Obustavljeno
Osjećaj čvršće kože koja izgleda mlađe
Osvježite kožu i zadržite njezin prirodni mladenački izgled uz sustav Dual Action Air Lift & Exfoliation aparata VisaCare. Masira kožu potičući cirkulaciju krvi uz istovremeno uklanjanje mrtvih stanica kože i omogućavanje prirodnog obnavljanja stanica.
Tretman obnove površinskog sloja kože
s nastavkom za osjetljivu/normalnu kožu
VisaCare tvrtke Philips sa sustavom za mikrodermoabraziju stimulira proces obnove površinskog sloja kože kako bi koža bila glađa i vidljivo sjajnija te pružala osjećaj čvrstoće.
93 % žena koje su sudjelovale u ispitivanju navelo je da im je koža trenutačno postala glađa. 84 % složilo se da im koža izgleda sjajnije, 84 % primijetilo je da im koža izgleda zdravije*.
Masira kožu potičući cirkulaciju krvi uz istovremeno uklanjanje mrtvih stanica kože i omogućavanje prirodnog obnavljanja stanica.
Nagrade
4.8
od 5
185
Recenzije
97%
osoba preporučuje ovaj proizvod
MílaK
03/03/2019
Česká republika
Doporučuji Visacare,opravdu zlepší hladkost a pevnost pokožky
Visacare opravdu funguje. Již po pár použitích je moje pleť hladší a pevnější. Jako teenagerka jsem měla akné a zůstaly mi jizvy a ztvrdlá místa hlavně na bradě a čele,která mě trápila, ale nic nepomáhalo. Doporučuji :-)
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za VisaCare SC6240/01 Mikrodermální abraze Povrchové ošetření pleti
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za VisaCare SC6240/01 Mikrodermální abraze Povrchové ošetření pleti
sasa21
27/02/2019
Česká republika
Je super
Ráda ho používám, určitě doporučuji. Pleť je omlazena.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za VisaCare Prestige SC6250/01 Řešení pro omlazení pokožky
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za VisaCare Prestige SC6250/01 Řešení pro omlazení pokožky
Face007
24/09/2018
Česká republika
Face 007
Visa care Jsem typ člověka, který nemá mnoho času pečovat o svou pleť. Přála jsem si používat produkt s nadčasovou kvalitou. Po použití krémů, které pokožku skvěle hydratovaly, byla moje pleť sice pěkná, ale měla jsem pocit, že není úplně vyhlazená. Vyzkoušela jsem řadu kvalitních výrobků a potom jsem narazila na jeden produkt, který mne hned po několika použitích zaujal. Zpočátku jsem si myslela, že je to jen první dojem, ale když si toho všimnul i můj partner, že mám lepší pleť, tak jsem byla překvapena, protože se k mé pleti běžně nevyjadřuje. Začala jsem se pozorněji sledovat a skutečně jsem brzy spatřila velké pokroky. Zanedlouho jsem měla hladší, jemnější i hebčí pleť. Cítila jsem se mladší a dodalo mi to sebevědomí. Mám pocit lepšího prokrvení pokožky a mohu Visa Care s čistým svědomím jen doporučit. Mám určitě zdravější a pevnější pokožku.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za VisaCare SC6240/01 Mikrodermální abraze Povrchové ošetření pleti
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za VisaCare SC6240/01 Mikrodermální abraze Povrchové ošetření pleti
Rezultati neovisnog testiranja 75 osoba tijekom 4-tjednog tretmana, UK 2014.