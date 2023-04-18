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  • Moćno brijanje, nježno na koži
  • Moćno brijanje, nježno na koži
  • Moćno brijanje, nježno na koži
  • Moćno brijanje, nježno na koži
  • Moćno brijanje, nježno na koži
  • Moćno brijanje, nježno na koži
  • Moćno brijanje, nježno na koži
  • Moćno brijanje, nježno na koži
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Moćno brijanje, nježno na koži
  • Moćno brijanje, nježno na koži
  • Moćno brijanje, nježno na koži
  • Moćno brijanje, nježno na koži
  • Moćno brijanje, nježno na koži
  • Moćno brijanje, nježno na koži
  • Moćno brijanje, nježno na koži

Obustavljeno

Shaver series 5000Električni aparat za mokro i suho brijanje

S5585/10

4.6
| (1337) Recenzije | 92% osoba preporučuje ovaj proizvod
Moćno brijanje, nježno na koži
Aparat za brijanje serije 5000 tvrtke Philips omogućuje moćno brijanje, sada režući još više dlačica u potezu*. Opremljen tehnologijom SkinIQ, ap. za brijanje prepoznaje i prilagođava se gustoći dlačica za najbolji osjećaj brijanja.
Pogledajte sve prednosti
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Brend broj 1 u svijetu za električno brijanje

S tehnologijom SkinIQ

Moćno brijanje, nježno na koži

  • Oštrice SteelPrecision

  • Senzor za prilagodbu snage Power Adapt

  • Pomične glave 360-D

  • Ugrađeni trimer

Bolje performanse svakim potezom

Bolje performanse svakim potezom

45 oštrica SteelPrecision koje se same oštre na ovom aparatu za brijanje tvrtke Philips snažne su, a ipak nježne i pružaju 90 000 podrezivanja u minuti, hvatajući više dlačica po potezu** kako bi se postiglo glatko i udobno dotjerivanje.

Aparat za brijanje koji može ukrotiti svaku bradu

Aparat za brijanje koji može ukrotiti svaku bradu

Električni aparat za brijanje ima pametni senzor za dlačice na licu koji očitava gustoću dlačica 125 puta u sekundi. Tehnologija automatski prilagođava snagu podrezivanja kako bi se osiguralo jednostavno i nježno brijanje.

Prati konture lica

Prati konture lica

Dizajniran za praćenje kontura lica, ovaj električni aparat za brijanje tvrtke Philips ima potpuno fleksibilne glave koje se okreću 360°, pružajući temeljito i ugodno brijanje.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

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4.6

od 5

1337

Recenzije

92%

osoba preporučuje ovaj proizvod

18/04/2023

Hrvatska

Hrvatska

Super proizvod

Super proizvod. Dobro brije, a još se lakše čisti.

Prednosti

Sve

Mane

Ništa

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Shaver Serije 5000 S5885/10 Električni aparat za mokro i suho brijanje

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Shaver Serije 5000 S5885/10 Električni aparat za mokro i suho brijanje

18/04/2023

Hrvatska

Hrvatska

Nema zamjerke

Proizvod mi se sviđa zato što brije dlake i ne ostavlja tragove do brijanja kao britvica.

Prednosti

A+++

Mane

/

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Shaver Serije 5000 S5885/10 Električni aparat za mokro i suho brijanje

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Shaver Serije 5000 S5885/10 Električni aparat za mokro i suho brijanje

18/04/2023

Hrvatska

Hrvatska

Dobar aparat

Dobar aparat za brijanje koji se vrlo lako čisti za razliku od drugih.

Prednosti

Baš sve

Mane

Nema

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Shaver Serije 5000 S5885/10 Električni aparat za mokro i suho brijanje

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Shaver Serije 5000 S5885/10 Električni aparat za mokro i suho brijanje

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  1. Usporedni test sa serijom 3000 tvrtke Philips.