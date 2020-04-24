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  • Najpouzdanija veza s vašom bebom
  • Najpouzdanija veza s vašom bebom

Obustavljeno

Philips Avent Audio MonitorsDECT monitor za bebe

SCD501/00

4.7
| (140) Recenzije | 94% osoba preporučuje ovaj proizvod
Najpouzdanija veza s vašom bebom
Naš novi monitor za bebe DECT SCD501/00 pruža potpunu mirnoću, kao i sve osnovne značajke monitora za bebe. Najpouzdanija veza s kristalno čistim zvukom i umirujućim noćnim svjetlom za vas i vašu bebu.
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Brend br. 1 koji preporučuju mame diljem svijeta1

Najvažnija veza s vašom bebom

Najpouzdanija veza s vašom bebom

  • 100 % privatna veza

  • Noćno svjetlo

DECT tehnologija jamči vezu bez smetnji i potpunu privatnost

DECT tehnologija jamči vezu bez smetnji i potpunu privatnost

DECT tehnologija jamči nulti stupanj smetnji od bilo kojeg drugog proizvoda koji odašilje signale, poput drugih monitora za bebe, bežičnih i mobilnih telefona. Šifriranje podataka omogućuje sigurnu i privatnu vezu te možete biti sigurni da nitko drugi ne čuje vašu bebu.

Savršeno čist zvuk zahvaljujući tehnologiji DECT

Savršeno čist zvuk zahvaljujući tehnologiji DECT

Kristalno jasno ćete čuti i najmanji hihot, gugutanje ili štucanje. Tehnologija DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) jamči vrlo kvalitetan, kristalno čist zvuk kako biste uvijek mogli čuti svoju bebu.

Način rada Smart ECO za štednju energije

Način rada Smart ECO za štednju energije

Jedinstveni način rada Smart ECO automatski smanjuje snagu prijenosa i povećava trajanje baterije. Što ste bliže bebi, to je manje snage potrebno za savršenu vezu (nije dostupno u SAD-u i Kanadi).

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.7

od 5

140

Recenzije

94%

osoba preporučuje ovaj proizvod

24/04/2020

Hrvatska

Hrvatska

Odličan proizvod

Svakako preporučujem. Svaki šum se čuje bez smetnji. Beba je na katu i velika je udaljenost i svejedno je bezprijekoran.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Audio Monitors SCD501/00 DECT monitor za bebe

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Audio Monitors SCD501/00 DECT monitor za bebe

25/02/2019

Hrvatska

Hrvatska

Odlicaaan i jednostavan

Jednostavan , otporan na padove , pristupačne cijene , elegantan

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Audio Monitors SCD501/00 DECT monitor za bebe

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Audio Monitors SCD501/00 DECT monitor za bebe

25/02/2019

Hrvatska

Hrvatska

Odlican

Svaki šum, pokret ili glasanje bebe se čuje...s tim da beba spava na katu i velika je udaljenost... Stvarno je za preporučiti!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Audio Monitors SCD501/00 DECT monitor za bebe

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Audio Monitors SCD501/00 DECT monitor za bebe

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Upozorenja

  1. Na temelju internetske ankete o zadovoljstvu provedenoj širom svijeta s 10.109 korisnika brendova i proizvoda za njegu majki i djece u 2023. godini 

  1. Radni domet monitora za bebe razlikuje se ovisno o okruženju i čimbenicima koji uzrokuju smetnje.

  2. Ovaj monitor nema funkciju punjenja.