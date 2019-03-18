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  • Fotografija alternativnog proizvoda
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Obustavljeno

VisaPure EssentialAparat za čišćenje lica

SC5275/10

4.8

| (219) Recenzije | 97% osoba preporučuje ovaj proizvod

Čista, meka i sjajna koža

VisaPure Essential tvrtke Philips donosi novu tehnologiju čišćenja lica koja će vašu dnevnu rutinu njege prenijeti na novu razinu bez dodatnog truda. Nježan način čišćenja kože koja postaje meka i sjajna.

Pogledajte sve prednosti

10x bolje čišćenje *

Čista, meka i sjajna koža

  • Tehnologija DualMotion

  • Čišćenje

  • 2 glave četke za čišćenje, torbica

  • 2 postavke intenziteta

10x bolje čišćenje koje otkriva čistu i meku kožu

10x bolje čišćenje koje otkriva čistu i meku kožu

VisaPure Essential tvrtke Philips donosi novu tehnologiju koja će vašu dnevnu rutinu čišćenja prenijeti na novu razinu bez dodatnog truda. Nježan način čišćenja kože koji je čini mekom i sjajnom.

Jedinstvena kombinacija rotacije i vibracije

Jedinstvena kombinacija rotacije i vibracije

Četka se okreće i vibrira. Okomito kretanje s pulsiranjem nježno odvaja površinske nečistoće, uključujući prljavštinu, mrtve stanice kože i ostatke šminke. Kretanje uz okretanje uklanja nečistoće, ostavljajući kožu bolje dubinski očišćenom. Koordinirano kretanje vlakana četke pruža ugodan doživljaj temeljitog čišćenja.

Program (mjerač vremena) od 1 minute za cijelo lice.

Program (mjerač vremena) od 1 minute za cijelo lice.

Lice se može podijeliti u nekoliko područja. Napredni mjerač vremena za područje kože kratkom pauzom obavještava vas kada trebate prijeći na sljedeće područje kože. Uređaj će se automatski zaustaviti nakon programa za cijelo lice. Program čišćenja traje 1 minutu.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

4.8

od 5

219

Recenzije

97%

osoba preporučuje ovaj proizvod

18/03/2019

Česká republika

Česká republika

Tento produkt má opravdu vynikající vlastnosti.

Dokonale a hlavně lehce vyčistí pleť a máte pořád zářivou pokožku. Jsem opravdu moc spokojená a za mě určitě doporučuji.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za VisaPure Essential SC5278/13 Přístroj pro čištění pleti

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za VisaPure Essential SC5278/13 Přístroj pro čištění pleti

27/02/2019

Česká republika

Česká republika

Čistá pleť

Kartáček se stal příjemnou součástí ranní sprchové rutiny. Mám po něm menší póry na nose. U citlivé pleti doporučuji jemný kartáček, jinak pak má sklon k šupinkování.

Ova recenzija je napravljena za VisaPure Essential SC5275/16 Přístroj pro péči o obličej

Ova recenzija je napravljena za VisaPure Essential SC5275/16 Přístroj pro péči o obličej

10/08/2015

Česká republika

Česká republika

uzasne!

[Employee of philipsglobal] trpim na velmi mastici se a zaroven supinkatou plet a zanesene pory a tento pristroj mi plet krasne procisti a rozjasni. Nemusim uz ted na kosmetiku kazdy mesic ale jen obcas, kdyz mam chut.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za VisaPure Essential SC5278/13 Přístroj pro čištění pleti

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za VisaPure Essential SC5278/13 Přístroj pro čištění pleti

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Upozorenja

  1. 10x učinkovitije od ručnog čišćenja, ali jednako nježno. U usporedbi s ručnim uklanjanjem šminke.