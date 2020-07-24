Obustavljeno
Idealan način za sprječavanje ponovnog izrastanja dlačica
Philips Lumea IPL najučinkovitije je bežično IPL rješenje koje čini čuda u sprječavanju ponovnog rasta dlačica na tijelu. Nježni svjetlosni impulsi koji se redovito primjenjuju održavaju kožu svilenkasto glatkom svaki dan.
Za uporabu samo na tijelu
15 minuta za tretman potkoljenica
Vijek trajanja <gt/>100.000 impulsa
Bežični dizajn
Philips Lumea primjenjuje nježne svjetlosne impulse na korijen dlačice. To uzrokuje prirodno otpadanje dlačice i sprječava njezin rast. Uz redovite tretmane uživat ćete u glatkoj koži svaki dan.
Naše kliničke studije dokazale su znatno smanjenje dlačica nakon samo četiri tretmana svaka dva tjedna, a rezultat je glatka koža bez dlačica. Za održavanje tih rezultata jednostavno ponovite tretman po potrebi. Vrijeme između tretmana može se razlikovati ovisno o individualnom ponovnom rastu dlačica.
Philips Lumea upotrebljava inovativnu tehnologiju zasnovanu na svjetlu koja se zove IPL (Intense Pulsed Light - pulsirajuće svjetlo visokog intenziteta), a temelji se na tehnologiji koja se upotrebljava u profesionalnim kozmetičkim salonima. Tvrtka Philips ovu je tehnologiju prilagodila za sigurnu i učinkovitu uporabu u udobnosti vašeg doma. Tvrtka Philips usko je surađivala s vodećim dermatolozima na razvoju našeg revolucionarnog sustava za uklanjanje dlačica. Više od 2000 žena sudjelovalo je u opsežnom istraživanju potrošačkih navika koje smo provodili više od 10 godina.
Nagrade
4.7
od 5
38
Recenzije
97%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Kozmeticarka23
24/07/2020
Hrvatska
Ugodno iznenađenje
Nakon 5 godina depiliranja isporobala sam lumeu, iskreno prezadovoljna sam jer su dlacice puno rjeđe vec nakon prvog puta te više nemam problema sa uraslim dlacicama. Iskrene preporuke!
Prednosti
Nestanak dlačica
Mane
Uraslih dlacica
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Lumea SC2004/11 IPL sustav za uklanjanje dlačica
Datum upotrebe 2019-06-24
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Lumea SC2004/11 IPL sustav za uklanjanje dlačica
Datum upotrebe 2019-06-24
SummerSea
21/12/2019
Hrvatska
Dugo voljena Lumea
Imala sam problema s uraslim dlakama, spasila me i proljepsala kozu.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Lumea SC2004/11 IPL sustav za uklanjanje dlačica
Datum upotrebe 2017-12-21
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Lumea SC2004/11 IPL sustav za uklanjanje dlačica
Datum upotrebe 2017-12-21
Arabela42
20/03/2016
Hrvatska
Savršeno za svaku ženu
Prije otprilike 2 tjedna prvi put sam koristila Lumeu SC2004. Nakon pročitanih uputstava, nekako sam bila skeptična, sve mi se činilo nekako komplicirano, ali... bila sam potpuno u krivu, nešto jednostavnije i učinkovitije nikada nisam probala. Depiliram se otprilike 25 godina i mogu reći da sam konačno našla ono o čemu sam oduvijek sanjala. Nakon samo jednog korištenja, eto nakon dva tjedna, dlačice su se prorijedile za oko 50%, a koža je izuzetno glatka. Bez ikakvih komplikacija, uraslih dlačica, stvarno za svaku preporuku.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Lumea SC2004/11 IPL sustav za uklanjanje dlačica
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Lumea SC2004/11 IPL sustav za uklanjanje dlačica