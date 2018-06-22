2 godine jamstva
Obustavljeno
100 % privatna veza
Noćno svjetlo i uspavanke
Funkcija povratne komunikacije
DECT tehnologija jamči nulti stupanj smetnji od bilo kojeg drugog proizvoda koji odašilje signale, poput drugih monitora za bebe, bežičnih i mobilnih telefona. Šifriranje podataka omogućuje sigurnu i privatnu vezu te možete biti sigurni da nitko drugi ne čuje vašu bebu.
Kristalno jasno ćete čuti i najmanji hihot, gugutanje ili štucanje. Tehnologija DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) jamči vrlo kvalitetan, kristalno čist zvuk kako biste uvijek mogli čuti svoju bebu.
Uključite ECO kako biste smanjili snagu prijenosa u bebinoj sobi. U načinu rada ECO jedinice se povezuju samo kada se beba oglasi.
4.4
od 5
28
Recenzije
89%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Petulle
22/06/2018
Česká republika
Vynikají pomocník k dětem
Naprostá spokojenost, dostatečný dosah, noční světlo a příjemné melodie na uspávání. Možnost napájení na elektřinu i na baterie.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Audio Monitors SCD505/00 Elektronická chůva DECT
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Audio Monitors SCD505/00 Elektronická chůva DECT
LuckyLuck001
08/03/2018
Česká republika
perfektní, bezproblémové - 100% spokojenost
Tuto chůvičku jsem pořídil jako náhradu za konkurenční model od konkurenčního výrobce, který měl disponovat funkcí zpětného hovoru, ale bohužel tuto funkci neměl. Po skoro 3 letech používání jsem jí sice ani jednou nepoužil, ale třeba se jednou bude hodit. Perfektní je, že obě části chůvičky jsou použitelné i na baterie, tudíž není potřeba napájecího adaptéru, pokud máte dítě třeba na zahradě v kočárku. Výdrž na původní baterie byla slušná - každodenním používáním cca. 5-10 dní (3-6 hodin denně). Po 2 letech již nabíjecí baterie (v rodičovské části) nevydržely tak dlouho (1-3 dny), takže výměna za pár peněz byla nutná. Rodičovská část se dá adaptérem nabíjet, dětskou část nabíjet nelze. "Cvrknkací" melodie jsou příjemné, noční světlo jako nutnost neberu. Dosah je slušný, dosáhne i k sousedům přes ulici za barák (cca. 40m). Škoda jen neuniverzálních adaptérů (sice oba stejné), ale spíš bych ocenil třeba klasické USB.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Audio Monitors SCD505/00 Elektronická chůva DECT
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Audio Monitors SCD505/00 Elektronická chůva DECT
buchyna
17/12/2017
Česká republika
naprostá spokojenost
chůvička se snadno ovládá, oboustranná komunikace, hraje melodii, obě jednotky lze použít na baterie, dobrý dosah v domě i mimo
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Audio Monitors SCD505/00 Elektronická chůva DECT
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Audio Monitors SCD505/00 Elektronická chůva DECT
Na temelju internetske ankete o zadovoljstvu provedenoj širom svijeta s 10.109 korisnika brendova i proizvoda za njegu majki i djece u 2023. godini
Radni domet monitora za bebe razlikuje se ovisno o okruženju i čimbenicima koji uzrokuju smetnje.