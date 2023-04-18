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  • Glatko brijanje, napredna zaštita kože
  • Glatko brijanje, napredna zaštita kože
  • Glatko brijanje, napredna zaštita kože
  • Glatko brijanje, napredna zaštita kože
  • Glatko brijanje, napredna zaštita kože
  • Glatko brijanje, napredna zaštita kože
  • Glatko brijanje, napredna zaštita kože
  • Glatko brijanje, napredna zaštita kože
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  • Glatko brijanje, napredna zaštita kože
  • Glatko brijanje, napredna zaštita kože
  • Glatko brijanje, napredna zaštita kože
  • Glatko brijanje, napredna zaštita kože
  • Glatko brijanje, napredna zaštita kože
  • Glatko brijanje, napredna zaštita kože
  • Glatko brijanje, napredna zaštita kože

Obustavljeno

Shaver series 7000Električni aparat za mokro i suho brijanje

S7783/59

4.7
| (781) Recenzije | 95% osoba preporučuje ovaj proizvod
Glatko brijanje, napredna zaštita kože
Serija 7000 tvrtke Philips glatko klizi preko vaše kože, režući svaku dlačicu još bliže licu – čak i na trodnevnim bradama. Opremljen naprednom tehnologijom SkinIQ, brijač detektira, prilagođava se i navodi na pravilnu uporabu za još bolju zaštitu kože.
Pogledajte sve prednosti
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Brend broj 1 u svijetu za električno brijanje

S tehnologijom SkinIQ

Glatko brijanje, napredna zaštita kože

  • Zaštitni premaz SkinGlide

  • Oštrice SteelPrecision

  • Senzor kontrole pokreta

  • Pomične glave 360-D

Aparat za brijanje koji smanjuje trenje kako bi se iritacija svela na najmanju moguću mjeru

Aparat za brijanje koji smanjuje trenje kako bi se iritacija svela na najmanju moguću mjeru

Zaštitni premaz nalazi se između glava brijača i vaše kože. S do 2000 mikrotehnoloških zrnaca po četvornom milimetru trenje na koži smanjuje za 25 %* stoga su iritacije smanjene na minimum.

Bolje performanse svakim potezom

Bolje performanse svakim potezom

45 oštrica SteelPrecision koje se same oštre na ovom aparatu za brijanje tvrtke Philips snažne su, a ipak nježne i pružaju 90 000 podrezivanja u minuti, hvatajući više dlačica po potezu** kako bi se postiglo glatko i udobno dotjerivanje.

Navodi vas na poboljšanu tehniku brijanja

Navodi vas na poboljšanu tehniku brijanja

Tehnologija praćenja pokreta električnog aparata za brijanje prati kako se brijete i navodi vas na učinkovitiju tehniku. Nakon samo tri brijanja većina muškaraca postigla je bolju tehniku brijanja s manje poteza***.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

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4.7

od 5

781

Recenzije

95%

osoba preporučuje ovaj proizvod

18/04/2023

Hrvatska

Hrvatska

Odlično

Shaver je super, obrije dlake sve do korjena i ne ostaje crvenilo nakon upotrebe.

Prednosti

Sve pozitivno

Mane

Ništa

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Shaver series 7000 S7882/55 Električni aparat za mokro i suho brijanje

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Shaver series 7000 S7882/55 Električni aparat za mokro i suho brijanje

18/04/2023

Hrvatska

Hrvatska

Proizvod je super i jako sam zadovoljan

Ovaj proizvod bih preporucio svima koji se zele kvalitetno obrijat i nakon toga ne zele imat preosjetljivu kozu

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Shaver series 7000 S7882/55 Električni aparat za mokro i suho brijanje

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Shaver series 7000 S7882/55 Električni aparat za mokro i suho brijanje

17/04/2023

Hrvatska

Hrvatska

Kvalitetan proizvod

Svima bi preporučio. Visoka kvaliteta. Dostupan u puno trgovina.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Shaver series 7000 S7882/55 Električni aparat za mokro i suho brijanje

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Shaver series 7000 S7882/55 Električni aparat za mokro i suho brijanje

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Upozorenja

  1. u usporedbi s nepremazanim materijalom

  2. U ispitivanju uspoređen sa serijom 3000 tvrtke Philips.

  3. * Utemeljeno na seriji S7000 tvrtke Philips i korisnicima aplikacije GroomTribe u 2019.

  4. * * uspoređujući ostatke od brijanja u spremniku nakon upotrebe tekućine za čišćenje i vode