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SCD271/00
Pomaže vam da umirite svoju bebu, naročito noću*
Praktična kolekcija Philips Avent SCD271/00 obuhvaća 4 klasične bočice za hranjenje (2 x 4 oz i 2 x 9 oz), četkicu za čišćenje bočica i duda te bijelu prozirnu dudu varalicu za bebe između 0 i 6 mjeseci.
Klasično
Dostupne su dude s pet jačina protoka.
Ovaj proizvod sadrži 0% BPA (bisfenol A)
Posebno zakrivljena glava četke i izolirana drška omogućavaju dosezanje kutova svih vrsta bočica, duda i opreme za hranjenje te njihovo temeljito čišćenje.
Recenzije
Klinička studija je pokazala kako su bebe stare dva tjedna bile mirnije nego bebe hranjenje drugom bočicom (studiju je proveo Institute of Child Health, London. 2008.).
Kliničko ispitivanje pokazalo je da su kod beba u dobi od 2 tjedna hranjenih pomoću bočice Avent kolike manje učestale nego kod beba hranjenih na bočicu drugog vodećeg proizvođača, naročito tijekom noći.