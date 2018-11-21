Obustavljeno
Klinički dokazano smanjuje kolike i nelagodu*
Ovaj poklon set Philips Avent Classic+ obuhvaća prozirnu bočicu Classic+ od 4 oz, ukrašenu bočicu Classic+ od 9 oz i dvije ukrašene dude odgovarajućeg motiva sa životinjama.
Bočice za hranjenje, dude
9 oz / 260 ml
4 oz / 125 ml
0 m+
Naš ventil za sprječavanje kolika osmišljen je da drži zrak dalje od bebinog trbuščića radi smanjenja kolika i nelagode. Dok se beba hrani, ventil ugrađen u sisač savija se i omogućava prolazak zraka u bočicu kako bi se spriječilo stvaranje vakuuma te ga usmjerava prema donjem dijelu bočice. Zadržava zrak u bočici i dalje od bebinog trbuščića radi smanjenja kolika i nelagode.
Philips Avent bočica za sprječavanje kolika umiruje bebu. Bebe koje se hrane s pomoću Philips Avent bočica za sprječavanje kolika 60 % su mirnije noću u odnosu na bebe koje se hrane s pomoću konkurentske bočice za sprječavanje kolika.*
Oblik sisača omogućuje sigurno zahvaćanje, a rebrasta tekstura pomaže u sprječavanju savijanja kako bi hranjenje bilo neometano i ugodno.
5.0
od 5
3
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Roxana990
21/11/2018
România
Biberoanele avent
Bună ziua, sunt f mulțumită de produsele Philips, am comandat biberoanele avent pt nou nascut și Suzetele , sunt la al 2 Lea copil, și am ales tot aceleași produse avent, fiindcă contează calitatea și nu cantitatea.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCD374/01 Set cadou Classic+
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCD374/01 Set cadou Classic+
Ramona29
03/07/2018
România
Recenzia din campania philips avent
Cele mai bune produse( suzeta si sticluta )pentru bebelușii,am încercat si alte firme dar singurele pe care le-a acceptat au fost cele de la avent
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCD374/01 Set cadou Classic+
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCD374/01 Set cadou Classic+
Cata93
02/07/2018
România
Extraordinar
Sunt biberoane foarte utile si practice... mie mia fost de un mare ajutor...
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCD374/01 Set cadou Classic+
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCD374/01 Set cadou Classic+
0 % BPA – sukladno EU regulativi 10/2011
Bebe stare 2 tjedna hranjene pomoću Philips Avent bočice imale su manje kolika i bile su znatno mirnije noću u usporedbi s bebama hranjenima pomoću druge bočice konkurentskog proizvođača.
Dizajn sisača dokazano sprječava savijanje te gutanje zraka i prekide u hranjenju.
Što su kolike i kako utječu na bebe? Kolike jednim dijelom uzrokuje gutanje zraka tijekom hranjenja, čime se stvara osjećaj nelagode u bebinom probavnom sustavu. Među simptomima su plač i uznemirenost.