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  • Superiorna glatkoća*, personaliziran osjećaj brijanja
  • Superiorna glatkoća*, personaliziran osjećaj brijanja
  • Superiorna glatkoća*, personaliziran osjećaj brijanja
  • Superiorna glatkoća*, personaliziran osjećaj brijanja
  • Superiorna glatkoća*, personaliziran osjećaj brijanja
  • Superiorna glatkoća*, personaliziran osjećaj brijanja
  • Superiorna glatkoća*, personaliziran osjećaj brijanja
  • Superiorna glatkoća*, personaliziran osjećaj brijanja
  • Superiorna glatkoća*, personaliziran osjećaj brijanja
  • Superiorna glatkoća*, personaliziran osjećaj brijanja
  • Superiorna glatkoća*, personaliziran osjećaj brijanja
  • Superiorna glatkoća*, personaliziran osjećaj brijanja
  • Superiorna glatkoća*, personaliziran osjećaj brijanja
  • Superiorna glatkoća*, personaliziran osjećaj brijanja
  • Superiorna glatkoća*, personaliziran osjećaj brijanja
  • Superiorna glatkoća*, personaliziran osjećaj brijanja
  • Superiorna glatkoća*, personaliziran osjećaj brijanja
  • Superiorna glatkoća*, personaliziran osjećaj brijanja

Obustavljeno

Shaver series 9000Električni aparat za mokro i suho brijanje

S9986/59

4.8
| (702) Recenzije | 95% osoba preporučuje ovaj proizvod
Superiorna glatkoća*, personaliziran osjećaj brijanja
Najinteligentniji aparat za brijanje s umjetnom inteligencijom pruža nevjerojatnu ugodu na koži. Donosi povratne informacije po pitanju raspodjele pritiska čime štiti kožu, istovremeno osiguravajući glatko brijanje, čak i u slučaju 5-dnevnih brada. Detektira, usmjerava i prilagođava se vašem jedinstvenom licu.
Pogledajte sve prednosti
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Brend broj 1 u svijetu za električno brijanje

S tehnologijom SkinIQ

Superiorna glatkoća*, personaliziran osjećaj brijanja

  • Senzor Pressure Guard

  • Oštrice Dual SteelPrecision

  • Dermatološki testirano

  • Pomične glave 360-D

  • Jamstvo do 5 godina*****

Reže dlačice u svim smjerovima zahvaljujući rotirajućim oštricama od 360°

Reže dlačice u svim smjerovima zahvaljujući rotirajućim oštricama od 360°

Philips rotirajući aparati za brijanje posebno su dizajnirani da prate prirodan rast dlačica, zahvaćajući sve dlačice koje rastu u bilo kojem smjeru zahvaljujući rotirajućim oštricama od 360°. Oštrice Dual SteelPrecision režu do 150 000 puta u minuti tik uz kožu**

30 % glađe*** klizenje uz premaz Protective SkinGlide

30 % glađe*** klizenje uz premaz Protective SkinGlide

Zaštitni premaz nalazi se između glava aparata za brijanje i vaše kože. Sastoji se od do 250 000 mikrotehnoloških kuglica po kvadratnom centimetru te poboljšava klizenje kožom do 30 %*** kako bi se smanjila iritacija.

Uvijek optimalni pritisak uz senzor Pressure Guard

Uvijek optimalni pritisak uz senzor Pressure Guard

Uporaba odgovarajućeg pritiska ključna je za glatko brijanje i zaštitu kože. Napredni senzori u aparatu za brijanje očitavaju pritisak koji primjenjujete, a inovativni svjetlosni signal daje vam do znanja kad pritišćete previše snažno ili blago. Za prilagođeno brijanje koje odgovara upravo vama.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

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4.8

od 5

702

Recenzije

95%

osoba preporučuje ovaj proizvod

03/10/2024

Hrvatska

Hrvatska

Zaposlenik Philipsa

Recenzija

[Employee of philipsglobal] Svi koji imaju oštru bradu poput mene preporučam navedeni aparat bez ikakvoga problema skida bradu bez porezotina. Svaki euro vrijedi

Prednosti

Savršen bez porezotina brijanje

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Shaver series 9000 S9974/35 Električni aparat za mokro i suho brijanje sa SkinIQ

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Shaver series 9000 S9974/35 Električni aparat za mokro i suho brijanje sa SkinIQ

02/10/2024

Hrvatska

Hrvatska

Proizvod je odličan!

Koristim Philips električni aparat za brijanje S9976/55 već neko vrijeme i mogu reći da je ovo jedan od najboljih aparata koje sam isprobao. Brijanje je izuzetno glatko i udobno, a prilagodljiva glava savršeno prati linije lica. Također, baterija traje dugo, što je veliki plus za mene. Toplo preporučujem svima koji traže kvalitetan i pouzdan brijaći aparat. Hvala Philipsu na vrhunskoj tehnologiji!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Shaver series 9000 S9976/55 Električni aparat za mokro i suho brijanje sa SkinIQ

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Shaver series 9000 S9976/55 Električni aparat za mokro i suho brijanje sa SkinIQ

01/10/2024

Hrvatska

Hrvatska

Odlican aparat za brijanje

Već sam se nekoliko puta brijao s njim i radi savršeno. Vrlo je jednostavan za korištenje, lagan i što je najvažnije odlično brije. Radi i u mokrim i suhim uvjetima te se lako čisti i pere vodom. Bluetooth povezivanje s mobitelom funkcionira odlično, a aplikacija je jednostavna za korištenje te pruža informacije o statusu baterije, povratne informacije o brijanju i prati status oštrica. Oštrice su dizajnirane tako da se lako prilagođavaju obliku lica, što omogućuje efikasno brijanje čak i na teško dostupnim mjestima poput područja ispod nosa. Baterija dugo traje, u svakom slucaju vrhunski proizvod i velike preporuke!

Prednosti

Sve

Mane

NISTA

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Shaver series 9000 S9976/55 Električni aparat za mokro i suho brijanje sa SkinIQ

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Shaver series 9000 S9976/55 Električni aparat za mokro i suho brijanje sa SkinIQ

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Upozorenja

  1. u usporedbi s prethodnim modelom serije S9000 tvrtke Philips

  2. Utemeljeno na seriji S7000 tvrtke Philips i korisnicima aplikacije GroomTribe iz 2019

  3. * U usporedbi s materijalom bez premaza

  4. * * uspoređujući ostatke od brijanja u spremniku nakon upotrebe tekućine za čišćenje i vode

  5. * * * 2 godine jamstva + 3 godine produženog jamstva nakon registracije na Philips.com u roku od 90 dana od kupnje.