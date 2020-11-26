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  • Najpouzdanija veza s vašom bebom
  • Najpouzdanija veza s vašom bebom
  • Najpouzdanija veza s vašom bebom
  • Najpouzdanija veza s vašom bebom
  • Najpouzdanija veza s vašom bebom
  • Najpouzdanija veza s vašom bebom
  • Najpouzdanija veza s vašom bebom
  • Najpouzdanija veza s vašom bebom
  • Najpouzdanija veza s vašom bebom
  • Najpouzdanija veza s vašom bebom
  • Najpouzdanija veza s vašom bebom
  • Najpouzdanija veza s vašom bebom
  • Najpouzdanija veza s vašom bebom
  • Najpouzdanija veza s vašom bebom
  • Najpouzdanija veza s vašom bebom

Obustavljeno

Philips Avent Audio MonitorsDECT monitor za bebe

SCD570/00

5
| (21) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod
Najpouzdanija veza s vašom bebom
Naš novi monitor za bebe DECT SCD570/00 omogućuje napredan nadzor. Osigurava najpouzdaniju vezu s kristalno čistim zvukom, senzorom temperature, umirujućim noćnim svjetlom i uspavankama za vas i vašu bebu.
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Brend br. 1 koji preporučuju mame diljem svijeta1

Napredno praćenje za vas i vašu bebu

Najpouzdanija veza s vašom bebom

  • 100 % privatna veza

  • Noćno svjetlo i uspavanke

  • Funkcija povratne komunikacije

  • Upozorenje vibracijom

DECT tehnologija jamči vezu bez smetnji i potpunu privatnost

DECT tehnologija jamči vezu bez smetnji i potpunu privatnost

DECT tehnologija jamči nulti stupanj smetnji od bilo kojeg drugog proizvoda koji odašilje signale, poput drugih monitora za bebe, bežičnih i mobilnih telefona. Šifriranje podataka omogućuje sigurnu i privatnu vezu te možete biti sigurni da nitko drugi ne čuje vašu bebu.

Savršeno čist zvuk zahvaljujući tehnologiji DECT

Savršeno čist zvuk zahvaljujući tehnologiji DECT

Kristalno jasno ćete čuti i najmanji hihot, gugutanje ili štucanje. Tehnologija DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) jamči vrlo kvalitetan, kristalno čist zvuk kako biste uvijek mogli čuti svoju bebu.

Način rada Smart ECO za štednju energije

Način rada Smart ECO za štednju energije

Jedinstveni način rada Smart ECO automatski smanjuje snagu prijenosa i povećava trajanje baterije. Što ste bliže bebi, to je manje snage potrebno za savršenu vezu (nije dostupno u SAD-u i Kanadi).

Tehničke specifikacije

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Dijelovi i dodatni pribor

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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5.0

od 5

21

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

26/11/2020

Česká republika

Česká republika

Provjereni kupac

jednoduché ovládání

funguje doopravdy na velinkou vzdálenost, noční osvětlení je příjemné

Mane

žádná

Ova recenzija je napravljena za Audio Monitors SCD570/00 Elektronická chůva s technologií DECT

Ova recenzija je napravljena za Audio Monitors SCD570/00 Elektronická chůva s technologií DECT

27/05/2020

Česká republika

Česká republika

Spolehlivá chůvička

Chůvičku doporučuji do každé rodiny s miminkem. Výrobek nás během používání nikdy nezklamal. Vzdáleně lze komunikovat s dítětem, ovládat světélko a ukolébavky. Zároveň měří teplotu místnosti. Dosah je dostačující.

Prednosti

Spolehlivost, možnost vzdáleného zapnutí světla/ukolébavky, měření teploty v mísnosti

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Audio Monitors SCD570/00 Elektronická chůva s technologií DECT

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Audio Monitors SCD570/00 Elektronická chůva s technologií DECT

19/05/2020

Česká republika

Česká republika

Velká porce funkcí, které skutečně využijete

Chůviček Avent jsem měl v hledáčku několik. Vždy mi ale při výběru něco z funkcí chybělo nebo naopak přišlo zbytečné. Zde jsem však narazil na kombinaci, která je dle mého nejlepší. Mezi hlavní výhody, které rozhodovaly o nákupu bych vyjmenoval: dobíjecí rodičovská jednotka v kolébce (snadné používání, prostě jednoduše odložíte a nabíjíte, žádné kabely), miminkovská jednotka do zásuvky i na baterie (primárně vám jede z adaptéru, ale na cestách můžete využít bateriový provoz), ukazatel teploty v místnosti, vysoká citlivost a dosah, čistý zvuk. Ostatní funkce jsou spíše příjemný doplňkem, které využíváme spíše sporadicky - ukolébavky, senzor pláče, nebo noční světlo. Rozhodně ale nejsou na škodu. Design je líbivý, zpracování je jednoduše perfektní a zařízení je tak velmi spolehlivé. Rozhodně produkt doporučuji, případně jeho přímého nástupce Avent DECT SCD721 (nebo 722 a 723).

Prednosti

Kvalita, dosah a citlivost, snímač teploty místnosti, nabíjení v kolébce, provoz na síťový i bateriový režim

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Audio Monitors SCD570/00 Elektronická chůva s technologií DECT

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Audio Monitors SCD570/00 Elektronická chůva s technologií DECT

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Upozorenja

  1. Na temelju internetske ankete o zadovoljstvu provedenoj širom svijeta s 10.109 korisnika brendova i proizvoda za njegu majki i djece u 2023. godini 

  1. Radni domet monitora za bebe razlikuje se ovisno o okruženju i čimbenicima koji uzrokuju smetnje.