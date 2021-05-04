ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Posjeti Philips online shop

2 godine jamstva

Sve serije

  • Najpouzdanija veza s vašom bebom
  • Najpouzdanija veza s vašom bebom
  • Najpouzdanija veza s vašom bebom
  • Najpouzdanija veza s vašom bebom
  • Najpouzdanija veza s vašom bebom
  • Najpouzdanija veza s vašom bebom
  • Najpouzdanija veza s vašom bebom
  • Najpouzdanija veza s vašom bebom
  • Najpouzdanija veza s vašom bebom
  • Najpouzdanija veza s vašom bebom
  • Najpouzdanija veza s vašom bebom
  • Najpouzdanija veza s vašom bebom
  • Najpouzdanija veza s vašom bebom
  • Najpouzdanija veza s vašom bebom
  • Najpouzdanija veza s vašom bebom
  • Najpouzdanija veza s vašom bebom

Obustavljeno

Philips Avent Audio MonitorsDECT monitor za bebe

SCD560/00

4.9
| (34) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod
Najpouzdanija veza s vašom bebom
Naš novi monitor za bebe DECT SCD560/00 omogućuje potpunu mirnoću. Osigurava najpouzdaniju vezu s kristalno čistim zvukom, kontrolom temperature, umirujućim noćnim svjetlom i uspavankama za vas i vašu bebu.
Pogledajte sve prednosti
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Brend br. 1 koji preporučuju mame diljem svijeta1

Dodatna podrška za vas i vašu bebu

Najpouzdanija veza s vašom bebom

  • 100 % privatna veza

  • Noćno svjetlo i uspavanke

  • Funkcija povratne komunikacije

DECT tehnologija jamči vezu bez smetnji i potpunu privatnost

DECT tehnologija jamči vezu bez smetnji i potpunu privatnost

DECT tehnologija jamči nulti stupanj smetnji od bilo kojeg drugog proizvoda koji odašilje signale, poput drugih monitora za bebe, bežičnih i mobilnih telefona. Šifriranje podataka omogućuje sigurnu i privatnu vezu te možete biti sigurni da nitko drugi ne čuje vašu bebu.

Savršeno čist zvuk zahvaljujući tehnologiji DECT

Savršeno čist zvuk zahvaljujući tehnologiji DECT

Kristalno jasno ćete čuti i najmanji hihot, gugutanje ili štucanje. Tehnologija DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) jamči vrlo kvalitetan, kristalno čist zvuk kako biste uvijek mogli čuti svoju bebu.

Način rada Smart ECO za štednju energije

Način rada Smart ECO za štednju energije

Jedinstveni način rada Smart ECO automatski smanjuje snagu prijenosa i povećava trajanje baterije. Što ste bliže bebi, to je manje snage potrebno za savršenu vezu (nije dostupno u SAD-u i Kanadi).

Tehničke specifikacije

Pronađite podršku za ovaj proizvod

Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete

Pronađite rezervni dio ili dodatnu opremu

Idi na dijelove i dodatnu opremu

Dijelovi i dodatni pribor

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

4.9

od 5

34

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

04/05/2021

Česká republika

Česká republika

Nejlepší chůvička

I po čtyřech letech každodenního používání maximální spokojenost, bez jediného problému.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Audio Monitors SCD560/00 Elektronická chůva s technologií DECT

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Audio Monitors SCD560/00 Elektronická chůva s technologií DECT

16/04/2020

Česká republika

Česká republika

Provjereni kupac

Spolehliva chuvicka se skvelymi funkcemi navic

Chuvicku jsme vybrali na doporuceni znacky nezavisle od jiných maminek. Jednou z nasich podminek byla obousmerna komunikace, prijemnym bobusem navic bylo nocni svetylko, ukolebavky, teplota v mistnosti u detatka, kterou jsme vyuzivali hlavne, kdyz dcera spinkala venku na terase. Chuvicka se vzdycky spolehlive ozvala, kdy mela, nikdy zbytecna prodleva.

Prednosti

Spolehliva, obousmerna komunikace, nocni svetylko, ukolebavky, funkce teploty v mistnosti s dětskou jednotkou

Mane

Menu v anglictine

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Audio Monitors SCD560/00 Elektronická chůva s technologií DECT

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Audio Monitors SCD560/00 Elektronická chůva s technologií DECT

01/10/2019

Česká republika

Česká republika

Maximální spokojenost s tímto výrobkem.

S chůvičkou, jsme maximálně spokojení. Má velký dosah, což se hodí na baráku, kde dosáhne i ven. Příjemné melodie, u kterých je možnost nastavení hlasitosti. Dcera má také ráda světílko.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Audio Monitors SCD560/00 Elektronická chůva s technologií DECT

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Audio Monitors SCD560/00 Elektronická chůva s technologií DECT

Prijavite se na naš newsletter i prvi pristupite ekskluzivnim ponudama

  • Posebne ponude
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Savjeti i trikovi

Želim primati promotivne obavijesti – na temelju svojih preferencija i ponašanja – o Philips proizvodima, uslugama, događajima i promocijama. Mogu se jednostavno odjaviti u bilo kojem trenutku!

  • Posebne ponude
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Savjeti i trikovi
Upozorenja

  1. Na temelju internetske ankete o zadovoljstvu provedenoj širom svijeta s 10.109 korisnika brendova i proizvoda za njegu majki i djece u 2023. godini 

  1. Radni domet monitora za bebe razlikuje se ovisno o okruženju i čimbenicima koji uzrokuju smetnje.