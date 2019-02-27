2 godine jamstva
Obustavljeno
Za problematičnu kožu
Za svakodnevnu uporabu
Mijenjajte svaka 3 mjeseca
Jednostavna zamjena
Učinkovito i nježno čišćenje problematične kože. Četka uklanja mrtve stanice kože i masnoću bolje od vaših ruku, a istovremeno je izuzetno nježna prema vašoj osjetljivoj koži. Vlakna su tanka i dugačka, a njihovi su vrhovi dvaput polirani te na taj način osiguravaju manje trenja u dodiru s kožom i nježniji učinak čišćenja. Naročito nježan način postizanja čiste kože zdravog izgleda. Razvijeno uz savjete dermatologa.
U razvojnoj fazi četke za problematičnu kožu bili su uključeni vodeći dermatolozi kako bi se osiguralo da četka bude higijenska i sigurna za uporabu na problematičnoj koži.
Čišćenje aparatom VisaPure omogućava uklanjanje veće količine ostataka od šminke te mrtvih stanica kože. Zahvaljujući efektu dubinskog čišćenja koža će bolje apsorbirati vaše omiljene proizvode za njegu kože kao što su kreme, serumi i esencije.
5.0
od 5
13
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Luse
27/02/2019
Česká republika
Jemná čisticí hlavice
Hlavici je snadné "přicvaknout" na tělo kartáčku. Je jemná a vždy dobře proschne do dalšího použití (i při sušení štětinami nahoru). Jsem s hlavicí spokojená.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za VisaPure SC5991/10 Náhradní hlavice pro citlivou pleť
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za VisaPure SC5991/10 Náhradní hlavice pro citlivou pleť
ali1980
09/08/2020
România
de ce nu se mai gasesc?
acest produs nu mai poate fi gasit pe nicaieri exista alta perie compatibila????? readuceti aceste rezerve pe stoc.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za VisaPure SC5990/10 Perie de curăţare pentru piele normală
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za VisaPure SC5990/10 Perie de curăţare pentru piele normală
DeliaC
07/05/2019
România
Acest produs este indispensabil pentru orice femeie
Folosind aceasta perie pentru curatare ii faci o favoare tenului tau.De cand o folosesc tenul meu a devenit foarte fin, fara puncte nere si a capatat multa luminozitate,Recomand Philips VisaPure oricarei femei care isi doreste o fata curata si fina.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za VisaPure SC5990/10 Perie de curăţare pentru piele normală
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za VisaPure SC5990/10 Perie de curăţare pentru piele normală