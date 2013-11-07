2 godine jamstva
Obustavljeno
Široka duda oblika dojke potiče prirodno zahvaćanje poput zahvaćanja dojke i olakšava kombiniranje dojenja i hranjenja na bočicu
San i prehrana ključni su za zdravlje i sreću vaše bebe. Provedena je nasumična klinička studija kako bi se provjerilo utječe li dizajn bočice za hranjenje na "ponašanje novorođenčadi". Pokazalo se da bočica Classic tvrtke Philips Avent znatno umiruje bebu za približno 28 minuta dnevno u usporedbi s bočicom s kojom je uspoređivana (46 min naspram 74 min, p=0,05). To je naročito dolazilo do izražaja tijekom noći.**
4.4
od 5
5
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
AgnieszkaBKKB
07/11/2013
Polska
Butelki bardzo mi się przydały
jestem bardzo zadowolona, łatwo utrzymać je w czystości i wszystko do siebie pasuje
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCD270/00 Zestaw dla noworodków
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCD270/00 Zestaw dla noworodków
angi84
15/05/2012
Polska
polecam
Fajny zestaw zwłaszcza dla malicha który nie chce pić mleka matki, butelki są wykonane z trwałego materiału można je myc w zmywarkach, nawet jak przez nieuwagę spadną na podłogę nie pękają polecam je wszystkim mamą
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCD270/00 Zestaw dla noworodków
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCD270/00 Zestaw dla noworodków
joola9
20/05/2012
Polska
produkt spelnia moje oczekiwania
produkt spelnia moje oczekiwania, sprawdza sie bardzo dobrze, jedynym mankamentem jest to, iz nie zakladajac obreczy antykolkowej butelki strasznie przeciekaja. jest to dosc uciazliwe.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCD270/00 Zestaw dla noworodków
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCD270/00 Zestaw dla noworodków
Klinička studija je pokazala kako su bebe stare dva tjedna bile mirnije nego bebe hranjenje drugom bočicom (studiju je proveo Institute of Child Health, London. 2008.).
Kliničko ispitivanje pokazalo je da su kod beba u dobi od 2 tjedna hranjenih pomoću bočice Avent kolike manje učestale nego kod beba hranjenih na bočicu drugog vodećeg proizvođača, naročito tijekom noći.