2 godine jamstva
Obustavljeno
Brend broj 1 u svijetu za električno brijanje
Zaštitni premaz SkinGlide
Oštrice SteelPrecision
Senzor kontrole pokreta
Pomične glave 360-D
Zaštitni premaz nalazi se između glava brijača i vaše kože. S do 2000 mikrotehnoloških zrnaca po četvornom milimetru trenje na koži smanjuje za 25 %* stoga su iritacije smanjene na minimum.
45 oštrica SteelPrecision koje se same oštre na ovom aparatu za brijanje tvrtke Philips snažne su, a ipak nježne i pružaju 90 000 podrezivanja u minuti, hvatajući više dlačica po potezu** kako bi se postiglo glatko i udobno dotjerivanje.
Tehnologija praćenja pokreta električnog aparata za brijanje prati kako se brijete i navodi vas na učinkovitiju tehniku. Nakon samo tri brijanja većina muškaraca postigla je bolju tehniku brijanja s manje poteza***.
4.7
od 5
781
Recenzije
95%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Lav364
18/04/2023
Hrvatska
Dio promocije
Odlično
Shaver je super, obrije dlake sve do korjena i ne ostaje crvenilo nakon upotrebe.
Prednosti
Sve pozitivno
Mane
Ništa
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Shaver series 7000 S7882/55 Električni aparat za mokro i suho brijanje
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Shaver series 7000 S7882/55 Električni aparat za mokro i suho brijanje
Malba87
18/04/2023
Hrvatska
Dio promocije
Proizvod je super i jako sam zadovoljan
Ovaj proizvod bih preporucio svima koji se zele kvalitetno obrijat i nakon toga ne zele imat preosjetljivu kozu
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Shaver series 7000 S7882/55 Električni aparat za mokro i suho brijanje
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Shaver series 7000 S7882/55 Električni aparat za mokro i suho brijanje
Žica24
17/04/2023
Hrvatska
Dio promocije
Kvalitetan proizvod
Svima bi preporučio. Visoka kvaliteta. Dostupan u puno trgovina.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Shaver series 7000 S7882/55 Električni aparat za mokro i suho brijanje
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Shaver series 7000 S7882/55 Električni aparat za mokro i suho brijanje
u usporedbi s nepremazanim materijalom
U ispitivanju uspoređen sa serijom 3000 tvrtke Philips.
* Utemeljeno na seriji S7000 tvrtke Philips i korisnicima aplikacije GroomTribe u 2019.
* * uspoređujući ostatke od brijanja u spremniku nakon upotrebe tekućine za čišćenje i vode