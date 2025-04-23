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Shaver series 5000 Električni aparat za mokro i suho brijanje

Obustavljeno

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Shaver series 5000Električni aparat za mokro i suho brijanje

S5587/30

Shaver series 5000 Električni aparat za mokro i suho brijanje

Obustavljeno

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Kratke upute za korisnike

  • PDF dat., 4.6 MB
  • 23 April 2025

Priručnik s važnim informacijama

  • PDF dat., 1.2 MB
  • 15 April 2022

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