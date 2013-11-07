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  • Pomaže vam da umirite svoju bebu, naročito noću*
  • Pomaže vam da umirite svoju bebu, naročito noću*
  • Pomaže vam da umirite svoju bebu, naročito noću*
  • Pomaže vam da umirite svoju bebu, naročito noću*
  • Pomaže vam da umirite svoju bebu, naročito noću*
  • Pomaže vam da umirite svoju bebu, naročito noću*
  • Pomaže vam da umirite svoju bebu, naročito noću*
  • Pomaže vam da umirite svoju bebu, naročito noću*
  • Pomaže vam da umirite svoju bebu, naročito noću*
  • Pomaže vam da umirite svoju bebu, naročito noću*

Obustavljeno

Philips AventPočetni komplet za novorođenče

SCD270/00

4.4
| (5) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod
Pomaže vam da umirite svoju bebu, naročito noću*
Početni komplet Philips Avent SCD270/00 sadrži 2 bočice za hranjenje od 125 ml/ 4 oz i 2 bočice za hranjenje od 260 ml/ 9 oz čiji materijal ne sadrži BPA
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Manje kolika**

Pomaže vam da umirite svoju bebu, naročito noću*

Ova bočica napravljena je od PES-a - materijala koji ne sadrži BPA

Ova bočica napravljena je od PES-a - materijala koji ne sadrži BPA

Jednostavno možete kombinirati dojenje i hranjenje iz bočice

Jednostavno možete kombinirati dojenje i hranjenje iz bočice

Široka duda oblika dojke potiče prirodno zahvaćanje poput zahvaćanja dojke i olakšava kombiniranje dojenja i hranjenja na bočicu

Klinički dokazano znatno umiruje bebu

Klinički dokazano znatno umiruje bebu

San i prehrana ključni su za zdravlje i sreću vaše bebe. Provedena je nasumična klinička studija kako bi se provjerilo utječe li dizajn bočice za hranjenje na "ponašanje novorođenčadi". Pokazalo se da bočica Classic tvrtke Philips Avent znatno umiruje bebu za približno 28 minuta dnevno u usporedbi s bočicom s kojom je uspoređivana (46 min naspram 74 min, p=0,05). To je naročito dolazilo do izražaja tijekom noći.**

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

4.4

od 5

5

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

07/11/2013

Polska

Polska

Butelki bardzo mi się przydały

jestem bardzo zadowolona, łatwo utrzymać je w czystości i wszystko do siebie pasuje

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCD270/00 Zestaw dla noworodków

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCD270/00 Zestaw dla noworodków

15/05/2012

Polska

Polska

polecam

Fajny zestaw zwłaszcza dla malicha który nie chce pić mleka matki, butelki są wykonane z trwałego materiału można je myc w zmywarkach, nawet jak przez nieuwagę spadną na podłogę nie pękają polecam je wszystkim mamą

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCD270/00 Zestaw dla noworodków

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCD270/00 Zestaw dla noworodków

20/05/2012

Polska

Polska

produkt spelnia moje oczekiwania

produkt spelnia moje oczekiwania, sprawdza sie bardzo dobrze, jedynym mankamentem jest to, iz nie zakladajac obreczy antykolkowej butelki strasznie przeciekaja. jest to dosc uciazliwe.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCD270/00 Zestaw dla noworodków

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCD270/00 Zestaw dla noworodków

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Upozorenja

  1. Klinička studija je pokazala kako su bebe stare dva tjedna bile mirnije nego bebe hranjenje drugom bočicom (studiju je proveo Institute of Child Health, London. 2008.).

  2. Kliničko ispitivanje pokazalo je da su kod beba u dobi od 2 tjedna hranjenih pomoću bočice Avent kolike manje učestale nego kod beba hranjenih na bočicu drugog vodećeg proizvođača, naročito tijekom noći.