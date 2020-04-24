2 godine jamstva
100 % privatna veza
Noćno svjetlo
DECT tehnologija jamči nulti stupanj smetnji od bilo kojeg drugog proizvoda koji odašilje signale, poput drugih monitora za bebe, bežičnih i mobilnih telefona. Šifriranje podataka omogućuje sigurnu i privatnu vezu te možete biti sigurni da nitko drugi ne čuje vašu bebu.
Kristalno jasno ćete čuti i najmanji hihot, gugutanje ili štucanje. Tehnologija DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) jamči vrlo kvalitetan, kristalno čist zvuk kako biste uvijek mogli čuti svoju bebu.
Jedinstveni način rada Smart ECO automatski smanjuje snagu prijenosa i povećava trajanje baterije. Što ste bliže bebi, to je manje snage potrebno za savršenu vezu (nije dostupno u SAD-u i Kanadi).
4.7
od 5
140
Recenzije
94%
osoba preporučuje ovaj proizvod
malamarca
24/04/2020
Hrvatska
Odličan proizvod
Svakako preporučujem. Svaki šum se čuje bez smetnji. Beba je na katu i velika je udaljenost i svejedno je bezprijekoran.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Audio Monitors SCD501/00 DECT monitor za bebe
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Audio Monitors SCD501/00 DECT monitor za bebe
Ivonaiva
25/02/2019
Hrvatska
Odlicaaan i jednostavan
Jednostavan , otporan na padove , pristupačne cijene , elegantan
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Audio Monitors SCD501/00 DECT monitor za bebe
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Audio Monitors SCD501/00 DECT monitor za bebe
Nives33
25/02/2019
Hrvatska
Odlican
Svaki šum, pokret ili glasanje bebe se čuje...s tim da beba spava na katu i velika je udaljenost... Stvarno je za preporučiti!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Audio Monitors SCD501/00 DECT monitor za bebe
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Audio Monitors SCD501/00 DECT monitor za bebe
Na temelju internetske ankete o zadovoljstvu provedenoj širom svijeta s 10.109 korisnika brendova i proizvoda za njegu majki i djece u 2023. godini
Radni domet monitora za bebe razlikuje se ovisno o okruženju i čimbenicima koji uzrokuju smetnje.
Ovaj monitor nema funkciju punjenja.