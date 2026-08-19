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Obustavljeno

Philips AventPočetni komplet za novorođenče

SCD271/00

Pomaže vam da umirite svoju bebu, naročito noću*

Praktična kolekcija Philips Avent SCD271/00 obuhvaća 4 klasične bočice za hranjenje (2 x 4 oz i 2 x 9 oz), četkicu za čišćenje bočica i duda te bijelu prozirnu dudu varalicu za bebe između 0 i 6 mjeseci.

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Manje kolika**

Pomaže vam da umirite svoju bebu, naročito noću*

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Dostupne su dude s pet jačina protoka

Dostupne su dude s pet jačina protoka

Dostupne su dude s pet jačina protoka.

Proizvod s 0% BPA (bisfenol A)

Proizvod s 0% BPA (bisfenol A)

Ovaj proizvod sadrži 0% BPA (bisfenol A)

Zakrivljena glava četke i izolirana drška

Zakrivljena glava četke i izolirana drška

Posebno zakrivljena glava četke i izolirana drška omogućavaju dosezanje kutova svih vrsta bočica, duda i opreme za hranjenje te njihovo temeljito čišćenje.

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Upozorenja

  1. Klinička studija je pokazala kako su bebe stare dva tjedna bile mirnije nego bebe hranjenje drugom bočicom (studiju je proveo Institute of Child Health, London. 2008.).

  2. Kliničko ispitivanje pokazalo je da su kod beba u dobi od 2 tjedna hranjenih pomoću bočice Avent kolike manje učestale nego kod beba hranjenih na bočicu drugog vodećeg proizvođača, naročito tijekom noći.