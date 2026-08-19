Pomaže vam da umirite svoju bebu, naročito noću*

Praktična kolekcija Philips Avent SCD271/00 obuhvaća 4 klasične bočice za hranjenje (2 x 4 oz i 2 x 9 oz), četkicu za čišćenje bočica i duda te bijelu prozirnu dudu varalicu za bebe između 0 i 6 mjeseci.