2 godine jamstva
Obustavljeno
Prirodno
Široka duda oblika dojke potiče prirodno zahvaćanje poput zahvaćanja dojke i olakšava kombiniranje dojenja i hranjenja na bočicu.
Latice unutar dude povećavaju mekoću i elastičnost bez savijanja dude. Vaša beba uživat će u ugodnijem i zadovoljnijem hranjenju.
Inovativni dizajn s dvostrukim ventilom smanjuje pojavu kolika i nelagode propuštajući zrak u bočicu, a ne bebin trbuh.
4.9
od 5
55
Recenzije
96%
osoba preporučuje ovaj proizvod
MamaD
06/05/2016
Hrvatska
Praktičan poklon
Iako smo se odlučili za Avent staklene bočice, dobili smo na poklon ovaj paket i imam samo riječi hvale! Plastične bočice su idealne za izlaske van i za putovanja. Ovo je idealan poklon za svaku mamu koja hrani dijete na bočicu jer ima i veće bočice pa se jednostavno može kombinirati brži i sporiji protok duda, kao i količina hrane koja je potrebna! Savršeno!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCD290/01 Početni komplet za novorođenče
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCD290/01 Početni komplet za novorođenče
Ivka
16/12/2017
Česká republika
Mimčo si tyto lahvičky hned oblíbilo!!!
Tato startovací sada je výborná, nejen , že je to kvalitní výrobek, ale pro prcka i ideálně do ruky , jinou láhev nechce , rozložení lahvičky na umývání je prakticky bez prace dají se skěle vymít , vřele doporučuji !
Ova recenzija je napravljena za SCD290/01 Novorozenecká startovní sada
Ova recenzija je napravljena za SCD290/01 Novorozenecká startovní sada
Vaschcenko8547
29/06/2021
Україна
Незамінний при годуванні сумішшю
Набір супер, якість відмінна, користуюся кожен день, всі надписи і мітки не стираються, немає запаху резини та пластмаси як в інших пляшечках! Дуже задоволена!!!
Prednosti
Якість, ціна!
Mane
Немає
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCD290/01 Набір для новонародженого
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCD290/01 Набір для новонародженого