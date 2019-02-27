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  • Za sjajnu i revitaliziranu kožu
  • Za sjajnu i revitaliziranu kožu

Obustavljeno

Dodatna glava za VisaPure Advanced

SC6060/00

5
| (13) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod
Za sjajnu i revitaliziranu kožu
Glava za revitalizirajuću masažu razvijena je u suradnji sa stručnjacima za japansku masažu. Prilagođeni program DualMotion potiče cirkulaciju krvi i opušta mišiće lica kako bi koža bila revitalizirana, osvježena i zdravoga sjaja.
Pogledajte sve prednosti

Potiče cirkulaciju i opušta mišiće

Za sjajnu i revitaliziranu kožu

  • Revitalizirajuća masaža

  • Napredna glava

Koži je dostupno više kisika i nutrijenata

Koristeći glavu za revitalizirajuću masažu s prilagođenim programom DualMotion, potaknut ćete cirkulaciju krvi te postići osvježenu kožu zdravoga sjaja. Iskusite ugodan, revitalizirajući osjećaj na koži.

Doseže dublje slojeve kože radi opuštanja mišića

Doseže dublje slojeve kože radi opuštanja mišića

Glava za revitalizirajuću masažu pruža dubinsku masažu kojom se dosežu dublji slojevi kože. Na taj način opuštaju se mali mišići lica te se postiže opuštajući i ugodan doživljaj.

Imat ćete osjećaj kao da vas masira 750 prstiju u minuti

Imat ćete osjećaj kao da vas masira 750 prstiju u minuti

Prilagođeni program DualMotion pruža revitalizirajući i opuštajući doživljaj. Razvijen je u suradnji sa stručnjacima japanske masaže i osmišljen za simulaciju poznatih tehnika masaže Petrissage i Tapotement. Može ono što ruke ne mogu. Zahvaljujući elegantnom i funkcionalnom dizajnu glave s pet malih kuglica, imat ćete osjećaj da vam kožu masira 750 prstiju u minuti. Program za revitalizirajuću masažu traje 3 minute, a u masaži lica možete uživati nekoliko puta tjedno.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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5.0

od 5

13

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

27/02/2019

Česká republika

Česká republika

Jemná čisticí hlavice

Hlavici je snadné "přicvaknout" na tělo kartáčku. Je jemná a vždy dobře proschne do dalšího použití (i při sušení štětinami nahoru). Jsem s hlavicí spokojená.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za VisaPure SC5991/10 Náhradní hlavice pro citlivou pleť

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za VisaPure SC5991/10 Náhradní hlavice pro citlivou pleť

09/08/2020

România

România

de ce nu se mai gasesc?

acest produs nu mai poate fi gasit pe nicaieri exista alta perie compatibila????? readuceti aceste rezerve pe stoc.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za VisaPure SC5990/10 Perie de curăţare pentru piele normală

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za VisaPure SC5990/10 Perie de curăţare pentru piele normală

07/05/2019

România

România

Acest produs este indispensabil pentru orice femeie

Folosind aceasta perie pentru curatare ii faci o favoare tenului tau.De cand o folosesc tenul meu a devenit foarte fin, fara puncte nere si a capatat multa luminozitate,Recomand Philips VisaPure oricarei femei care isi doreste o fata curata si fina.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za VisaPure SC5990/10 Perie de curăţare pentru piele normală

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za VisaPure SC5990/10 Perie de curăţare pentru piele normală

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