bebi da utone u san u tren oka. (Daljinska aktivacija nije dostupna u SAD-u i Kanadi).

DECT tehnologija jamči vezu bez smetnji i potpunu privatnost

DECT tehnologija jamči vezu bez smetnji i potpunu privatnost

DECT tehnologija jamči nulti stupanj smetnji od bilo kojeg drugog proizvoda koji odašilje signale, poput drugih monitora za bebe, bežičnih i mobilnih telefona. Šifriranje podataka omogućuje sigurnu i privatnu vezu te možete biti sigurni da nitko drugi ne čuje vašu bebu.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.9

od 5

40

Recenzije

97%

osoba preporučuje ovaj proizvod

4
3
2

06/12/2018

Slovenija

Slovenija

Priporočam

Priporočam nakup varuške. Ni zahtevna za uporabo in uporabne nastavitve

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Audio Monitors SCD580/00 Otroška varuška DECT

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Audio Monitors SCD580/00 Otroška varuška DECT

06/11/2019

Česká republika

Česká republika

Kvalitní dosah

Chůvička má opravdu dlouhý dosah. Pokud se stane, ze se odpojí od signálu není problém ji znovu připojit přiblížením do dostatečné vzdálenosti (300 m). Možnost promítat hvězdnou oblohu pro větší děti. Melodie pro uklidnění dítěte.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Audio Monitors SCD580/00 Elektronická chůva s technologií DECT

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Audio Monitors SCD580/00 Elektronická chůva s technologií DECT

27/02/2019

Česká republika

Česká republika

Praktická chůvička s velmi dobrým dosahem

Chůvička splnila svou funkci. Používáme v domě a má výborný dosah i ze zahrady. Hodně využíváme promítání hvězdiček, když syn nechce usnout, tak abychom za ním nemuseli chodit, pustíme hvězdičky z rodičovské jednotky a vždy u toho pěkně usne. Jedinou nevýhodu vidím v tom, že jak rodičovská jednotka, tak baby jednotka toho příliš nevydrží, představovala jsem si, že vydrží déle, ale nemohu porovnávat s jinými výrobky, tak je to třeba normální. (je to odhadem 15 hodin)

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Audio Monitors SCD580/00 Elektronická chůva s technologií DECT

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Audio Monitors SCD580/00 Elektronická chůva s technologií DECT

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Upozorenja

  1. Na temelju internetske ankete o zadovoljstvu provedenoj širom svijeta s 10.109 korisnika brendova i proizvoda za njegu majki i djece u 2023. godini 

  1. Radni domet monitora za bebe razlikuje se ovisno o okruženju i čimbenicima koji uzrokuju smetnje.