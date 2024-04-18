2 godine jamstva
Obustavljeno
Brend broj 1 u svijetu za električno brijanje
Brijanje tik uz kožu
Oštrice Dual SteelPrecision
Senzor Pressure Guard
Pomične glave 360-D
Jamstvo do 5 godina******
Naša jedinstvena patentirana rotirajuća tehnologija podizanja i podrezivanja nježno podiže dlačice iz njihova korijena, a zatim ih precizno reže tik uz kožu (do 0,00 mm u odnosu na kožu) a da oštrice uopće ne dodiruju kožu.
Philips rotirajući aparati za brijanje posebno su dizajnirani da prate prirodan rast dlačica, zahvaćajući sve dlačice koje rastu u bilo kojem smjeru zahvaljujući rotirajućim oštricama od 360°. Oštrice Dual SteelPrecision režu do 150 000 puta u minuti tik uz kožu**.
Uporaba odgovarajućeg pritiska ključna je za glatko brijanje i zaštitu kože. Napredni senzori u aparatu za brijanje očitavaju pritisak koji primjenjujete, a inovativni svjetlosni signal daje vam do znanja kad pritišćete previše snažno ili blago. Za prilagođeno brijanje koje odgovara upravo vama.
4.8
od 5
83
Recenzije
94%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Boledux
18/04/2024
Hrvatska
Super je
Super stvar koja brije, baterija je odlicna i sve je top
Prednosti
Super je
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Shaver series 9000 S9985/50 Električni aparat za mokro i suho brijanje sa SkinIQ
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Shaver series 9000 S9985/50 Električni aparat za mokro i suho brijanje sa SkinIQ
Anny123
10/12/2021
Hrvatska
Dio promocije
Odličan proizvod!
Proizvod ima odlične značajke, svima preporučujem.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Shaver series 9000 S9985/50 Električni aparat za mokro i suho brijanje sa SkinIQ
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Shaver series 9000 S9985/50 Električni aparat za mokro i suho brijanje sa SkinIQ
Tomazin
10/04/2022
Slovenija
Provjereni kupac
Zares gladko britje!
Odličen brivnik za sprejemljivo ceno. Omogoča gladko britje.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Shaver series 9000 S9985/50 Električni brivnik za mokro in suho britje s SkinIQ
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Shaver series 9000 S9985/50 Električni brivnik za mokro in suho britje s SkinIQ
u odnosu na prethodnu Philips seriju 9000
Utemeljeno na seriji S7000 tvrtke Philips i korisnicima aplikacije GroomTribe iz 2019
* U usporedbi s materijalom bez premaza
* * Na temelju Philips Series S7000 i korisnika aplikacije za brijanje Philips Shaving 2019.
* * * Uspoređujući ostatke od brijanja u spremniku nakon upotrebe tekućine za čišćenje u odnosu na vodu
* * * * 2 godine jamstva + 3 godine produženog jamstva nakon registracije na Philips.com u roku od 90 dana od kupnje.