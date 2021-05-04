2 godine jamstva
Obustavljeno
100 % privatna veza
Noćno svjetlo i uspavanke
Funkcija povratne komunikacije
DECT tehnologija jamči nulti stupanj smetnji od bilo kojeg drugog proizvoda koji odašilje signale, poput drugih monitora za bebe, bežičnih i mobilnih telefona. Šifriranje podataka omogućuje sigurnu i privatnu vezu te možete biti sigurni da nitko drugi ne čuje vašu bebu.
Kristalno jasno ćete čuti i najmanji hihot, gugutanje ili štucanje. Tehnologija DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) jamči vrlo kvalitetan, kristalno čist zvuk kako biste uvijek mogli čuti svoju bebu.
Jedinstveni način rada Smart ECO automatski smanjuje snagu prijenosa i povećava trajanje baterije. Što ste bliže bebi, to je manje snage potrebno za savršenu vezu (nije dostupno u SAD-u i Kanadi).
4.9
od 5
34
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
VercaVH
04/05/2021
Česká republika
Nejlepší chůvička
I po čtyřech letech každodenního používání maximální spokojenost, bez jediného problému.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Audio Monitors SCD560/00 Elektronická chůva s technologií DECT
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Audio Monitors SCD560/00 Elektronická chůva s technologií DECT
Paprika348
16/04/2020
Česká republika
Provjereni kupac
Spolehliva chuvicka se skvelymi funkcemi navic
Chuvicku jsme vybrali na doporuceni znacky nezavisle od jiných maminek. Jednou z nasich podminek byla obousmerna komunikace, prijemnym bobusem navic bylo nocni svetylko, ukolebavky, teplota v mistnosti u detatka, kterou jsme vyuzivali hlavne, kdyz dcera spinkala venku na terase. Chuvicka se vzdycky spolehlive ozvala, kdy mela, nikdy zbytecna prodleva.
Prednosti
Spolehliva, obousmerna komunikace, nocni svetylko, ukolebavky, funkce teploty v mistnosti s dětskou jednotkou
Mane
Menu v anglictine
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Audio Monitors SCD560/00 Elektronická chůva s technologií DECT
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Audio Monitors SCD560/00 Elektronická chůva s technologií DECT
Panda17
01/10/2019
Česká republika
Maximální spokojenost s tímto výrobkem.
S chůvičkou, jsme maximálně spokojení. Má velký dosah, což se hodí na baráku, kde dosáhne i ven. Příjemné melodie, u kterých je možnost nastavení hlasitosti. Dcera má také ráda světílko.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Audio Monitors SCD560/00 Elektronická chůva s technologií DECT
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Audio Monitors SCD560/00 Elektronická chůva s technologií DECT
Na temelju internetske ankete o zadovoljstvu provedenoj širom svijeta s 10.109 korisnika brendova i proizvoda za njegu majki i djece u 2023. godini
Radni domet monitora za bebe razlikuje se ovisno o okruženju i čimbenicima koji uzrokuju smetnje.