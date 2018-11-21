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Obustavljeno

Philips AventPoklon set Classic+

SCD374/01

5

| (3) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod

Klinički dokazano smanjuje kolike i nelagodu*

Ovaj poklon set Philips Avent Classic+ obuhvaća prozirnu bočicu Classic+ od 4 oz, ukrašenu bočicu Classic+ od 9 oz i dvije ukrašene dude odgovarajućeg motiva sa životinjama.

Pogledajte sve prednosti

Dizajn za neometano hranjenje

Klinički dokazano smanjuje kolike i nelagodu*

  • Bočice za hranjenje, dude

  • 9 oz / 260 ml

  • 4 oz / 125 ml

  • 0 m+

Ventil za sprječavanje kolika dokazano smanjuje kolike*

Ventil za sprječavanje kolika dokazano smanjuje kolike*

Naš ventil za sprječavanje kolika osmišljen je da drži zrak dalje od bebinog trbuščića radi smanjenja kolika i nelagode. Dok se beba hrani, ventil ugrađen u sisač savija se i omogućava prolazak zraka u bočicu kako bi se spriječilo stvaranje vakuuma te ga usmjerava prema donjem dijelu bočice. Zadržava zrak u bočici i dalje od bebinog trbuščića radi smanjenja kolika i nelagode.

Beba će biti 60 % mirnija tijekom noći*

Beba će biti 60 % mirnija tijekom noći*

Philips Avent bočica za sprječavanje kolika umiruje bebu. Bebe koje se hrane s pomoću Philips Avent bočica za sprječavanje kolika 60 % su mirnije noću u odnosu na bebe koje se hrane s pomoću konkurentske bočice za sprječavanje kolika.*

Rebrasta tekstura sprječava savijanje kako bi hranjenje bilo neometano

Rebrasta tekstura sprječava savijanje kako bi hranjenje bilo neometano

Oblik sisača omogućuje sigurno zahvaćanje, a rebrasta tekstura pomaže u sprječavanju savijanja kako bi hranjenje bilo neometano i ugodno.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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5.0

od 5

3

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

21/11/2018

România

România

Biberoanele avent

Bună ziua, sunt f mulțumită de produsele Philips, am comandat biberoanele avent pt nou nascut și Suzetele , sunt la al 2 Lea copil, și am ales tot aceleași produse avent, fiindcă contează calitatea și nu cantitatea.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCD374/01 Set cadou Classic+

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCD374/01 Set cadou Classic+

03/07/2018

România

România

Recenzia din campania philips avent

Cele mai bune produse( suzeta si sticluta )pentru bebelușii,am încercat si alte firme dar singurele pe care le-a acceptat au fost cele de la avent

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCD374/01 Set cadou Classic+

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCD374/01 Set cadou Classic+

02/07/2018

România

România

Extraordinar

Sunt biberoane foarte utile si practice... mie mia fost de un mare ajutor...

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCD374/01 Set cadou Classic+

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCD374/01 Set cadou Classic+

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Upozorenja

  1. 0 % BPA – sukladno EU regulativi 10/2011

  2. Bebe stare 2 tjedna hranjene pomoću Philips Avent bočice imale su manje kolika i bile su znatno mirnije noću u usporedbi s bebama hranjenima pomoću druge bočice konkurentskog proizvođača.

  3. Dizajn sisača dokazano sprječava savijanje te gutanje zraka i prekide u hranjenju.

  4. Što su kolike i kako utječu na bebe? Kolike jednim dijelom uzrokuje gutanje zraka tijekom hranjenja, čime se stvara osjećaj nelagode u bebinom probavnom sustavu. Među simptomima su plač i uznemirenost.