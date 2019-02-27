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  • Glava četke za problematičnu kožu
  • Glava četke za problematičnu kožu

Obustavljeno

VisaPureGlava četke za problematičnu kožu

SC5994/00

5
| (13) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod
Glava četke za problematičnu kožu
Glava četke za problematičnu kožu smanjuje masnoću i uklanja mrtve stanice kože koje mogu začepiti pore. Kombinacija dugačkih i kratkih vlakana pruža nježno čišćenje i zadovoljava potrebe osjetljive problematične kože.
Pogledajte sve prednosti

Glava četke za problematičnu kožu

  • Za problematičnu kožu

  • Za svakodnevnu uporabu

  • Mijenjajte svaka 3 mjeseca

  • Jednostavna zamjena

Četka za kožu sklonu aknama i prištićima

Učinkovito i nježno čišćenje problematične kože. Četka uklanja mrtve stanice kože i masnoću bolje od vaših ruku, a istovremeno je izuzetno nježna prema vašoj osjetljivoj koži. Vlakna su tanka i dugačka, a njihovi su vrhovi dvaput polirani te na taj način osiguravaju manje trenja u dodiru s kožom i nježniji učinak čišćenja. Naročito nježan način postizanja čiste kože zdravog izgleda. Razvijeno uz savjete dermatologa.

Razvijeno u suradnji s dermatolozima

U razvojnoj fazi četke za problematičnu kožu bili su uključeni vodeći dermatolozi kako bi se osiguralo da četka bude higijenska i sigurna za uporabu na problematičnoj koži.

Poboljšava apsorpciju omiljenih proizvoda za njegu kože

Poboljšava apsorpciju omiljenih proizvoda za njegu kože

Čišćenje aparatom VisaPure omogućava uklanjanje veće količine ostataka od šminke te mrtvih stanica kože. Zahvaljujući efektu dubinskog čišćenja koža će bolje apsorbirati vaše omiljene proizvode za njegu kože kao što su kreme, serumi i esencije.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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5.0

od 5

13

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

27/02/2019

Česká republika

Česká republika

Jemná čisticí hlavice

Hlavici je snadné "přicvaknout" na tělo kartáčku. Je jemná a vždy dobře proschne do dalšího použití (i při sušení štětinami nahoru). Jsem s hlavicí spokojená.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za VisaPure SC5991/10 Náhradní hlavice pro citlivou pleť

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za VisaPure SC5991/10 Náhradní hlavice pro citlivou pleť

09/08/2020

România

România

de ce nu se mai gasesc?

acest produs nu mai poate fi gasit pe nicaieri exista alta perie compatibila????? readuceti aceste rezerve pe stoc.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za VisaPure SC5990/10 Perie de curăţare pentru piele normală

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za VisaPure SC5990/10 Perie de curăţare pentru piele normală

07/05/2019

România

România

Acest produs este indispensabil pentru orice femeie

Folosind aceasta perie pentru curatare ii faci o favoare tenului tau.De cand o folosesc tenul meu a devenit foarte fin, fara puncte nere si a capatat multa luminozitate,Recomand Philips VisaPure oricarei femei care isi doreste o fata curata si fina.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za VisaPure SC5990/10 Perie de curăţare pentru piele normală

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za VisaPure SC5990/10 Perie de curăţare pentru piele normală

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