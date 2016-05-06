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  • Prirodan način za početak hranjenja na bočicu
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  • Prirodan način za početak hranjenja na bočicu
  • Prirodan način za početak hranjenja na bočicu
  • Prirodan način za početak hranjenja na bočicu
  • Prirodan način za početak hranjenja na bočicu
  • Prirodan način za početak hranjenja na bočicu
  • Prirodan način za početak hranjenja na bočicu
  • Prirodan način za početak hranjenja na bočicu
  • Prirodan način za početak hranjenja na bočicu
  • Prirodan način za početak hranjenja na bočicu
  • Prirodan način za početak hranjenja na bočicu
  • Prirodan način za početak hranjenja na bočicu
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  • Prirodan način za početak hranjenja na bočicu
  • Prirodan način za početak hranjenja na bočicu
  • Prirodan način za početak hranjenja na bočicu
  • Prirodan način za početak hranjenja na bočicu
  • Prirodan način za početak hranjenja na bočicu
  • Prirodan način za početak hranjenja na bočicu
  • Prirodan način za početak hranjenja na bočicu
  • Prirodan način za početak hranjenja na bočicu
  • Prirodan način za početak hranjenja na bočicu
  • Prirodan način za početak hranjenja na bočicu

Obustavljeno

Philips AventPočetni komplet za novorođenče

SCD290/01

4.9
| (55) Recenzije | 96% osoba preporučuje ovaj proizvod
Prirodan način za početak hranjenja na bočicu
Praktična kolekcija koja obuhvaća 4 bočice Natural (2 x 4 oz i 2 x 9 oz), četku za bočicu i dudu i bijelu prozirnu dudu varalicu za bebe od do 6 mjeseci. Nova bočica čini hranjenje na bočicu prirodnijim te olakšava kombiniranje dojenja i hranjenja na bočicu.
Pogledajte sve prednosti

Komplet koji obuhvaća bočicu, dudu i dudu varalicu

Prirodan način za početak hranjenja na bočicu

  • Prirodno

Prirodno zahvaćanje zahvaljujući širokoj dudi oblika dojke

Prirodno zahvaćanje zahvaljujući širokoj dudi oblika dojke

Široka duda oblika dojke potiče prirodno zahvaćanje poput zahvaćanja dojke i olakšava kombiniranje dojenja i hranjenja na bočicu.

Jedinstvene latice za meku, elastičan sisač koji se ne savija

Jedinstvene latice za meku, elastičan sisač koji se ne savija

Latice unutar dude povećavaju mekoću i elastičnost bez savijanja dude. Vaša beba uživat će u ugodnijem i zadovoljnijem hranjenju.

Napredni sustav sprječavanja kolika s inovativnim dvostrukim ventilom

Napredni sustav sprječavanja kolika s inovativnim dvostrukim ventilom

Inovativni dizajn s dvostrukim ventilom smanjuje pojavu kolika i nelagode propuštajući zrak u bočicu, a ne bebin trbuh.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.9

od 5

55

Recenzije

96%

osoba preporučuje ovaj proizvod

2
1

06/05/2016

Hrvatska

Hrvatska

Praktičan poklon

Iako smo se odlučili za Avent staklene bočice, dobili smo na poklon ovaj paket i imam samo riječi hvale! Plastične bočice su idealne za izlaske van i za putovanja. Ovo je idealan poklon za svaku mamu koja hrani dijete na bočicu jer ima i veće bočice pa se jednostavno može kombinirati brži i sporiji protok duda, kao i količina hrane koja je potrebna! Savršeno!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCD290/01 Početni komplet za novorođenče

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCD290/01 Početni komplet za novorođenče

16/12/2017

Česká republika

Česká republika

Mimčo si tyto lahvičky hned oblíbilo!!!

Tato startovací sada je výborná, nejen , že je to kvalitní výrobek, ale pro prcka i ideálně do ruky , jinou láhev nechce , rozložení lahvičky na umývání je prakticky bez prace dají se skěle vymít , vřele doporučuji !

Ova recenzija je napravljena za SCD290/01 Novorozenecká startovní sada

Ova recenzija je napravljena za SCD290/01 Novorozenecká startovní sada

29/06/2021

Україна

Україна

Незамінний при годуванні сумішшю

Набір супер, якість відмінна, користуюся кожен день, всі надписи і мітки не стираються, немає запаху резини та пластмаси як в інших пляшечках! Дуже задоволена!!!

Prednosti

Якість, ціна!

Mane

Немає

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCD290/01 Набір для новонародженого

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCD290/01 Набір для новонародженого

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