2 godine jamstva
Obustavljeno
Bočice za hranjenje, dude
9 oz / 260 ml
4 oz / 125 ml
Prirodan oblik dojke
Široka duda oblika dojke potiče prirodno zahvaćanje poput zahvaćanja dojke i olakšava kombiniranje dojenja i hranjenja bebe na bočicu.
Latice unutar dude povećavaju mekoću i elastičnost bez savijanja dude. Vaša beba uživat će u ugodnijem i zadovoljnijem hranjenju.
Inovativni dizajn s dvostrukim ventilom smanjuje pojavu kolika i nelagode propuštajući zrak u bočicu, a ne bebin trbuh.
5.0
od 5
3
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Zita86
03/07/2018
România
Produsele sunt extraordinare
Ne place foarte mult si biberonul si suzeta produse foarte bune.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCD289/01 Set cadou Natural
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCD289/01 Set cadou Natural
Roxana13
28/06/2018
România
Super set , il recomand!
Am achizitionat acest set inainte de nasterea bebelusului meu, al meu Baietel a luat din prima suzeta avent iar sticlutele ne sunt de mare folos! Bebe bea atat lapte cat si ceai din ele si nu a lasat sanul dupa utilizarea lor! Tetinele imita sanul mamei foarte bine! Mamici nu va fie frica sa le folositi!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCD289/01 Set cadou Natural
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCD289/01 Set cadou Natural
Törpilla
19/07/2017
Magyarország
nagyon jó
Nagyon jó már akkor ezt használtuk amikor megszületett a babám.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCD289/01 Natural Gift Set
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCD289/01 Natural Gift Set
0 % BPA – sukladno EU regulativi 10/2011