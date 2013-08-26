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Obustavljeno

Philips AventAnalogni monitor za bebe

SCD470/00

5
| (2) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod
Jednostavno možete čuti svoje dijete
Osigurava siguran prijem u kući i oko nje, uz minimalne smetnje od drugih uređaja.
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Brend br. 1 koji preporučuju mame diljem svijeta1

Doseg do 150 m

Jednostavno možete čuti svoje dijete

Minimalne smetnje od ostalih monitora

Minimalne smetnje od ostalih monitora.

Svjetla se uključuju kada bateriju treba ponovo napuniti ili je zamijeniti

Svjetla se uključuju kada bateriju treba ponovo napuniti ili je zamijeniti.

Podesite jačinu zvuka roditeljske jedinice tako da odgovara svakoj situaciji

Omogućuje podešavanje osjetljivosti jedinice za bebu kako bi se prilagodila svakoj situaciji.

Tehničke specifikacije

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Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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5.0

od 5

2

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

26/08/2013

Česká republika

Česká republika

tento výrobek je lehce ovladatelný a jednoduchý

jediná věc co se nelíbí je množství baterek když jsem si ho potřebovala vzít ven a neměla jsem poblíž zásuvku na elektriku.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCD470/00 Analogová dětská chůvička

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCD470/00 Analogová dětská chůvička

07/05/2019

România

România

Acest produs este extraordinar.

Acest produs chiar este extraordinar ! L-am achizitionat in urma cu aproximativ 9 ani , dar functioneaza si acum. Sunetul este foarte clar , rareori apar interferente. Il recomand cu incredere!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCD470/00 Monitor analogic pentru copii

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCD470/00 Monitor analogic pentru copii

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Upozorenja

  1. Na temelju internetske ankete o zadovoljstvu provedenoj širom svijeta s 10.109 korisnika brendova i proizvoda za njegu majki i djece u 2023. godini 