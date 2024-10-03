2 godine jamstva
Obustavljeno
Brend broj 1 u svijetu za električno brijanje
Brijanje tik uz kožu
Oštrice Dual SteelPrecision
Senzor Pressure Guard
Pomične glave 360-D
Jamstvo do 5 godina******
Naša jedinstvena patentirana rotirajuća tehnologija podizanja i podrezivanja nježno podiže dlačice iz njihova korijena, a zatim ih precizno reže tik uz kožu (do 0,00 mm u odnosu na kožu) a da oštrice uopće ne dodiruju kožu.
Philips rotirajući aparati za brijanje posebno su dizajnirani da prate prirodan rast dlačica, zahvaćajući sve dlačice koje rastu u bilo kojem smjeru zahvaljujući rotirajućim oštricama od 360°. Oštrice Dual SteelPrecision režu do 150 000 puta u minuti tik uz kožu**.
Uporaba odgovarajućeg pritiska ključna je za glatko brijanje i zaštitu kože. Napredni senzori u aparatu za brijanje očitavaju pritisak koji primjenjujete, a inovativni svjetlosni signal daje vam do znanja kad pritišćete previše snažno ili blago. Za prilagođeno brijanje koje odgovara upravo vama.
4.8
od 5
702
Recenzije
95%
osoba preporučuje ovaj proizvod
IvanRi94
03/10/2024
Hrvatska
Dio promocije
Zaposlenik Philipsa
Recenzija
[Employee of philipsglobal] Svi koji imaju oštru bradu poput mene preporučam navedeni aparat bez ikakvoga problema skida bradu bez porezotina. Svaki euro vrijedi
Prednosti
Savršen bez porezotina brijanje
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Shaver series 9000 S9974/35 Električni aparat za mokro i suho brijanje sa SkinIQ
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Shaver series 9000 S9974/35 Električni aparat za mokro i suho brijanje sa SkinIQ
Peki29
02/10/2024
Hrvatska
Dio promocije
Proizvod je odličan!
Koristim Philips električni aparat za brijanje S9976/55 već neko vrijeme i mogu reći da je ovo jedan od najboljih aparata koje sam isprobao. Brijanje je izuzetno glatko i udobno, a prilagodljiva glava savršeno prati linije lica. Također, baterija traje dugo, što je veliki plus za mene. Toplo preporučujem svima koji traže kvalitetan i pouzdan brijaći aparat. Hvala Philipsu na vrhunskoj tehnologiji!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Shaver series 9000 S9976/55 Električni aparat za mokro i suho brijanje sa SkinIQ
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Shaver series 9000 S9976/55 Električni aparat za mokro i suho brijanje sa SkinIQ
Kikica1950
01/10/2024
Hrvatska
Dio promocije
Odlican aparat za brijanje
Već sam se nekoliko puta brijao s njim i radi savršeno. Vrlo je jednostavan za korištenje, lagan i što je najvažnije odlično brije. Radi i u mokrim i suhim uvjetima te se lako čisti i pere vodom. Bluetooth povezivanje s mobitelom funkcionira odlično, a aplikacija je jednostavna za korištenje te pruža informacije o statusu baterije, povratne informacije o brijanju i prati status oštrica. Oštrice su dizajnirane tako da se lako prilagođavaju obliku lica, što omogućuje efikasno brijanje čak i na teško dostupnim mjestima poput područja ispod nosa. Baterija dugo traje, u svakom slucaju vrhunski proizvod i velike preporuke!
Prednosti
Sve
Mane
NISTA
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Shaver series 9000 S9976/55 Električni aparat za mokro i suho brijanje sa SkinIQ
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Shaver series 9000 S9976/55 Električni aparat za mokro i suho brijanje sa SkinIQ
u odnosu na prethodnu Philips seriju 9000
Utemeljeno na seriji S7000 tvrtke Philips i korisnicima aplikacije GroomTribe iz 2019
* U usporedbi s materijalom bez premaza
* * Na temelju Philips Series S7000 i korisnika aplikacije za brijanje Philips Shaving 2019.
* * * Uspoređujući ostatke od brijanja u spremniku nakon upotrebe tekućine za čišćenje u odnosu na vodu
* * * * 2 godine jamstva + 3 godine produženog jamstva nakon registracije na Philips.com u roku od 90 dana od kupnje.