2 godine jamstva
Obustavljeno
100 % privatna veza
Projektor zvjezdanog neba
Mogućnost odgovora i MP3 uspavanke
Upozorenje vibracijom
Beba i dalje može biti nemirna neposredno nakon što je stavite na spavanje. Umirite i uspavajte bebu projekcijom zvjezdanog noćnog svjetla koja se može aktivirati s roditeljske jedinice ili jedinice za bebu. (Daljinska aktivacija nije dostupna u SAD-u i Kanadi).
Nježno umirite bebu vlastitom odabranom pjesmom i toplim umirujućim sjajem noćnog svjetla. MP3 "plug and play" omogućava vam reprodukciju vlastitih odabranih pjesama. Vaša glazba u bebinoj sobi pomoći će bebi da utone u san u tren oka. (Daljinska aktivacija nije dostupna u SAD-u i Kanadi).
DECT tehnologija jamči nulti stupanj smetnji od bilo kojeg drugog proizvoda koji odašilje signale, poput drugih monitora za bebe, bežičnih i mobilnih telefona. Šifriranje podataka omogućuje sigurnu i privatnu vezu te možete biti sigurni da nitko drugi ne čuje vašu bebu.
4.9
od 5
40
Recenzije
97%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Mili
06/12/2018
Slovenija
Priporočam
Priporočam nakup varuške. Ni zahtevna za uporabo in uporabne nastavitve
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Audio Monitors SCD580/00 Otroška varuška DECT
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Audio Monitors SCD580/00 Otroška varuška DECT
ŠercováV
06/11/2019
Česká republika
Kvalitní dosah
Chůvička má opravdu dlouhý dosah. Pokud se stane, ze se odpojí od signálu není problém ji znovu připojit přiblížením do dostatečné vzdálenosti (300 m). Možnost promítat hvězdnou oblohu pro větší děti. Melodie pro uklidnění dítěte.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Audio Monitors SCD580/00 Elektronická chůva s technologií DECT
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Audio Monitors SCD580/00 Elektronická chůva s technologií DECT
Adél711
27/02/2019
Česká republika
Praktická chůvička s velmi dobrým dosahem
Chůvička splnila svou funkci. Používáme v domě a má výborný dosah i ze zahrady. Hodně využíváme promítání hvězdiček, když syn nechce usnout, tak abychom za ním nemuseli chodit, pustíme hvězdičky z rodičovské jednotky a vždy u toho pěkně usne. Jedinou nevýhodu vidím v tom, že jak rodičovská jednotka, tak baby jednotka toho příliš nevydrží, představovala jsem si, že vydrží déle, ale nemohu porovnávat s jinými výrobky, tak je to třeba normální. (je to odhadem 15 hodin)
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Audio Monitors SCD580/00 Elektronická chůva s technologií DECT
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Audio Monitors SCD580/00 Elektronická chůva s technologií DECT
Na temelju internetske ankete o zadovoljstvu provedenoj širom svijeta s 10.109 korisnika brendova i proizvoda za njegu majki i djece u 2023. godini
Radni domet monitora za bebe razlikuje se ovisno o okruženju i čimbenicima koji uzrokuju smetnje.