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  • Najprirodniji način hranjenja na bočicu
  • Najprirodniji način hranjenja na bočicu
  • Najprirodniji način hranjenja na bočicu
  • Najprirodniji način hranjenja na bočicu
  • Najprirodniji način hranjenja na bočicu
  • Najprirodniji način hranjenja na bočicu
  • Najprirodniji način hranjenja na bočicu
  • Najprirodniji način hranjenja na bočicu
  • Najprirodniji način hranjenja na bočicu
  • Najprirodniji način hranjenja na bočicu

Obustavljeno

Philips AventPoklon set Natural

SCD289/01

5
| (3) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod
Najprirodniji način hranjenja na bočicu
Ovaj poklon set Philips Avent Natural obuhvaća prozirnu bočicu Natural od 4 oz / 125 ml, dizajnersku bočicu Natural od 9 oz / 260 ml i dvije ukrašene dude varalice s motivima životinja.
Pogledajte sve prednosti

Lako kombiniranje s dojenjem

Najprirodniji način hranjenja na bočicu

  • Bočice za hranjenje, dude

  • 9 oz / 260 ml

  • 4 oz / 125 ml

  • Prirodan oblik dojke

Prirodno zahvaćanje zahvaljujući širokom sisaču oblika dojke

Prirodno zahvaćanje zahvaljujući širokom sisaču oblika dojke

Široka duda oblika dojke potiče prirodno zahvaćanje poput zahvaćanja dojke i olakšava kombiniranje dojenja i hranjenja bebe na bočicu.

Jedinstvene latice za meki, elastični sisač koji se ne savija

Jedinstvene latice za meki, elastični sisač koji se ne savija

Latice unutar dude povećavaju mekoću i elastičnost bez savijanja dude. Vaša beba uživat će u ugodnijem i zadovoljnijem hranjenju.

Napredni sustav sprječavanja kolika s inovativnim dvostrukim ventilom

Napredni sustav sprječavanja kolika s inovativnim dvostrukim ventilom

Inovativni dizajn s dvostrukim ventilom smanjuje pojavu kolika i nelagode propuštajući zrak u bočicu, a ne bebin trbuh.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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5.0

od 5

3

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

03/07/2018

România

România

Produsele sunt extraordinare

Ne place foarte mult si biberonul si suzeta produse foarte bune.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCD289/01 Set cadou Natural

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCD289/01 Set cadou Natural

28/06/2018

România

România

Super set , il recomand!

Am achizitionat acest set inainte de nasterea bebelusului meu, al meu Baietel a luat din prima suzeta avent iar sticlutele ne sunt de mare folos! Bebe bea atat lapte cat si ceai din ele si nu a lasat sanul dupa utilizarea lor! Tetinele imita sanul mamei foarte bine! Mamici nu va fie frica sa le folositi!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCD289/01 Set cadou Natural

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCD289/01 Set cadou Natural

19/07/2017

Magyarország

Magyarország

nagyon jó

Nagyon jó már akkor ezt használtuk amikor megszületett a babám.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCD289/01 Natural Gift Set

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCD289/01 Natural Gift Set

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  1. 0 % BPA – sukladno EU regulativi 10/2011