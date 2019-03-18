Obustavljeno
Čista, meka i sjajna koža
VisaPure Essential tvrtke Philips donosi novu tehnologiju čišćenja lica koja će vašu dnevnu rutinu njege prenijeti na novu razinu bez dodatnog truda. Nježan način čišćenja kože koja postaje meka i sjajna.
Tehnologija DualMotion
Čišćenje
2 glave četke za čišćenje, torbica
2 postavke intenziteta
VisaPure Essential tvrtke Philips donosi novu tehnologiju koja će vašu dnevnu rutinu čišćenja prenijeti na novu razinu bez dodatnog truda. Nježan način čišćenja kože koji je čini mekom i sjajnom.
Četka se okreće i vibrira. Okomito kretanje s pulsiranjem nježno odvaja površinske nečistoće, uključujući prljavštinu, mrtve stanice kože i ostatke šminke. Kretanje uz okretanje uklanja nečistoće, ostavljajući kožu bolje dubinski očišćenom. Koordinirano kretanje vlakana četke pruža ugodan doživljaj temeljitog čišćenja.
Lice se može podijeliti u nekoliko područja. Napredni mjerač vremena za područje kože kratkom pauzom obavještava vas kada trebate prijeći na sljedeće područje kože. Uređaj će se automatski zaustaviti nakon programa za cijelo lice. Program čišćenja traje 1 minutu.
4.8
od 5
219
Recenzije
97%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Lena1
18/03/2019
Česká republika
Tento produkt má opravdu vynikající vlastnosti.
Dokonale a hlavně lehce vyčistí pleť a máte pořád zářivou pokožku. Jsem opravdu moc spokojená a za mě určitě doporučuji.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za VisaPure Essential SC5278/13 Přístroj pro čištění pleti
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za VisaPure Essential SC5278/13 Přístroj pro čištění pleti
LucieK13
27/02/2019
Česká republika
Čistá pleť
Kartáček se stal příjemnou součástí ranní sprchové rutiny. Mám po něm menší póry na nose. U citlivé pleti doporučuji jemný kartáček, jinak pak má sklon k šupinkování.
Ova recenzija je napravljena za VisaPure Essential SC5275/16 Přístroj pro péči o obličej
Ova recenzija je napravljena za VisaPure Essential SC5275/16 Přístroj pro péči o obličej
Pet1213
10/08/2015
Česká republika
uzasne!
[Employee of philipsglobal] trpim na velmi mastici se a zaroven supinkatou plet a zanesene pory a tento pristroj mi plet krasne procisti a rozjasni. Nemusim uz ted na kosmetiku kazdy mesic ale jen obcas, kdyz mam chut.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za VisaPure Essential SC5278/13 Přístroj pro čištění pleti
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za VisaPure Essential SC5278/13 Přístroj pro čištění pleti
10x učinkovitije od ručnog čišćenja, ali jednako nježno. U usporedbi s ručnim uklanjanjem šminke.