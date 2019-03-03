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Obustavljeno

VisaCareMikrodermoabrazija

SC6240/01

4.8

| (185) Recenzije | 97% osoba preporučuje ovaj proizvod

2 Nagrade

Osjećaj čvršće kože koja izgleda mlađe

Osvježite kožu i zadržite njezin prirodni mladenački izgled uz sustav Dual Action Air Lift & Exfoliation aparata VisaCare. Masira kožu potičući cirkulaciju krvi uz istovremeno uklanjanje mrtvih stanica kože i omogućavanje prirodnog obnavljanja stanica.

Pogledajte sve prednosti

uz sustav za mikrodermoabraziju VisaCare tvrtke Philips

Osjećaj čvršće kože koja izgleda mlađe

  • Tretman obnove površinskog sloja kože

  • s nastavkom za osjetljivu/normalnu kožu

Za kožu mladenačkog izgleda

VisaCare tvrtke Philips sa sustavom za mikrodermoabraziju stimulira proces obnove površinskog sloja kože kako bi koža bila glađa i vidljivo sjajnija te pružala osjećaj čvrstoće.

Koža je sjajnija, glađa i čvršća za 4-6 tjedana

Koža je sjajnija, glađa i čvršća za 4-6 tjedana

93 % žena koje su sudjelovale u ispitivanju navelo je da im je koža trenutačno postala glađa. 84 % složilo se da im koža izgleda sjajnije, 84 % primijetilo je da im koža izgleda zdravije*.

Sustav DualAction za vakuumsku masažu i piling

Sustav DualAction za vakuumsku masažu i piling

Masira kožu potičući cirkulaciju krvi uz istovremeno uklanjanje mrtvih stanica kože i omogućavanje prirodnog obnavljanja stanica.

Tehničke specifikacije

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Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete

Nagrade

  • Slika za AWARD-612383
  • Slika za AWARD-612371

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.8

od 5

185

Recenzije

97%

osoba preporučuje ovaj proizvod

03/03/2019

Česká republika

Česká republika

Doporučuji Visacare,opravdu zlepší hladkost a pevnost pokožky

Visacare opravdu funguje. Již po pár použitích je moje pleť hladší a pevnější. Jako teenagerka jsem měla akné a zůstaly mi jizvy a ztvrdlá místa hlavně na bradě a čele,která mě trápila, ale nic nepomáhalo. Doporučuji :-)

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za VisaCare SC6240/01 Mikrodermální abraze Povrchové ošetření pleti

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za VisaCare SC6240/01 Mikrodermální abraze Povrchové ošetření pleti

27/02/2019

Česká republika

Česká republika

Je super

Ráda ho používám, určitě doporučuji. Pleť je omlazena.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za VisaCare Prestige SC6250/01 Řešení pro omlazení pokožky

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za VisaCare Prestige SC6250/01 Řešení pro omlazení pokožky

24/09/2018

Česká republika

Česká republika

Face 007

Visa care Jsem typ člověka, který nemá mnoho času pečovat o svou pleť. Přála jsem si používat produkt s nadčasovou kvalitou. Po použití krémů, které pokožku skvěle hydratovaly, byla moje pleť sice pěkná, ale měla jsem pocit, že není úplně vyhlazená. Vyzkoušela jsem řadu kvalitních výrobků a potom jsem narazila na jeden produkt, který mne hned po několika použitích zaujal. Zpočátku jsem si myslela, že je to jen první dojem, ale když si toho všimnul i můj partner, že mám lepší pleť, tak jsem byla překvapena, protože se k mé pleti běžně nevyjadřuje. Začala jsem se pozorněji sledovat a skutečně jsem brzy spatřila velké pokroky. Zanedlouho jsem měla hladší, jemnější i hebčí pleť. Cítila jsem se mladší a dodalo mi to sebevědomí. Mám pocit lepšího prokrvení pokožky a mohu Visa Care s čistým svědomím jen doporučit. Mám určitě zdravější a pevnější pokožku.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za VisaCare SC6240/01 Mikrodermální abraze Povrchové ošetření pleti

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za VisaCare SC6240/01 Mikrodermální abraze Povrchové ošetření pleti

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Upozorenja

  1. Rezultati neovisnog testiranja 75 osoba tijekom 4-tjednog tretmana, UK 2014.