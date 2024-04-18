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  • Superiorna glatkoća*, personalizirana ugoda na koži
  • Superiorna glatkoća*, personalizirana ugoda na koži
  • Superiorna glatkoća*, personalizirana ugoda na koži
  • Superiorna glatkoća*, personalizirana ugoda na koži
  • Superiorna glatkoća*, personalizirana ugoda na koži
  • Superiorna glatkoća*, personalizirana ugoda na koži
  • Superiorna glatkoća*, personalizirana ugoda na koži
  • Superiorna glatkoća*, personalizirana ugoda na koži
  • Superiorna glatkoća*, personalizirana ugoda na koži
  • Superiorna glatkoća*, personalizirana ugoda na koži
  • Superiorna glatkoća*, personalizirana ugoda na koži
  • Superiorna glatkoća*, personalizirana ugoda na koži
  • Superiorna glatkoća*, personalizirana ugoda na koži
  • Superiorna glatkoća*, personalizirana ugoda na koži
  • Superiorna glatkoća*, personalizirana ugoda na koži
  • Superiorna glatkoća*, personalizirana ugoda na koži
  • Superiorna glatkoća*, personalizirana ugoda na koži
  • Superiorna glatkoća*, personalizirana ugoda na koži

Obustavljeno

Shaver series 9000Električni aparat za mokro i suho brijanje sa SkinIQ

S9985/50

4.8
| (83) Recenzije | 94% osoba preporučuje ovaj proizvod
Superiorna glatkoća*, personalizirana ugoda na koži
Upoznajte najpametniji aparat za brijanje na svijetu s umjetnom inteligencijom, Philips Shaver Series 9000. Podrezuje dlačice tik uz kožu s pomoću sustava za brijanje Lift & Cut, dok tehnologija SkinIQ pruža povratne informacije o pritisku u stvarnom vremenu radi zaštite kože.
Pogledajte sve prednosti
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Brend broj 1 u svijetu za električno brijanje

Za superiornu glatkoću, čak i na 5-dnevnoj bradi

Superiorna glatkoća*, personalizirana ugoda na koži

  • Brijanje tik uz kožu

  • Oštrice Dual SteelPrecision

  • Senzor Pressure Guard

  • Pomične glave 360-D

  • Jamstvo do 5 godina******

Brijanje tik uz kožu uz sustav za brijanje s podizanjem i podrezivanjem

Brijanje tik uz kožu uz sustav za brijanje s podizanjem i podrezivanjem

Naša jedinstvena patentirana rotirajuća tehnologija podizanja i podrezivanja nježno podiže dlačice iz njihova korijena, a zatim ih precizno reže tik uz kožu (do 0,00 mm u odnosu na kožu) a da oštrice uopće ne dodiruju kožu.

Reže dlačice u svim smjerovima zahvaljujući rotirajućim oštricama od 360°

Reže dlačice u svim smjerovima zahvaljujući rotirajućim oštricama od 360°

Philips rotirajući aparati za brijanje posebno su dizajnirani da prate prirodan rast dlačica, zahvaćajući sve dlačice koje rastu u bilo kojem smjeru zahvaljujući rotirajućim oštricama od 360°. Oštrice Dual SteelPrecision režu do 150 000 puta u minuti tik uz kožu**.

Uvijek optimalni pritisak uz senzor Pressure Guard

Uvijek optimalni pritisak uz senzor Pressure Guard

Uporaba odgovarajućeg pritiska ključna je za glatko brijanje i zaštitu kože. Napredni senzori u aparatu za brijanje očitavaju pritisak koji primjenjujete, a inovativni svjetlosni signal daje vam do znanja kad pritišćete previše snažno ili blago. Za prilagođeno brijanje koje odgovara upravo vama.

Tehničke specifikacije

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Dijelovi i dodatni pribor

Recenzije

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4.8

od 5

83

Recenzije

94%

osoba preporučuje ovaj proizvod

18/04/2024

Hrvatska

Hrvatska

Super je

Super stvar koja brije, baterija je odlicna i sve je top

Prednosti

Super je

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Shaver series 9000 S9985/50 Električni aparat za mokro i suho brijanje sa SkinIQ

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Shaver series 9000 S9985/50 Električni aparat za mokro i suho brijanje sa SkinIQ

10/12/2021

Hrvatska

Hrvatska

Odličan proizvod!

Proizvod ima odlične značajke, svima preporučujem.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Shaver series 9000 S9985/50 Električni aparat za mokro i suho brijanje sa SkinIQ

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Shaver series 9000 S9985/50 Električni aparat za mokro i suho brijanje sa SkinIQ

10/04/2022

Slovenija

Slovenija

Provjereni kupac

Zares gladko britje!

Odličen brivnik za sprejemljivo ceno. Omogoča gladko britje.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Shaver series 9000 S9985/50 Električni brivnik za mokro in suho britje s SkinIQ

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Shaver series 9000 S9985/50 Električni brivnik za mokro in suho britje s SkinIQ

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Upozorenja

  1. u odnosu na prethodnu Philips seriju 9000

  2. Utemeljeno na seriji S7000 tvrtke Philips i korisnicima aplikacije GroomTribe iz 2019

  3. * U usporedbi s materijalom bez premaza

  4. * * Na temelju Philips Series S7000 i korisnika aplikacije za brijanje Philips Shaving 2019.

  5. * * * Uspoređujući ostatke od brijanja u spremniku nakon upotrebe tekućine za čišćenje u odnosu na vodu

  6. * * * * 2 godine jamstva + 3 godine produženog jamstva nakon registracije na Philips.com u roku od 90 dana od kupnje.