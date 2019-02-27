2 godine jamstva
Obustavljeno
Revitalizirajuća masaža
Napredna glava
Koristeći glavu za revitalizirajuću masažu s prilagođenim programom DualMotion, potaknut ćete cirkulaciju krvi te postići osvježenu kožu zdravoga sjaja. Iskusite ugodan, revitalizirajući osjećaj na koži.
Glava za revitalizirajuću masažu pruža dubinsku masažu kojom se dosežu dublji slojevi kože. Na taj način opuštaju se mali mišići lica te se postiže opuštajući i ugodan doživljaj.
Prilagođeni program DualMotion pruža revitalizirajući i opuštajući doživljaj. Razvijen je u suradnji sa stručnjacima japanske masaže i osmišljen za simulaciju poznatih tehnika masaže Petrissage i Tapotement. Može ono što ruke ne mogu. Zahvaljujući elegantnom i funkcionalnom dizajnu glave s pet malih kuglica, imat ćete osjećaj da vam kožu masira 750 prstiju u minuti. Program za revitalizirajuću masažu traje 3 minute, a u masaži lica možete uživati nekoliko puta tjedno.
5.0
od 5
13
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Luse
27/02/2019
Česká republika
Jemná čisticí hlavice
Hlavici je snadné "přicvaknout" na tělo kartáčku. Je jemná a vždy dobře proschne do dalšího použití (i při sušení štětinami nahoru). Jsem s hlavicí spokojená.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za VisaPure SC5991/10 Náhradní hlavice pro citlivou pleť
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za VisaPure SC5991/10 Náhradní hlavice pro citlivou pleť
ali1980
09/08/2020
România
de ce nu se mai gasesc?
acest produs nu mai poate fi gasit pe nicaieri exista alta perie compatibila????? readuceti aceste rezerve pe stoc.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za VisaPure SC5990/10 Perie de curăţare pentru piele normală
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za VisaPure SC5990/10 Perie de curăţare pentru piele normală
DeliaC
07/05/2019
România
Acest produs este indispensabil pentru orice femeie
Folosind aceasta perie pentru curatare ii faci o favoare tenului tau.De cand o folosesc tenul meu a devenit foarte fin, fara puncte nere si a capatat multa luminozitate,Recomand Philips VisaPure oricarei femei care isi doreste o fata curata si fina.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za VisaPure SC5990/10 Perie de curăţare pentru piele normală
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za VisaPure SC5990/10 Perie de curăţare pentru piele normală