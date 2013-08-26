2 godine jamstva
Obustavljeno
Minimalne smetnje od ostalih monitora.
Svjetla se uključuju kada bateriju treba ponovo napuniti ili je zamijeniti.
Omogućuje podešavanje osjetljivosti jedinice za bebu kako bi se prilagodila svakoj situaciji.
5.0
od 5
2
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
mazlik
26/08/2013
Česká republika
tento výrobek je lehce ovladatelný a jednoduchý
jediná věc co se nelíbí je množství baterek když jsem si ho potřebovala vzít ven a neměla jsem poblíž zásuvku na elektriku.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCD470/00 Analogová dětská chůvička
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCD470/00 Analogová dětská chůvička
Koko
07/05/2019
România
Acest produs este extraordinar.
Acest produs chiar este extraordinar ! L-am achizitionat in urma cu aproximativ 9 ani , dar functioneaza si acum. Sunetul este foarte clar , rareori apar interferente. Il recomand cu incredere!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCD470/00 Monitor analogic pentru copii
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCD470/00 Monitor analogic pentru copii
Na temelju internetske ankete o zadovoljstvu provedenoj širom svijeta s 10.109 korisnika brendova i proizvoda za njegu majki i djece u 2023. godini