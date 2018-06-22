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  • Najpouzdanija veza s vašom bebom
  • Najpouzdanija veza s vašom bebom
  • Najpouzdanija veza s vašom bebom
  • Najpouzdanija veza s vašom bebom
  • Najpouzdanija veza s vašom bebom
  • Najpouzdanija veza s vašom bebom
  • Najpouzdanija veza s vašom bebom
  • Najpouzdanija veza s vašom bebom
  • Najpouzdanija veza s vašom bebom
  • Najpouzdanija veza s vašom bebom

Obustavljeno

Philips Avent Audio MonitorsDECT monitor za bebe

SCD505/00

4.4
| (28) Recenzije | 89% osoba preporučuje ovaj proizvod
Najpouzdanija veza s vašom bebom
Naši Avent DECT monitori za bebe ulijevaju sigurnost jer ćete se osjećati blizu svojoj bebi, čak i kada niste u istoj prostoriji. Najpouzdanija veza s kristalno čistim zvukom, umirujućim noćnim svjetlom i uspavankama za vas i vašu bebu.
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Brend br. 1 koji preporučuju mame diljem svijeta1

Bit ćete potpuno bezbrižni dok vaša beba spava

Najpouzdanija veza s vašom bebom

  • 100 % privatna veza

  • Noćno svjetlo i uspavanke

  • Funkcija povratne komunikacije

DECT tehnologija jamči vezu bez smetnji i potpunu privatnost

DECT tehnologija jamči vezu bez smetnji i potpunu privatnost

DECT tehnologija jamči nulti stupanj smetnji od bilo kojeg drugog proizvoda koji odašilje signale, poput drugih monitora za bebe, bežičnih i mobilnih telefona. Šifriranje podataka omogućuje sigurnu i privatnu vezu te možete biti sigurni da nitko drugi ne čuje vašu bebu.

Savršeno čist zvuk zahvaljujući tehnologiji DECT

Savršeno čist zvuk zahvaljujući tehnologiji DECT

Kristalno jasno ćete čuti i najmanji hihot, gugutanje ili štucanje. Tehnologija DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) jamči vrlo kvalitetan, kristalno čist zvuk kako biste uvijek mogli čuti svoju bebu.

Način rada ECO za štednju energije

Način rada ECO za štednju energije

Uključite ECO kako biste smanjili snagu prijenosa u bebinoj sobi. U načinu rada ECO jedinice se povezuju samo kada se beba oglasi.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.4

od 5

28

Recenzije

89%

osoba preporučuje ovaj proizvod

1

22/06/2018

Česká republika

Česká republika

Vynikají pomocník k dětem

Naprostá spokojenost, dostatečný dosah, noční světlo a příjemné melodie na uspávání. Možnost napájení na elektřinu i na baterie.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Audio Monitors SCD505/00 Elektronická chůva DECT

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Audio Monitors SCD505/00 Elektronická chůva DECT

08/03/2018

Česká republika

Česká republika

perfektní, bezproblémové - 100% spokojenost

Tuto chůvičku jsem pořídil jako náhradu za konkurenční model od konkurenčního výrobce, který měl disponovat funkcí zpětného hovoru, ale bohužel tuto funkci neměl. Po skoro 3 letech používání jsem jí sice ani jednou nepoužil, ale třeba se jednou bude hodit. Perfektní je, že obě části chůvičky jsou použitelné i na baterie, tudíž není potřeba napájecího adaptéru, pokud máte dítě třeba na zahradě v kočárku. Výdrž na původní baterie byla slušná - každodenním používáním cca. 5-10 dní (3-6 hodin denně). Po 2 letech již nabíjecí baterie (v rodičovské části) nevydržely tak dlouho (1-3 dny), takže výměna za pár peněz byla nutná. Rodičovská část se dá adaptérem nabíjet, dětskou část nabíjet nelze. "Cvrknkací" melodie jsou příjemné, noční světlo jako nutnost neberu. Dosah je slušný, dosáhne i k sousedům přes ulici za barák (cca. 40m). Škoda jen neuniverzálních adaptérů (sice oba stejné), ale spíš bych ocenil třeba klasické USB.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Audio Monitors SCD505/00 Elektronická chůva DECT

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Audio Monitors SCD505/00 Elektronická chůva DECT

17/12/2017

Česká republika

Česká republika

naprostá spokojenost

chůvička se snadno ovládá, oboustranná komunikace, hraje melodii, obě jednotky lze použít na baterie, dobrý dosah v domě i mimo

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Audio Monitors SCD505/00 Elektronická chůva DECT

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Audio Monitors SCD505/00 Elektronická chůva DECT

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Upozorenja

  1. Na temelju internetske ankete o zadovoljstvu provedenoj širom svijeta s 10.109 korisnika brendova i proizvoda za njegu majki i djece u 2023. godini 

  1. Radni domet monitora za bebe razlikuje se ovisno o okruženju i čimbenicima koji uzrokuju smetnje.