2 godine jamstva
Obustavljeno
100 % privatna veza
Noćno svjetlo i uspavanke
Funkcija povratne komunikacije
Upozorenje vibracijom
DECT tehnologija jamči nulti stupanj smetnji od bilo kojeg drugog proizvoda koji odašilje signale, poput drugih monitora za bebe, bežičnih i mobilnih telefona. Šifriranje podataka omogućuje sigurnu i privatnu vezu te možete biti sigurni da nitko drugi ne čuje vašu bebu.
Kristalno jasno ćete čuti i najmanji hihot, gugutanje ili štucanje. Tehnologija DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) jamči vrlo kvalitetan, kristalno čist zvuk kako biste uvijek mogli čuti svoju bebu.
Jedinstveni način rada Smart ECO automatski smanjuje snagu prijenosa i povećava trajanje baterije. Što ste bliže bebi, to je manje snage potrebno za savršenu vezu (nije dostupno u SAD-u i Kanadi).
5.0
od 5
21
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Lenka Z.
26/11/2020
Česká republika
Provjereni kupac
jednoduché ovládání
funguje doopravdy na velinkou vzdálenost, noční osvětlení je příjemné
Mane
žádná
Ova recenzija je napravljena za Audio Monitors SCD570/00 Elektronická chůva s technologií DECT
Ova recenzija je napravljena za Audio Monitors SCD570/00 Elektronická chůva s technologií DECT
Anouk0071
27/05/2020
Česká republika
Spolehlivá chůvička
Chůvičku doporučuji do každé rodiny s miminkem. Výrobek nás během používání nikdy nezklamal. Vzdáleně lze komunikovat s dítětem, ovládat světélko a ukolébavky. Zároveň měří teplotu místnosti. Dosah je dostačující.
Prednosti
Spolehlivost, možnost vzdáleného zapnutí světla/ukolébavky, měření teploty v mísnosti
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Audio Monitors SCD570/00 Elektronická chůva s technologií DECT
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Audio Monitors SCD570/00 Elektronická chůva s technologií DECT
tom4lbrecht
19/05/2020
Česká republika
Velká porce funkcí, které skutečně využijete
Chůviček Avent jsem měl v hledáčku několik. Vždy mi ale při výběru něco z funkcí chybělo nebo naopak přišlo zbytečné. Zde jsem však narazil na kombinaci, která je dle mého nejlepší. Mezi hlavní výhody, které rozhodovaly o nákupu bych vyjmenoval: dobíjecí rodičovská jednotka v kolébce (snadné používání, prostě jednoduše odložíte a nabíjíte, žádné kabely), miminkovská jednotka do zásuvky i na baterie (primárně vám jede z adaptéru, ale na cestách můžete využít bateriový provoz), ukazatel teploty v místnosti, vysoká citlivost a dosah, čistý zvuk. Ostatní funkce jsou spíše příjemný doplňkem, které využíváme spíše sporadicky - ukolébavky, senzor pláče, nebo noční světlo. Rozhodně ale nejsou na škodu. Design je líbivý, zpracování je jednoduše perfektní a zařízení je tak velmi spolehlivé. Rozhodně produkt doporučuji, případně jeho přímého nástupce Avent DECT SCD721 (nebo 722 a 723).
Prednosti
Kvalita, dosah a citlivost, snímač teploty místnosti, nabíjení v kolébce, provoz na síťový i bateriový režim
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Audio Monitors SCD570/00 Elektronická chůva s technologií DECT
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Audio Monitors SCD570/00 Elektronická chůva s technologií DECT
Na temelju internetske ankete o zadovoljstvu provedenoj širom svijeta s 10.109 korisnika brendova i proizvoda za njegu majki i djece u 2023. godini
Radni domet monitora za bebe razlikuje se ovisno o okruženju i čimbenicima koji uzrokuju smetnje.