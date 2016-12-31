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  • Praktično i lako brijanje
  • Praktično i lako brijanje
  • Praktično i lako brijanje
  • Praktično i lako brijanje
  • Praktično i lako brijanje
  • Praktično i lako brijanje
  • Praktično i lako brijanje
  • Praktično i lako brijanje
  • Praktično i lako brijanje
  • Praktično i lako brijanje
  • Praktično i lako brijanje
  • Praktično i lako brijanje
  • Praktično i lako brijanje
  • Praktično i lako brijanje
  • Praktično i lako brijanje
  • Praktično i lako brijanje
  • Praktično i lako brijanje
  • Praktično i lako brijanje
  • Praktično i lako brijanje
  • Praktično i lako brijanje
  • Praktično i lako brijanje
  • Praktično i lako brijanje

Obustavljeno

Shaver series 3000Električni aparat za suho brijanje

S3520/06

4.5
| (335) Recenzije | 96% osoba preporučuje ovaj proizvod
Praktično i lako brijanje
Brijač serije 3000 omogućava vam lako, praktično te ugodnije brijanje po pristupačnoj cijeni. 4-smjerne pomične glave, u kombinaciji sa sustavom oštrica ComfortCut, jamče glatke rezultate.
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Brend broj 1 u svijetu za električno brijanje

Ugodno brijanje kratkih dlačica

Praktično i lako brijanje

  • Sustav oštrica ComfortCut

  • Flex glave koje se pomiču u 4 smjera

  • Skočni trimer

Zaobljeni rubovi polako se pomiču po koži pružajući sigurno brijanje

Zaobljeni rubovi polako se pomiču po koži pružajući sigurno brijanje

Uživajte u ugodnom suhom brijanju. Naš sustav oštrica ComfortCut s glavama zaobljenog profila glatko prelazi preko kože i štiti je od porezotina.

Flex glave koje se pomiču u 4 smjera omogućavaju jednostavno brijanje svakog pregiba

Flex glave koje se pomiču u 4 smjera omogućavaju jednostavno brijanje svakog pregiba

Flex glave s 4 neovisna pokreta prilagođavaju se svakoj liniji vašeg lica, osiguravajući jednostavno brijanje, čak i kad su u pitanju vrat i čeljust.

Konzistentna maksimalna snaga iz godine u godinu

Konzistentna maksimalna snaga iz godine u godinu

Uživajte u duljem brijanju sa svakim punjenjem. Zahvaljujući snažnoj i učinkovitoj litij-ionskoj bateriji, vaš će aparat za brijanje nastaviti sa snažnim radom godinama.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.5

od 5

335

Recenzije

96%

osoba preporučuje ovaj proizvod

31/12/2016

Hrvatska

Hrvatska

Provjereni kupac

Dobar proizvod za pristojnu cijenu

Odličan dizajn proizvoda. Jednostavan način korištenja. Sve potrebne funkcije integrirane u sam proizvod. Pouzdan u radu. Baterija dugo traje bez punjenja.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Shaver series 3000 PT731/16 Električni aparat za suho brijanje

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Shaver series 3000 PT731/16 Električni aparat za suho brijanje

05/11/2016

Hrvatska

Hrvatska

Provjereni kupac

odlične karakteristike

Izborom ovog aparata jako sam zadovoljan,a i cijenom.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Shaver series 3000 HQ6927/16 Električni aparat za suho brijanje

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Shaver series 3000 HQ6927/16 Električni aparat za suho brijanje

08/08/2016

Hrvatska

Hrvatska

Provjereni kupac

Savršen proizvod u svojoj klasi

Prije ovog proizvoda koristio sam Philishave 850 oko 10+ godina i bio sam jako zadovoljan. Stoga sam ponovo kupio Philips proizvod sličnih karakteristika i definitivno sam oduševljen. Brijanje ovim aparatom je barem dvostruko bolje, brže i ugodnije za moju kožu od prethodno opisanog modela.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Shaver series 3000 HQ6927/16 Električni aparat za suho brijanje

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Shaver series 3000 HQ6927/16 Električni aparat za suho brijanje

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